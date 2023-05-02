日本也將迎來體育賭博與網路直播相結合的時代嗎？運動 社會 文化 財經
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DAZN公司將博彩業務納入視野
去年12月，一場以體育數位化轉型為主題的研討會，在東京國立競技場舉行。會場坐滿了300多名聽眾。
研討會的主辦方，是一家名為「體育生態系統推進協定會」的團體。該團體的目標是，通過數位化方式充分利用體育相關資訊與影像，以此振興體育產業，使資金能在體育行業內部良性循環使用。該團體去年1月由30家民間企業和相關學者等發起創立，目前參與企業已達100家。
在題為「歐美體育數位化轉型的動向及日本的現狀」的小組討論中，體育博彩成為了大家議論的話題。串流媒體巨頭DAZN日本子公司，給日本體育轉播產業帶來了巨大衝擊。該公司執行副總裁山田學出生於英國，是登臺參與討論的嘉賓之一。他介紹了自家公司的情況，同時談及了公司未來發展方針。
「今年（2022年），DAZN集團成立了DAZN BET公司，在英國、義大利和西班牙開始提供博彩服務。」
目前，除了賽馬、競輪等公營競技博彩項目，以及以足球和籃球為物件的體育彩票（toto）之外，體育賭博在日本是被禁止的，即便是通過海外網站投注也不行。
但是，DAZN公司正在探討研發一種系統，一旦今後體育博彩合法化，日本的DAZN用戶便可以在網上一邊看比賽一邊下注。山田介紹道，「DAZN會員只要按下投注鈕，就可以直接進入博彩服務。這樣一來，獲取博彩用戶也不用花費什麼成本」。
根據DAZN集團去年發佈的年度報告顯示，該集團已在全世界225個國家和地區提供體育串流媒體服務。該服務從2016年開始在各國陸續上線。該公司不斷獲得體育賽事的轉播權，逐漸成長為該領域全球屈指可數的巨頭之一，並從去年開始涉足博彩業。
在日本，DAZN公司與日本足球J聯賽簽訂了2017-2028年長達12年的巨額轉播契約，契約總金額高達2239億日圓。還轉播足球世界盃亞洲區預選賽的全部比賽，以及義大利、西班牙等國的足球聯賽。日本職業棒球聯賽的賽事，除廣島隊之外其他11支球隊的主場比賽也都轉播。同時還將觸角擴展到女子網球、籃球、拳擊、賽車等賽事。
今年2月14日起，DAZN會員訂閱價格有所調整，月訂閱費從去年的3000日圓變為3700日圓。再之前是每月1925日圓。雖然由於連續兩年上調訂閱價格，在社交媒體上引發諸多批評，但這也是因為公司在持續投資購買轉播權以擴大業務規模。
如果體育賭博真的解禁，DAZN平臺的眾多體育賽事就有可能成為投注對象。這樣的話，不單單是DAZN公司，以IT企業為主的其他企業恐怕也會加入到這場開拓體育商業市場的競爭中來。
體育賭博合法化的可能性有多大？
但是否引入體育博彩系統，取決於體育賭博能否實現合法化。從這一點來說，國會議員的動向值得關注。自民黨體育立國調查會（會長：遠藤利明）幹事長、眾議員宮內秀樹在上述研討會的致辭中，言辭非常謹慎。
「東京奧運已經結束，不可能再給體育政策分配太多預算。在此情況下，我們修訂了toto法，開始發行單場比賽也能下注購買的新式體育彩票WINNER。主要考慮是希望大家購買toto彩票，從而更加享受體育運動。如果這一點得不到落實，就很難接受其他形式的博彩。」
該調查會下設的體育商業小委員會曾提出建議，「加深對體育博彩相關文化、社會背景等周邊情況的了解，探討利用體育博彩的可能性，這也是有益的」。
經濟產業省2020年秋創設的「地區×體育俱樂部產業研究會」，也再三將體育博彩問題提上議程。其在2021年6月提交的第一次建議報告中曾提議，「能否以體育博彩市場的發展壯大為基礎，來探討我國尖端競技體育的未來」。
不過，如果允許民間企業運營體育博彩，就難以兼顧保障公營競技博彩和toto體育彩票了。目前，體育商業氛圍並不濃厚，體育賭博解禁只能說尚處於懸而未決的狀態。
東京奧運後，日本民眾看待日本體育產業的眼光越來越嚴厲。奧運贊助貪汙醜聞中，除了電通公司前幹部等負責體育商業開發的關鍵人物之外，贊助企業中也有人遭到逮捕。此外，奧運測試賽也出現了疑似串標問題，電通公司之外，博報堂、ADK控股公司、東急廣告代理公司等幾家廣告巨頭都遭到搜查。目前，企業對於贊助體育不大積極，體育商業幾乎處於停滯狀態。
利用人工智慧防止作弊
對於人們擔心打假球等不公正行為，機器監控在技術上是可行的。這一想法在相關人士間很有市場。其機制是，利用人工智慧（AI）把握比賽賠率等動向，監視是否發生不公正行為。據說美國已經建立了相應的系統。
當今時代，已經可以詳盡追蹤選手們在比賽中的一舉一動。今年的足球世界盃期間，VAR（視訊輔助裁判）技術成了熱門話題。在賽場架設多台高性能攝影機，就能準確捕捉選手的動作和球的移動。日本國家隊中場球員三苫薰在緊貼底線處的傳球，被VAR判定有效，這一助攻幫助日本隊打入關鍵進球，充分說明視訊的精度比人眼要高。如果體育賭博真被引進，很有可能會採用這類技術。
話雖如此，還是有很多疑問無法消除。操縱比賽勝負的交易通常都是在幕後進行的。這可不是光靠機器就能解決的問題。為防止有人作弊造假，選手和裁判在AI和視訊的監視下進行比賽，人們為賽事花錢投注。這樣的狀態，難道是體育運動的本來面目嗎？
巨人隊對引入博彩持否定立場
研討會上，日本職業棒球聯賽巨人隊總務本部長兼事業本部長星晴海也登臺發言。圍繞博彩可能給選手帶來的巨大壓力，他明確表示：
「職業棒球不能做博彩。賭博會產生操縱比賽或嗜賭成性等問題。棒球運動是高尚的，有損這種高尚性的博彩是無法獲得日本社會理解的。正如足球世界盃所顯示的那樣，體育的真正價值在於其不存在謊言與欺騙。」
可以想見，一旦體育博彩實現合法化，競技體育組織和聯賽就能夠從開展博彩業務的民間企業獲得資料使用費或授權費。可是，看起來巨人隊並不打算加入這一潮流。
當然，巨人隊的想法未必能代表整個職業棒球界的意見。在要求引進博彩的體育生態系統推進協定會中，手握棒球隊的樂天、軟銀、DeNA都作為理事企業榜上有名。它們大概也在探索擴大業務的可能。
體育界今後可能會迎來財政艱困的時期。目前，關於是否引進博彩的問題，還未看到體育界人士發表特別的意見，但這確確實實是一個需要認真討論的話題。如果被眼前的金錢利益所束縛，也有可能誤入歧途。我們要優先思考體育在文化意義上的發展，並要為此描繪好未來藍圖。
標題圖片：1月29日英國足總盃（FA Cup）第4輪，效力於布萊頓隊的三笘薫淩空抽射破門得分，絕殺了利物浦隊。在英國，除英超之外，足總杯比賽也是博彩公司的投注對象（REUTERS）