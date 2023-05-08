NATO與日韓加強合作：歐洲與印太的安保向多層次結構發展

北大西洋公約組織（簡稱「NATO」）是作為歐洲集體防禦機構成立的，其與以日韓為中心的印太各國之間的安全合作正在迅速深化。當然，引發此種變化最大的契機，毫無疑問是烏克蘭戰爭和中國在亞洲地區的霸權主義行為。

借助G7峰會再上臺階 NATO秘書長對日韓的訪問，與岸田首相因今年日本擔任G7峰會主席國而在年初遍訪歐洲、加拿大、美國的外交活動是聯動的。今年的G7峰會將於5月在廣島市召開，會議內容預計包括加大對烏克蘭的援助力度，針對中俄核武器宣導「禁止核武器、不使用核武器」，日美歐合作下實現「自由開放的印太構想」等，將向國際社會釋放這些資訊。 G7峰會2個月後的7月，NATO將在波羅的海國家立陶宛召開首腦峰會。日韓等4個亞太合作夥伴國家（AP4）也和去年一樣擬繼續受邀參加。本次NATO峰會上，因烏克蘭戰爭而申請加入NATO的芬蘭和瑞典能否同時加入NATO備受關注，外界認為這是向中俄發出NATO緊密團結協作資訊的重要機會。日本之外的G7成員均為NATO成員國。此次NATO秘書長來訪，表明NATO將廣島G7峰會視為2023年的一個重要上升臺階。 一步步踏實推進 日本和NATO雖然2010年就已經簽訂了情報保護協定，但雙方開始緊密合作的契機，則是2014年5月時任日本首相安倍晉三訪問位於布魯塞爾的NATO總部，發表演說呼籲要警惕中國異常的軍備擴張。安倍以中國在南海和尖閣諸島（釣魚臺）周邊的挑釁行動為例證，要求NATO成員國嚴格管控對中國的武器出口，還發表了旨在深化日本與NATO之間基於共同價值和戰略利益開展相互合作的「合作夥伴國合作計畫（IPCP）」。 當時歐洲各國對中國的認識，與今天相比有天壤之別，但日本與NATO的合作關係一步步踏實推進，2018年在比利時設立了日本政府NATO代表處。史托騰伯格訪日期間在東京都內某大學發表演講時，對中俄軍事合作表示擔憂，就像呼應岸田首相的說法似的，他表示「今天在歐洲發生的事情，明天在東亞也有可能發生，歐洲與印太的安全是相互聯繫的」。歐洲大西洋和印度太平洋的合作迅速深化，其直接原因是俄羅斯和中國的行動，但我們不能忘記的是，在這背後有著歷代當事人著眼於未來所做的各種不懈努力。 標題圖片：NATO秘書長史托騰伯格（左）與日本首相岸田文雄舉行聯合記者會後握手，2023年1月31日於首相官邸（時事）