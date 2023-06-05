「東亞奇跡」走向終結：人口減少構成限制發展的壁壘

日本去年出生人數跌破80萬。然而不僅是日本，中國、韓國和臺灣相繼發佈的少子化資料也同樣令人震驚。長期以來東亞這個備受矚目的「全球經濟成長中心」，似出現因難以抵抗人口崩潰而失去這一地位的跡象。

發展接力已氣息奄奄 上世紀60年代，日本經濟高速成長的現象曾被稱作「日本奇跡」。日本的經濟總量（當時按國民生產總值GNP統計）在1963年超過法國，1967年超過英國，1968年超過西德，躍居為僅次於美國的世界第二大經濟體。 創造了「漢江奇跡」的韓國，以及臺灣、香港和新加坡這批亞洲「四小龍」在日本之後發展起來。這些地區的迅猛發展也催生了「新興工業經濟地區（NIES）」這樣一個新詞。 1978年末，當時中國的最高領導人鄧小平發出了實施「改革開放」的號令。「巨龍」中國開始騰飛，2010年替代日本，成為世界第二大經濟體。在2018年末召開的「慶祝改革開放40週年大會」上，習近平國家主席發表講話，把中國經濟占世界經濟的比重由不到2%上升到15%以上的40年改革開放稱作「奇跡」。 東亞各國各地區「奇跡式發展」的接力棒薪火相傳，造就出「全球經濟成長中心」。然而現在，跑者似乎已經「上氣不接下氣」了。