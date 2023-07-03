學校面臨崩潰危機：「黑心職場」導致應聘者減少，師資不足問題日益嚴重

全國性的師資不足問題日趨嚴重，因停職休假或離職出現的教師職位空缺，也處於難以填補的狀態。教師的工作涉及方方面面，比如處理校園霸淩問題和缺勤，關照特殊班級的學生等等，工作時間長卻沒有加班費。由於感到這樣的工作沒有前途，以致願意當老師的人不斷減少。要解決這個問題，就必須採取根本性措施，改革教師的勞動方式。為此我們請專家介紹了問題的背景和解決辦法。

教育問題研究者，供職野村綜合研究所後，於2016年獨立。走訪日本各地的學校，開展演講、研修、諮詢等活動。擔任過學校工作改善顧問以及中央教育審議會「學校勞動方式改革特別小組會」等國家和地方政府相關工作委員會的委員。著作有《教師崩潰》（PHP新書）、合著《不要逼死老師》（教育開發研究所）等。

需求增大卻供給減少的「雙重打擊」 2021年度，文部科學省首次對師資不足現況進行了調查。妹尾說，文部科學省其實很早以前就意識到了教師缺口問題，但沒有採取相應的對策。 「戰後的日本教育重視地方分權、地方自治。公立學校教職工的任命，基本上都由都道府縣和政令市自行決定，所以文部科學省堅持認為師資不足問題歸地方政府負責。而地方政府則擔心錄用教師多會大幅增加人員費用，且非常擔心少子化導致教師人數過剩。沒有國家的支持，地方政府是不會下決心增聘教師的。」 然而，對於教師的需求卻一直在成長。 「有身心障礙、需要細心關照的特殊班級學生正在增加。普通班級一般35名學生，而特殊班級最多不超過8人。而且，只要接收1名不同身障類別的學生，就要開設一個新的特殊班級，並為此配備教師。」 「隨著過去同一批次大量錄用的那一代教師行將退休，很多地方政府推進了教師的更新換代，也因為此，作為休產假、育兒假時的需要，確保代課教師的必要性也增加了。」 另一方面，教師人才供給卻在減少。「參加教師錄用考試的學生少了，而且他們同時參加民間企業或其他行政職位的招聘考試，最終很多學生都沒有選擇當教師。這必然導致落選人員減少，專職和兼職老師的供給也就隨之而減少。」 在需求增加、供給減少的「雙重打擊」下，就出現了當前的師資不足的問題。 「休不了產假，無法選擇不教特教班，只能希望更多人報考教師職位。」但是，學校現在已經被貼上了「黑心職場」標籤，這種情況下很難重獲年輕一代的關注。 遠遠高於「過勞死亡線」的超長工作時間 學校是勞動方式改革進展最緩慢的職場之一。根據經合組織的調查（2018年），日本小學和國中教師每週工作時間分別為54.4小時和56.0小時，在參加調查的國家和地區中是最長的。 此外，聯合綜研在2022年針對公立學校教師實施的線上調查顯示，他們每月平均加班123小時，大大高於月加班80小時的「過勞死亡線」。 據妹尾介紹，最近4、5年，公立學校幾乎都採用了考勤卡或IC卡來管理工作時間。但據說，有些教師下班打卡之後仍繼續工作，有些教師把工作帶回家去做，或者休息日也要指導開展社團活動。他們中很多人都沒有向學校申報加班。 教育重視地方自治，國家、都道府縣、市區町村在其中的職責區分相當複雜。此外，在授課方式和活動策劃等方面，教師擁有一定程度的決定權。「在學校教育一線可以開展多種多樣的教育實踐，而與這一優勢相伴的，是在勞務管理和超長時間勞動上存在責任不明的問題。」

兼職之多，世界第一 妹尾指出，日本教師要通過豐富多彩的課外活動觀察孩子的各個側面，可能是「世界上兼職最多的全能」老師。「而且，近十年來，教師的課程負擔也在不斷加重。」特別是在小學，英語和程式設計成了必修科目，教師們忙於備課等工作，連喘一口氣的時間都沒有。 而且，需要特殊照顧的孩子也在增加，又要防止校園霸淩和防治疫情，學生休息時間和參加社團活動的時間也需要「看護」，不能有絲毫懈怠。另外，在營養午餐中，還要特別注意引發食物過敏等問題。 「工作時間之外，還要應付家長頻繁打來的電話；學生們放學後聚集在超商等地而引發問題時，學校也會接到投訴。本來這些是不歸學校負責的，但社會上認為這也都是學校的責任。學校和教師承擔的工作和責任範圍太過廣泛了。」 過勞死和過勞自殺的背後 工藤祥子以前當過老師，去年與妹尾昌俊合著了《不要逼死老師》（教育開發研究所出版）一書。她認為政府雖然在推進勞動方式改革，但「並不真正了解教師過勞死或自殺的真實情況」（2月9日與妹尾昌俊在圖書發行紀念座談會上）。 2007年，工藤祥子在一所公立國中擔任保健體育老師的丈夫突然去世。她的丈夫熱心於專職指導學生應對校園霸淩和不上學問題，經常加班，週末還擔任學校足球社團的顧問並參加相關活動。她向有關部門反映丈夫是因為工作不眠不休導致的過勞死，但花了近6年時間才被認定為因工作死亡。 據工藤祥子介紹，2014年開始實施的《過勞死防止法》中，教師被列為重點行業，終於開始了實際情況調查。但是，在學校教育前線，教師是一種「神聖的職業」這種根深蒂固的觀念很強，認為自我犧牲是理所當然，越是熱心工作的教師越傾向於隱瞞自己精神和肉體上的不適，很難讓人全面把握真實情況。近年來，被認定為過勞死、過勞自殺的所謂因工作而死亡者，只有10人左右，因官方認定或報導而公開的事例只是「冰山一角」。 必須修改法律並增加預算 妹尾認為，作為孩子們身心健康成長的場所學校，要想讓它持續發揮出重要作用，就必須改變教師繁重的多重工作這種現狀。 「首先，要整理各項業務，稍微縮小學校的責任範圍和作用。同時，花幾年時間增加教師數量，減少他們的授課時間。理想的狀況是增加教師以外的學校工作人員，實現合理分工。特別是要根據學校的規模和需要，增加可以參與到親子間或不上課問題對策中去的學校輔導員以及社會工作者的配置，最好讓他們成為全職。」 要增加教師數量，首先要修改《義務標準法》（該法律規定了與班級編制和教職工定額標準相關的必要事項），在此基礎上需要增加教育相關預算。 「各地方政府能做的事情是有限的。中央政府必須制定出大方針並進行制度設計，將培養教師以外的學校員工也納入其中，並為此編制預算。」