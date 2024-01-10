日本實際上已成為移民國家？

思考「社會存在方式」，應對人口減少

總務省公佈的人口動態調查結果顯示，截至2023年1月1日，基於居民基本台帳統計的日本人口比上一年減少80多萬人。照此下去，10年後日本人口將減少800萬人，這相當於整個大阪府的人口。在此次調查中，包括東京都在內的所有都道府縣人口均有所減少，這種情況是首次出現。

秋田縣的人口減少率為全國最高。依據居民基本台帳整理的秋田縣人口統計結果顯示，該縣人口為94萬1021人，比上一年減少了1.65%。為應對少子老齡化問題，長期以來縣政府採取了各種措施，但收效甚微。從各年齡段人口構成看，0到14歲的「兒童人口」占9.26%，15到64歲的「勞動年齡人口」占52.47%，65歲以上的「老年人口」占38.27%。換言之，兒童人數不到1成，近4成是老年人。

2023年5月2日，當地報紙《秋田魁新報》刊登題為「未來人口將減少3成，加快變革迫在眉睫」的社論。社論指出，「必須從根本上改變社會存在方式，包括接納外國人實現共生」。因為公共養老金制度的適用對象與國籍無關，接納外國人可增加養老金財政收入來源，彌補勞動力缺口，遏制經濟萎縮。

面臨人口危機的地方行政區開始認識到接納外國人的必要，秋田縣就是一個例子。而在旅居外國人較多的地區，從上世紀90年代起就已實施促進共生的扶持活動。近年來，隨著旅居外國人增多，越來越多的地區開展了支援多元文化共生的活動。

群馬縣開展「共生推進月」活動

2021年10月，日裔巴西人較多的群馬縣制定了《多元文化共生共創推進條例》。該條例指出，「為推動群馬縣實現飛躍式發展，提升民眾幸福感，應攜手在群馬生活的外國人，實現共生共創」。條例對縣政府、市町村以及企業在推進多元文化共生方面的責任義務等做出了規定。此外，群馬縣還將10月定為「群馬多元文化共生共創推進月」，製作宣傳影片，向民眾普及。

東京都新宿區的外籍居民人口比例占12%，該區通過制定條例，成立了「多元文化共生社區建設會議」，以此為平臺積極開展工作。「建設會議」有20多名成員，由包含筆者在內的學界人士、地方自治團體負責人等日本居民，以及住在新宿區的外國人社區代表組成。在該會議機制下，成員們經常溝通交談，幫助外國人解決生活上的問題，促進日本人與外國居民的交流。會議交流結果還上報新宿區區長，並在區行政工作中加以落實。2022年區民調查報告顯示，73%的受訪者認為多元文化共生活動得到推進。

筆者作為政策直接制定成員參與的另一項工作，是山梨縣於2023年5月制定的《山梨多元文化共生社會實現構想》。該構想提出，要提高外國人的日語能力、促進外國人對日本文化和社會制度的理解、增加外國人參與社會活動的機會、加快完善諮詢體制和勞動環境等等。為提高在山梨縣中小企業工作的外國員工的日語能力，該縣設立了「企業支持外國人活躍補助金制度」。制度規定，如果企業新僱用了外國人，縣政府將給予補助，負擔外國員工學習日語和與本地居民交流的部分費用。同時，該縣還建立了「推進外國人勞動環境合法化網路」，以消除縣內企業違規僱用外國人的現象。