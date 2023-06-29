日本的國寶：在保護文化遺產與推進「觀光立國」的夾縫之間

為期約兩個月，2022年12月中旬結束的大型展覽「國寶 東京國立博物館的一切」吸引了35萬多名參觀者，可謂盛況非凡。所謂「國寶」到底是什麼？本文將回顧相關制度和歷史，圍繞有助於推進入境游發展的國寶和重要文化遺產，思考今後的課題。

「無與倫比的國民之寶」 筆者供職的大學所在的上野公園裡，有許多美術館和博物館。最近一段時間，修學旅行的學生和外國遊客的身影又開始多了起來。 入境遊（inbound）這個詞開始出現在日本文化政策的核心位置，是在疫情發生以前。當時，如何吸引人們參觀文化設施是國家政策課題的中心問題，一舉實現解說等環節多語種服務的變化令人記憶猶新。此時，便於向外國人宣傳，且能夠表現出特別感覺的表述就是「National Treasures」。當然，對於日本人而言，「國寶」的字樣或許也可以營造出「珍貴」的感覺，激發欣賞欲望。 不過，參觀歐美的博物館時，完全看不到「國寶」的表述。至少可以說，在已開發國家並沒有打算公開將國家指定文化遺產用於吸引入境遊的想法。話說回來，日本的國寶到底是在怎樣的制度下指定的呢？ 昭和25年（1950年）頒佈的《文化遺產保護法》第27條做了以下規定。「文部科學大臣可以將物質文化遺產中的重要物件指定為重要文化遺產。」「文部科學大臣可以將重要文化遺產中，從世界文化的角度來看具有高度價值、無與倫比的國民之寶指定為國寶。」 當然，這並不是說由每一屆大臣按照個人主觀判斷進行指定。制度規定，美術和建築等各領域專家組成的「文化審議會」對文化廳調查官選定的指定文化遺產候選對象展開審議，最後向大臣匯報彙報結果。而國寶的數量每年都在一點一點地增多。

浮世繪和近代美術不在指定對象之列 截至今年3月，1萬3377件重要文化遺產中，有1132件被指定為國寶。大家認為這個數字是少還是多呢？就像前面提到正倉院寶物的例子那樣，如果從因「從世界文化的角度來看具有高度價值、無與倫比的國民之寶」而應該被指定為國寶的文化遺產總數來看，這只是很小的一部分。而另一方面，這個國家的人力和財力能否負擔妥善管理、根據需求實施維護的責任和工作量，今後的情況讓人感到憂慮。 話說回來，筆者的專業領域，也就是近代美術領域沒有指定的國寶。被指定為國寶的年代最近的畫作是渡邊華山的《鷹見泉石像》，創作於1837年。該作品於1951年被指定為國寶，是《文化遺產保護法》出臺後第一批獲得指定的作品之一，直接沿用了舊法律的國寶指定方法。但並不是所有舊法律指定的國寶都按新法律仍繼續被指定為國寶。原有的大約5800件舊國寶，絕大部分在新法律下被列為「重要文化遺產」，再將其中「從世界文化的角度來看具有高度價值、無與倫比的國民之寶」指定為國寶。因此，許多寶物經歷了「舊國寶→重要文化遺產→現在的國寶」這麼一個順序的變化。 在舊法律出臺的明治到昭和初期，歷史評價得到公認的是江戶時代後期以前創作的作品，近代不屬於這個時期，所以不在對象範圍內。與渡邊華山同時代的葛飾北齋、歌川廣重對印象派畫家產生了較大影響，享譽世界，但按照「日本近代」的觀點，浮世繪版畫的歷史地位較低，所以從未被列為國寶。 戰後，從新法律出臺之日算起，明治維新已經過去了80年多年。期間也經歷了劇烈的時代變化，所以明治時期的美術作品也相繼被指定為重要文化遺產。比如狩野芳崖的《悲母觀音》、橋本雅邦的《白雲紅樹》、高橋由一的《花魁》《鮭》等。 現在，東京國立近代美術館正在舉辦題為「重要文化遺產的秘密」的展覽。61件近代美術指定作品中的51件（含該館收藏的17件）彙聚一堂，構成一場讓人興趣盎然的主題策劃展，大家紛紛猜測哪些作品將率先被列為國寶。順便提一句，前面說過近代美術作品中沒有國寶，但明治42年（1909年）建成的舊東宮御所（迎賓館赤阪離宮）被指定成為了建築類的國寶。