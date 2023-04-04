美中因素的影響力前所未見－－2024年臺灣總統選舉的關注點

臺灣每隔4年就會舉行總統直選。總統是統治臺灣的中華民國的元首，同時也是陸海空軍的最高統帥。選舉證明了臺灣與中國是不同的政治實體，每次都受到廣泛關注。本文解說2024年臺灣總統選舉的注目焦點。

加上美中因素的選舉 在此發揮關鍵作用的是美中因素。將統一臺灣作為國家目標的中國，試圖動用政治、經濟和軍事力量影響臺灣總統選舉。中國國民黨和中國共產黨原本在國共內戰中長期敵對，但在2005年，雙方為了對抗民進黨建立了合作關係。國民黨雖然反對共產黨所主張的「一國兩制臺灣方案」，但皆認同「一個中國」，抱持著需要保持對話空間的立場。中國認為，國民黨勝選對於運作統一更有助益。 另一方面，美國認為維持不受中國支配的臺灣現狀符合其國家利益。這個觀點在民主黨與共和黨之間是一致的。歷屆美國政府都與國民黨和民進黨維持溝通管道，在臺灣選舉中保持中立。然而，自2016年美中對立升溫後，美國對親中路線的國民黨有所顧忌，並希望民進黨獲得勝選。雖然美國政府避免直接表態，但政治人物、記者和專家的觀點在美國媒體上屢獲曝光。 那麼臺灣的民意將採取何種立場呢？獨派採取親美、反中立場。統派則持親中立場，與美國保持一定距離。維持現狀派雖然與獨派有所區別，但在樂見美國對臺支持和規避與中國統一方面則立場相同。如果問題變成「是否要統一」，臺灣民意的壓倒性多數將會是「NO」。 第二次世界大戰後，臺灣的政治經濟體制是在「親美、反共」路線下所建立。這是由蔣介石創立再到蔣經國領導的國民黨政權，在伴隨著嚴厲壓制的背景下所維持。這種價值觀在臺灣社會中已深入人心。面對「美中選邊站」的問題時，臺灣的多數派傾向於選擇美國。主張強化與美國合作的民進黨符合這一民意趨勢。 國民黨則轉向國共合作路線，導致其親美立場逐漸減弱。在美中和諧的時代，這種立場或許還可被接受，但在美中對立的時代，可能就行不通了。美中對立的加劇對於民進黨有利，而對國民黨則有不利影響。2016年和2020年國民黨的敗選也可套用這個框架來解釋。繼承蔣介石的「親美、反共」路線的人就是蔡英文。

「疑美論」在臺灣輿論中逐漸擴散 然而，從2022年底到2023年初，臺灣輿論出現了變化。在臺灣，對美國真實意圖抱持懷疑態度的「疑美論」思潮逐漸擴散。「疑美論」是一種認為「美國只是利用臺灣作為牽制中國的棋子，臺灣要是都照美國的意思去做，最後將被捲入戰爭並被拋棄」的觀點。 這個觀點本身並不新鮮，中國過去在宣傳中也曾經使用。然而，隨著烏克蘭戰爭的長期化，戰爭的慘痛現實以更真實的形式呈現在臺灣民眾面前。美國雖然向烏克蘭提供大量武器，卻完全不派遣軍隊，這讓臺灣擔憂落入相同處境。此外，日美大聲疾呼臺海衝突危機的言論也對臺灣造成了影響。藍營的政治人物、名嘴、學者等也積極的主張此類「疑美論」。 根據臺灣的民意調查，和「疑美論」相關的認知過去約佔30%，也就是與國民黨的基本盤相當，但在23年初擴大至約40%。超過40%後將具有主導輿論的力量（由於中間派和「不知道」的人占20-30%）。 自習近平上臺至今已過10年，中國對臺灣實行了打壓和攏絡並用的政策，然而臺灣的民意卻離中國越來越遠。臺灣的多數派不喜歡中國的體制，認為臺灣自由民主的體制更好，所以不願意接受統一。這種結構在短期內不會發生變化。 然而當對美國的信任度產生動搖時，情況就不一樣了。臺灣的民意將在與美中之間的距離取捨上發生分歧。這就是「疑美論」，可說是中國利用烏克蘭戰爭打開了臺灣親美民意的缺口。中國希望「疑美論」進一步擴大，使國民黨能處於有利地位，而美國則將努力防止這種情況發生。臺灣的民意將持續成為美中激烈角力的舞臺，蔡英文總統的訪美和馬英九前總統的訪中都導因於此。若說「疑美論」的走向將決定這次選舉的結果也不為過。

執政黨、在野黨的總統候選人 執政黨民進黨已確定提名兼任黨主席的賴清德副總統（63歲）參選。賴清德出生於舊臺北縣（今新北市）萬里的煤礦工人家庭，他曾是內科醫生，後來改投身政治，先後歷任立法委員、臺南市長、行政院長，最後出任副總統。他隸屬於黨內最大派系新潮流系。賴清德的隱憂是與蔡英文總統的競合關係，但由於去年縣市長選舉民進黨的敗選慘重，包括英系在內全黨都不得不倚靠賴清德，現任黨主席的他更容易發揮領導力。 賴清德的支持層面雖然有獨派色彩，但其思路與蔡英文相同，同樣為現實主義路線。在對外政策方面，他採取防備中國，重視與美日關係；在內政方面，則是強化臺灣經濟和鞏固臺灣認同的路線。不同之處在於，他可能會比蔡政府更積極地尋求與日本合作。 最大在野黨國民黨決定不舉辦初選，而是由黨中央直接徵召提名候選人。迄今為止，傳出的可能人選有黨主席朱立倫（61歲）、新北市長侯友宜（65歲）以及鴻海精密工業創辦人郭台銘（72歲）。然而，朱立倫的支持率始終無法提升，而郭台銘雖有一定的支持率，但在黨內並未獲得廣泛支持。目前幾乎可確定將會徵召支持率最高的侯友宜。不過，侯友宜甫在去年11月成功連任市長，為避免遭受批評，他尚未表態是否投入選戰。預計他將在國民黨透過徵召的形式下，被提名為候選人。 侯友宜的父親侯溪濱是在青年時期接受過日本教育的本省人，二戰後加入國民黨軍隊，並在中國大陸參與了國共內戰。之後，在家鄉嘉義縣朴子經營豬肉零售以維持生計。侯友宜畢業於警察學校，開啟了他的警界生涯，53歲時轉換跑道擔任新北市副市長，並在2018年當選市長，逐漸成為未來的總統人選而受到關注。侯友宜屬於國民黨本土派的光譜，與抱有強烈中國意識的深藍（國民黨核心支持者）族群保持距離，這使得侯友宜成為對民進黨不滿民眾的吸票機。 第二大在野黨台灣民眾黨的黨主席，曾任臺北市長的柯文哲（63歲）已表態參選。柯文哲出生於新竹市，從急重症醫師轉型為政治人物，於2014年當選臺北市長。在國內政策上，柯文哲強調高效的治理；在對中政策上，他重視保持與中國的對話空間。雖然柯文哲當選的可能性微乎其微，但他的得票將影響同步舉行的立委選舉中民眾黨的席次。民眾黨有可能在國會中成為關鍵少數。 如果沒有意外，2024年總統選舉將由這3位競逐。雖然省籍問題應該不會成為選舉議題，但值得注意的是，這3位候選人都是本省人。