美中因素的影響力前所未見－－2024年臺灣總統選舉的關注點

美中因素的影響力前所未見－－2024年臺灣總統選舉的關注點政治外交 國際
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1996年，臺灣採行直接民選，踏入民主化的里程碑，從那時開始至今已舉行過7次總統選舉。當選者分別為國民黨的李登輝、民進黨的陳水扁（兩度）、國民黨的馬英九（兩度）和民進黨的蔡英文（兩度），由兩大政黨反覆輪替執政。第8次選舉將於明年1月13日（星期六）舉行。
臺灣的選民對選舉非常關注，過去7次投票率平均為75.8%。參加選舉造勢或談論選舉話題的人數比例遠高於日本，臺灣選舉的盛況在海外也廣為人知。
維持現狀派為稍微染上「臺灣」色彩的中間派
候選人的立場、政策、魅力等是與其他民主國家共通的爭點，但臺灣特有的議題亦不容忽視。這些議題包括臺灣的方向、歷史觀、與中國的距離感等，可以大致歸結為「臺灣的定位」。
在臺灣民主化之後，統獨之爭、族群間的對立等，曾在威權體制時期被壓制的衝突開始浮現，臺灣因此經歷了一段方向不明的時期。然而，在民主化的中華民國體制之下，維持現狀、族群融合和包容少數群體的多元文化主義逐漸成為臺灣社會的主流。
期待與中國大陸統一（中國民族主義）的統派，在蔣介石和蔣經國時代曾是官方的意識形態並構建了強大的勢力，但其認同正逐漸減少。主張揚棄中華民國並建立臺灣共和國的獨派（臺灣民族主義）認同逐漸擴大，但與過半數仍有距離。最受多數人認同的是維持現狀派。我們必須認知到臺灣政治中存在著這三種政治立場。
根據臺灣的「聯合報」民意調查，過去10年（2013-2022年）的認同度平均為：獨派30.2%、維持現狀派49.8%、統派14.3%。民進黨的核心支持者是獨派，國民黨的核心支持者是統派，但僅憑這些支持都無法單獨過半。為了在選戰中獲勝，就必須爭取維持現狀派的選票。這些維持現狀派雖然可以說是中間派，但並非毫無立場，而是稍微染上「臺灣」色彩的中間派。
在中國推動統一的情勢下，那些主張維持現狀的人對臺灣有著深厚情感，並對統一感到排斥。換句話說，這些維持現狀派被視為擁有溫和「臺灣認同」的群體。過去7次總統選舉中，能爭取到較多這些「臺灣認同」選票的候選人才能勝選(*1)。
(*1) ^ 詳情請參閱小笠原欣幸「台灣7次總統選舉的概括」，以及《台灣總統選舉》大家出版，2021年。
加上美中因素的選舉
在此發揮關鍵作用的是美中因素。將統一臺灣作為國家目標的中國，試圖動用政治、經濟和軍事力量影響臺灣總統選舉。中國國民黨和中國共產黨原本在國共內戰中長期敵對，但在2005年，雙方為了對抗民進黨建立了合作關係。國民黨雖然反對共產黨所主張的「一國兩制臺灣方案」，但皆認同「一個中國」，抱持著需要保持對話空間的立場。中國認為，國民黨勝選對於運作統一更有助益。
另一方面，美國認為維持不受中國支配的臺灣現狀符合其國家利益。這個觀點在民主黨與共和黨之間是一致的。歷屆美國政府都與國民黨和民進黨維持溝通管道，在臺灣選舉中保持中立。然而，自2016年美中對立升溫後，美國對親中路線的國民黨有所顧忌，並希望民進黨獲得勝選。雖然美國政府避免直接表態，但政治人物、記者和專家的觀點在美國媒體上屢獲曝光。
那麼臺灣的民意將採取何種立場呢？獨派採取親美、反中立場。統派則持親中立場，與美國保持一定距離。維持現狀派雖然與獨派有所區別，但在樂見美國對臺支持和規避與中國統一方面則立場相同。如果問題變成「是否要統一」，臺灣民意的壓倒性多數將會是「NO」。
