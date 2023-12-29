IOC觸碰「eSports」，電競是否有望成為奧運比賽專案？

IOC（國際奧委會）6月下旬在新加坡舉辦了比拼電腦遊戲水準的電競週活動。近年來，多屆奧運相繼增加了多個以街頭體育為主、深受年輕人喜愛的新項目。在這樣的背景下，IOC觸碰電競有何目的？電競是否有望成為奧運競技項目？

疫情促使人們減少了對「虛擬世界」的抵觸感 2023年6月，在新加坡國際會展中心舉辦的為期4天的「奧運電競週（Olympic Esports Week）」系列活動，吸引了全球各地的頂尖遊戲玩家。64個國家和地區的131名玩家從各地的預選賽中脫穎而出，挺進了本次大賽的決賽圈。 活動期間舉行了自行車、射箭、帆船、運動舞蹈、棒球、國際象棋、網球、射擊、賽車、跆拳道共計10個項目的比賽。選手們登臺比賽，用電腦滑鼠、智慧手機、遊戲遙控和對手較量。有些專案在通過螢幕對戰的同時，還伴隨著激烈的身體運動，比如自行車、運動舞蹈和跆拳道等。 另外，作為展示表演進行了籃球和桌球比賽，還舉辦了電競前沿技術的宣傳介紹和論壇活動。各項賽事均面向公眾售票，IOC的網站實況轉播了比賽情況。

棒球比賽採用了科樂美數位娛樂公司的「eBASEBALL 實況野球2022」展開較量 ©EYEPRESS via Reuters Connect

桌球比賽作為表演賽舉行，使用了VR桌球遊戲『Eleven VR』 ©EYEPRESS via Reuters Connect

賽車比賽開始前，觀眾通過索尼互動娛樂公司的「跑車浪漫旅7」體驗比賽。活動期間，觀眾親身體驗了各種電競遊戲（AFP／時事） IOC內部，迄今一直有部分委員對電競抱有抵觸感，並始終保持著一定距離。尤其是針對缺乏身體運動的遊戲，有人強烈質疑「這難道也能叫做體育運動？」。像這樣舉辦以「電競」為名的大賽尚屬首次。 受疫情的影響，3年來所有場合的人際接觸都受到了限制。與之相對的是，遠距辦公和線上會議在社會上廣泛普及。可以說，通過電腦螢幕進行溝通的方式在整個社會落地生根，體育界對虛擬世界的抵觸感也大大減少。就連「環法自由車賽」這項傳統自行車公路賽也通過線上方式將世界各地的選手串聯起來，甚至舉辦了用固定式自行車競技的虛擬大賽。

奧運改革新路線圖，明確提出促進合作 2017年5月，在瑞士洛桑舉行的奧林匹克峰會上，IOC發佈聲明稱，「真正意義上的電競選手正以不輸於傳統體育運動員的熱情投入訓練。可以將之視為一種體育運動」。 2021年3月，IOC召開全體會議，通過了奧林匹克運動新的改革路線圖——《奧林匹克2020+5議程》，表現出更加明顯的贊許態度。作為今後奧運應該追求的一個前進方向，議程建議「促進虛擬運動的發展，加深與電子遊戲界的關係」，並在背景說明部分寫入了以下這段文字。 「電子遊戲將擁有共同愛好的不同群體凝聚在一起。在地區層面與這些群體建立戰略夥伴關係，以此體育競賽組織可以與圈外的年輕人建立交集，在對新的群體產生影響的同時，將年輕人吸引到體育運動中來。」 這種思維的邏輯是，通過拉近遊戲世界與奧運的距離，來維繫年輕人和體育運動的聯繫。進而，建議還提出「要走出奧林匹克界，擴大與外部的聯繫」，強調不能只是故步自封在體育運動的世界，還必須和文化界、科學界建立聯繫。 IOC對年輕人日益遠離體育運動的現象深感危機，近年來，奧運相繼增設了衝浪、滑板、運動攀岩、3x3籃球、霹靂舞等年輕人喜愛的運動項目。 IOC已故前會長札克·羅格曾就年輕人遠離運動的現象敲響警鐘，於2010年創設了原則上由14到18歲運動員參加的青年奧運。他意識到，在娛樂方式趨於多樣化的背景下，越來越多孩子患上了沉迷於電視或遊戲的「螢幕綜合症」，「全球超過10億人存在肥胖問題，孩子們沉迷於電子遊戲」。 2019年，世界衛生組織（WHO）正式將過度沉迷遊戲對日常生活造成影響的「遊戲障礙」列為一種國際性疾病，等同於賭博依賴症等精神疾患，並在努力把握全球患者人數的變化。 一旦涉及電競，想必IOC也無法對這種「負面影響」視而不見。在勾勒未來的奧運願景時，必須考慮促進年輕人健康成長的奧運初衷，正視電競可能存在的危險性。

電競正式成為杭州亞運的比賽專案 亞洲版奧運的「亞運」今年在中國杭州舉行。過去歷屆亞運新增了許多比賽專案，此次則把電競列入正式比賽中，舉行了足球遊戲和組隊戰鬥等類型的遊戲。 話說回來，運動到底是什麼？或許也有必要重新審視其定義。 據說運動（sport）一詞源於拉丁語的「deportare」。這個詞在英語中被分成de＝away、portare=carry兩個部分；日語則將「搬運到遠處（carry away）」這個意思轉譯成了「消遣散心」。運動的定義是否需要包含身體運動，儘管人們對這一點的判斷存在分歧，但亞運把圍棋和國際象棋定位為比拼思維能力的「智力運動（mind sport）」，似乎電競也被劃分到了這一門類。 不過，能夠進入亞運，並不意味著就會被奧運接納。要成為奧運的正式比賽專案，關鍵在於能否體現「奧林匹克精神」。 不少電競遊戲含有手持武器與對手格鬥之類的暴力元素。奧運是和平的盛典，其存在價值在於促進年輕人的交流和教育青少年。若是如此，或存在著與一些電競項目格格不入的地方。 IOC主席湯瑪斯·巴赫一直強調：「我們有一條非常明確的紅線。不會接納任何有可能助長暴力或歧視的遊戲。」這條底線今後似乎將經受檢驗。