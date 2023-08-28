吸收關於氚的正確知識，以遏止謠言被害：按部就班排入海洋是安全且確實的做法――福島第一核電廠處理水

「不懂才會害怕的」鬼與氚

在排放處理水被大肆報導前，想必有很多人都沒聽過「氚」這個名詞吧。

我身為研究者的原點，是國中時開始播出的動畫《機動戰士鋼彈》。為了實現鋼彈機體的動力來源——小型高效率核融合反應爐，我的研究主題之一，就是如何安全使用反應爐的燃料氚。興趣則是造訪各地的湧泉，調查水中氚的濃度。身為於公於私都和氚息息相關的專家，在此盡可能以簡單的方式，說明關於氚的知識。

人們之所以怕鬼，是因為不知道鬼的真面目。氚也是同樣的道理，只要擁有正確的知識，就不會過度害怕了。

遠低於WHO規定值的處理水

福島第一核電廠為了冷卻熔毀的爐心，持續不斷進行注水，結果產生含有高濃度放射性物質的核汙水。再加上流入反應爐廠房的地下水和雨水，一天會產生100噸的核汙水。這些核汙水會先利用吸附裝置，重點式地去除銫和鍶，接著再使用多核素除去設備（通稱ALPS），去除氚以外的大部分放射性物質，然後保存在儲存槽中。這就是所謂的「處理水」。



能將氚以外的62種放射性物質從核汙水中去除的ALPS。使用這種設備處理過的水，就叫「處理水」（nippon.com編輯部攝影）

氚是氫的同位素，兩者化學性質相同，但氚比普通的氫多了兩個構成原子的中子。氚也因此較為不穩定，其中一個中子會釋放出電子，變成質子後，再轉為穩定的氦。這時候會釋放出高速電子＝β射線。只不過，氚的β射線能量在放射線當中，其實非常微弱，用一張紙就能阻隔。換句話說，它的β無法穿透皮膚或容器的外殼，因此不用擔心會暴露在放射線當中。

另一方面，要是人體內的水分含氚，就會暴露在放射線中。將處理水排放至海洋的隱憂就是這一點吧。如果體內的氚濃度變高，自然會是問題。但根據世界衛生組織（WHO）發表的數據，即使喝了濃度10000Bq/L（一公升含一萬貝克勒）的含氚水，也不會有問題。

福島第一核電廠的處理水排放計畫，是利用海水將處理水稀釋，最高濃度設定在1500Bq/L ，也就是WHO公告數值的六分之一以下。換言之，只要去除鹽分，直接喝下排放前的水，對人體也不會有影響。就算一整年都喝含氚處理水，放射線的量也不大。（況且是海水，本來就沒辦法喝…）

而且現在是將稀釋過的水再排入海中。海水的稀釋效果非常大，一旦遠離排放源頭數公里，海洋或魚等海產也很難因為處理水的關係，使體內的氚濃度上升。

氚濃度（Bq/L） 持續攝取一年的放射線量（mSv/年） WHO的飲用水標準值 10000 0.15 加拿大飲用水的濃度限制 7000 0.10 福島第一核電廠的處理水 1500 （最大值） 0.022 聯邦飲用水標準（美國） 740 0.011 1960年代的降水中的濃度 110 0.0016 EU的飲用水濃度 100 0.0015 現在的降水中的濃度 0.5 0.0000074 現在的海水濃度 0.1 0.0000015

整年的放射線量是根據防災方針所建議的，以一天攝取2.25公升水分計算