第二次世界大戰後，臺灣的政治經濟體制是在「親美、反共」路線下所建立。這是由蔣介石創立再到蔣經國領導的國民黨政權，在伴隨著嚴厲壓制的背景下所維持。這種價值觀在臺灣社會中已深入人心。面對「美中選邊站」的問題時，臺灣的多數派傾向於選擇美國。主張強化與美國合作的民進黨符合這一民意趨勢。
國民黨則轉向國共合作路線，導致其親美立場逐漸減弱。在美中和諧的時代，這種立場或許還可被接受，但在美中對立的時代，可能就行不通了。美中對立的加劇對於民進黨有利，而對國民黨則有不利影響。2016年和2020年國民黨的敗選也可套用這個框架來解釋。繼承蔣介石的「親美、反共」路線的人就是蔡英文。
「疑美論」在臺灣輿論中逐漸擴散
然而，從2022年底到2023年初，臺灣輿論出現了變化。在臺灣，對美國真實意圖抱持懷疑態度的「疑美論」思潮逐漸擴散。「疑美論」是一種認為「美國只是利用臺灣作為牽制中國的棋子，臺灣要是都照美國的意思去做，最後將被捲入戰爭並被拋棄」的觀點。
這個觀點本身並不新鮮，中國過去在宣傳中也曾經使用。然而，隨著烏克蘭戰爭的長期化，戰爭的慘痛現實以更真實的形式呈現在臺灣民眾面前。美國雖然向烏克蘭提供大量武器，卻完全不派遣軍隊，這讓臺灣擔憂落入相同處境。此外，日美大聲疾呼臺海衝突危機的言論也對臺灣造成了影響。藍營的政治人物、名嘴、學者等也積極的主張此類「疑美論」。
根據臺灣的民意調查，和「疑美論」相關的認知過去約佔30%，也就是與國民黨的基本盤相當，但在23年初擴大至約40%。超過40%後將具有主導輿論的力量（由於中間派和「不知道」的人占20-30%）。
自習近平上臺至今已過10年，中國對臺灣實行了打壓和攏絡並用的政策，然而臺灣的民意卻離中國越來越遠。臺灣的多數派不喜歡中國的體制，認為臺灣自由民主的體制更好，所以不願意接受統一。這種結構在短期內不會發生變化。
然而當對美國的信任度產生動搖時，情況就不一樣了。臺灣的民意將在與美中之間的距離取捨上發生分歧。這就是「疑美論」，可說是中國利用烏克蘭戰爭打開了臺灣親美民意的缺口。中國希望「疑美論」進一步擴大，使國民黨能處於有利地位，而美國則將努力防止這種情況發生。臺灣的民意將持續成為美中激烈角力的舞臺，蔡英文總統的訪美和馬英九前總統的訪中都導因於此。若說「疑美論」的走向將決定這次選舉的結果也不為過。
執政黨、在野黨的總統候選人
執政黨民進黨已確定提名兼任黨主席的賴清德副總統（63歲）參選。賴清德出生於舊臺北縣（今新北市）萬里的煤礦工人家庭，他曾是內科醫生，後來改投身政治，先後歷任立法委員、臺南市長、行政院長，最後出任副總統。他隸屬於黨內最大派系新潮流系。賴清德的隱憂是與蔡英文總統的競合關係，但由於去年縣市長選舉民進黨的敗選慘重，包括英系在內全黨都不得不倚靠賴清德，現任黨主席的他更容易發揮領導力。
賴清德的支持層面雖然有獨派色彩，但其思路與蔡英文相同，同樣為現實主義路線。在對外政策方面，他採取防備中國，重視與美日關係；在內政方面，則是強化臺灣經濟和鞏固臺灣認同的路線。不同之處在於，他可能會比蔡政府更積極地尋求與日本合作。
