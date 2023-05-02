日本也將迎來體育賭博與網路直播相結合的時代嗎？

DAZN公司將博彩業務納入視野

去年12月，一場以體育數位化轉型為主題的研討會，在東京國立競技場舉行。會場坐滿了300多名聽眾。

研討會的主辦方，是一家名為「體育生態系統推進協定會」的團體。該團體的目標是，通過數位化方式充分利用體育相關資訊與影像，以此振興體育產業，使資金能在體育行業內部良性循環使用。該團體去年1月由30家民間企業和相關學者等發起創立，目前參與企業已達100家。

在題為「歐美體育數位化轉型的動向及日本的現狀」的小組討論中，體育博彩成為了大家議論的話題。串流媒體巨頭DAZN日本子公司，給日本體育轉播產業帶來了巨大衝擊。該公司執行副總裁山田學出生於英國，是登臺參與討論的嘉賓之一。他介紹了自家公司的情況，同時談及了公司未來發展方針。

「今年（2022年），DAZN集團成立了DAZN BET公司，在英國、義大利和西班牙開始提供博彩服務。」

目前，除了賽馬、競輪等公營競技博彩項目，以及以足球和籃球為物件的體育彩票（toto）之外，體育賭博在日本是被禁止的，即便是通過海外網站投注也不行。

但是，DAZN公司正在探討研發一種系統，一旦今後體育博彩合法化，日本的DAZN用戶便可以在網上一邊看比賽一邊下注。山田介紹道，「DAZN會員只要按下投注鈕，就可以直接進入博彩服務。這樣一來，獲取博彩用戶也不用花費什麼成本」。

根據DAZN集團去年發佈的年度報告顯示，該集團已在全世界225個國家和地區提供體育串流媒體服務。該服務從2016年開始在各國陸續上線。該公司不斷獲得體育賽事的轉播權，逐漸成長為該領域全球屈指可數的巨頭之一，並從去年開始涉足博彩業。

在日本，DAZN公司與日本足球J聯賽簽訂了2017-2028年長達12年的巨額轉播契約，契約總金額高達2239億日圓。還轉播足球世界盃亞洲區預選賽的全部比賽，以及義大利、西班牙等國的足球聯賽。日本職業棒球聯賽的賽事，除廣島隊之外其他11支球隊的主場比賽也都轉播。同時還將觸角擴展到女子網球、籃球、拳擊、賽車等賽事。

今年2月14日起，DAZN會員訂閱價格有所調整，月訂閱費從去年的3000日圓變為3700日圓。再之前是每月1925日圓。雖然由於連續兩年上調訂閱價格，在社交媒體上引發諸多批評，但這也是因為公司在持續投資購買轉播權以擴大業務規模。

如果體育賭博真的解禁，DAZN平臺的眾多體育賽事就有可能成為投注對象。這樣的話，不單單是DAZN公司，以IT企業為主的其他企業恐怕也會加入到這場開拓體育商業市場的競爭中來。