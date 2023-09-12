修訂版《道路交通法》實施，「L4」級自動駕駛車輛解禁

「全自動駕駛服務」的實際情況

5月21日，福井縣永平寺町開始向公眾提供「無駕駛人員的自動駕駛出行服務」，聽到這一新聞，可能有人會覺得「具有自動駕駛功能的汽車上市銷售也不是那麼遙遠的事了」。然而不得不說，真正上市的那一天還非常遙遠。在接下來的文章中，筆者將分析其原因，整理自動駕駛技術的現狀。

永平寺町推出自動駕駛出行服務，與今年3月30日日本修訂《道路交通法》一事密切相關。該法修訂後，允許「不需要駕駛人員的自動駕駛車輛（L4級）」上路行駛，使得自動駕駛出行服務成為了可能。

L4級自動駕駛是「特定條件下的全自動駕駛」，指的是駕駛過程中所需的識別、判斷、操作行為全部由自動駕駛系統實行的狀態。因為不需要任何人介入車輛的行駛，所以「無駕駛人員的自動駕駛出行服務」成為了可能。

那麼，承擔這項服務的自動駕駛車輛擁有怎樣的外觀呢？它看起來酷似高爾夫球場的電動球車。這款車輛由山葉發動機、三菱電機等企業組成的聯合事業體研發製造，以山葉發動機生產的電動球車作為原型。包括車輛前部和頂部安裝的各種感測器在內，其外形與我們平時使用的乘用車迥然不同。



岸田文雄首相在當地視察期間也試乘了永平寺町的自動駕駛車輛，2月4日（時事）

其他一些國家也已經推出了基於L4級自動駕駛技術的出行服務。

比如，美國GM汽車旗下無人駕駛品牌GM Cruise在舊金山、奧斯丁、費尼克斯三個城市推出了無人計程車服務，也採用了沒有駕駛人員、限定服務區域的L4級自動駕駛技術。與永平寺的無人駕駛車輛相比，其外形非常接近普通乘用車，最高時速為48公里，執行時間限定在車流量較小的夜間。



2022年開始提供服務的GM Cruise機器人計程車。原型車是GM的電動車「Chevrolet Bolt」 ©Cruise

還有一家在美國推出了自動駕駛服務的是Alphabet（集團）旗下的Waymo。和GM Cruise一樣，該公司的車輛也沒有駕駛人員，限定服務區域，因此同樣可以定位為L4級自動駕駛。



Waymo的機器人計程車以捷豹的「I-PACE」電動SUV為原型，在費尼克斯、舊金山、洛杉磯的部分區域運行 ©WAYMO

L4之所以被用於無駕駛人員的計程車服務（又稱機器人計程車），是因為這有助於節省人事費和緩解人手不足的問題。換言之，其使用的車輛全都是專門為相關業務研發的，並沒有在市面上向公眾銷售。