最大在野黨國民黨決定不舉辦初選，而是由黨中央直接徵召提名候選人。迄今為止，傳出的可能人選有黨主席朱立倫（61歲）、新北市長侯友宜（65歲）以及鴻海精密工業創辦人郭台銘（72歲）。然而，朱立倫的支持率始終無法提升，而郭台銘雖有一定的支持率，但在黨內並未獲得廣泛支持。目前幾乎可確定將會徵召支持率最高的侯友宜。不過，侯友宜甫在去年11月成功連任市長，為避免遭受批評，他尚未表態是否投入選戰。預計他將在國民黨透過徵召的形式下，被提名為候選人。
侯友宜的父親侯溪濱是在青年時期接受過日本教育的本省人，二戰後加入國民黨軍隊，並在中國大陸參與了國共內戰。之後，在家鄉嘉義縣朴子經營豬肉零售以維持生計。侯友宜畢業於警察學校，開啟了他的警界生涯，53歲時轉換跑道擔任新北市副市長，並在2018年當選市長，逐漸成為未來的總統人選而受到關注。侯友宜屬於國民黨本土派的光譜，與抱有強烈中國意識的深藍（國民黨核心支持者）族群保持距離，這使得侯友宜成為對民進黨不滿民眾的吸票機。
第二大在野黨台灣民眾黨的黨主席，曾任臺北市長的柯文哲（63歲）已表態參選。柯文哲出生於新竹市，從急重症醫師轉型為政治人物，於2014年當選臺北市長。在國內政策上，柯文哲強調高效的治理；在對中政策上，他重視保持與中國的對話空間。雖然柯文哲當選的可能性微乎其微，但他的得票將影響同步舉行的立委選舉中民眾黨的席次。民眾黨有可能在國會中成為關鍵少數。
如果沒有意外，2024年總統選舉將由這3位競逐。雖然省籍問題應該不會成為選舉議題，但值得注意的是，這3位候選人都是本省人。
施政滿意度雖高，但不少選民期待政黨輪替
「臺灣的定位」也包括了如何看待臺灣的民主政治。對於臺灣的選民而言，政黨輪替是極為正常的，而且8年是一段很長的時間。去年的縣市長選舉中，民進黨在滿意度高的桃園市和基隆市選戰中敗給了國民黨。根據對市民的民調顯示，雖然過半數的受訪者對民進黨8年來的市政成果表示「滿意」，但也有過半數的人表示「期待政黨輪替」。這種想法在這次總統選舉中也可能會有一定程度的體現。
蔡總統的施政滿意度相較於陳水扁和馬英九要高許多。然而由於已執政8年，不少選民認為政黨輪替有其必要。賴清德如何說服選民相信繼續讓民進黨執政會更好，將變得非常重要。特別是避免貪腐和厭倦感將成為關鍵。
相反地，對國民黨來說，要能回應「政黨輪替真的好嗎？」的質疑將至關重要。在與中國對話的同時，要如何規避統一的壓力，以及如何避免與美國的關係變得齟齬，都是棘手的課題。
侯友宜至今尚未針對中臺關係和美臺關係表態，因此他將提出何種路線還屬未知數。過去他左右逢源的立場，成功地贏得了人們的期待，然而一旦成為正式提名候選人，他將不得不表明立場。這場路線之爭可能會在侯友宜於夏季公布政見後正式展開。
新政權的立場將影響美中兩國的戰略
臺灣的總統選舉雖然常被海外媒體稱為「統獨之爭」，但主要候選人都主張維持現狀。因此，理論上無論哪方勝選，臺灣的方向都不至於有所改變。然而這次選舉是在美中對立加劇的背景下所舉行。臺灣政府的立場差異對美中戰略的影響將極為深刻。雖然國民黨的侯友宜尚未公布政策，要下評論還為時過早，但從目前情勢來看，如果國民黨獲勝，對習近平政府將起正面作用，而對拜登政府則是負面影響；而如果民進黨獲勝，則情況相反。這樣的結構不至於有所改變。
美國和中國將以各種方式來影響臺灣總統選舉。臺灣政黨間的對立原本就衝突不斷，再加上美中因素的影響力前所未見，這次的總統選舉勢必會是場極為激烈的選戰。
標題圖片：臺灣總統選舉投票處的場景，2020年1月11日，臺灣新北市（Tyrone Siu / Reuters）