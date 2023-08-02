日本銀行最關注的焦點「明年春鬥」：金融政策「正常化」的關鍵在於工資調漲能否持續－專訪日銀前任高層門間一夫

銀行利率深刻影響日本經濟與國民生活。過去十年間，日本銀行採取「異次元量化寬鬆」政策，強力壓低利率，釋放大量流通資金。今年春季，在新任總裁上任之際，大眾關注此政策是否改弦易轍，轉向「正常化」。本文針對日銀「後續行動」的計畫為何，專訪曾任日銀要職、目前任職於Mizuho Research & Technologies的門間一夫先生。

Mizuho Research & Technologies執行經濟學家，前日本銀行理事。1981年畢業於東京大學經濟學部，其後進入日本銀行任職。歷任調查統計局長與企劃局長，2012年5月成為該行理事。在總裁白川方明任內，採取「2%物價穩定目標」的過程裡，擔任金融政策的負責人。從2013年3月起，負責國際事務工作，在國際會議上協助總裁黑田東彥。自2016年6月起擔任現職。著有《日本經濟的隱形真相》（暫譯，日經BP，2022年9月）。