中國經濟是否正在「日本化」？ 從目前熱議的「資產負債表衰退」論來深度解讀

由於中國的經濟前景一片黯淡，國民之間對於未來不安的情緒逐漸升高。「資產負債表衰退」論說明日本經濟於1990年代出現停滯，在中國成為熱門話題，這正是其不安徵狀。亦即，此觀點認為：「由於房地產資產價值降低，企業與個人對於消費與投資轉為小心謹慎，此狀況威脅到經濟的成長軌道」。究竟中國經濟目前面臨的問題，是否與日本泡沫經濟破滅時的問題相同？

防止泡沫破滅不一定是好事 1990年代初期，日本為了消除房地產泡沫，施行嚴格的金融政策，卻由於緊縮過度，而招致泡沫破滅。 而中國也出現了史無前例的房地產衰退，起因於中國政府在2020年夏天嚴格實行針對房地產業者的金融政策（所謂的「三條紅線」）。這種過於急促的緊縮政策，導致嚴重的政策型衰退，日本與中國在這一點上看似相似，卻仍存在差異。 在日本，資產價格很明顯地出現下跌。房地產市場經歷了劇烈的價格崩盤，十年間縮水剩下四分之一。許多企業亦相繼陷入無法履行債務與超額債務的困境而陸續倒閉。 相對於此，中國市場目前資產價值的下跌並不明確。根據官方統計資料，房地產價格在前年下跌約10％後，目前已經回升，並未出現明顯的劇烈跌幅。然而，在二、三線的中小城市，尚有大量的待售住宅，而在大城市，高價的房屋案件則難以找到買家。總而言之，以股市術語來說，這顯示出「沉重賣壓」，持有者無法以自己期望的價格售出，因此感到「價值下跌」而失望沮喪。 另一方面，住宅的需求與新的供給急劇減少。根據2023年7月的住宅統計資訊，與兩年前相比，住宅銷售額下降了46％，而新建住宅的建築面積減少了60％，形勢慘澹。 如此一來，企業可能會面臨籌集資金不易的財務困難而瀕臨倒閉，但在中國則習慣施行一種所謂的「政府隱性擔保」。換言之，重要企業可以在政府的協助之下獲得融資，得以重新安排利息與本金的借貸條件，因此不容易落到破產的地步。 在政府強力干預經濟的護持之下，中國的資產價值下跌並未浮出枱面，企業也未破產，這似乎正在防止泡沫破滅，表面上看起來狀況不錯。然而，若以人體健康作為比喻，這便如同誤食腐爛食物（惡化資產），卻不嘔吐亦不排泄。因此毒素未能排出，反而積累於體內。雖然經濟的泡沫沒有破滅，卻仍以不同形式侵蝕著經濟的健康。

類似對於「工作表現不佳的員工」仍給予高薪的狀況 如前所述，「即使泡沫沒有破滅，仍以其他形式侵蝕經濟」，具體而言為何？ 我們很容易便能理解房地產泡沫的「毒素」為何。由於不合理的高額房貸，包含本金與利息的還款金額，擠壓家庭支出的空間，導致消費減少。目前，房地產業者受到前所未有的經濟衰退所影響，其貸款的債務金額與利息成本自然大幅增加。 企業過度投資的「毒素」始於以貸款進行投資，卻未能產生獲利，僅僅不斷支付利息。如此情況就如同支付高薪給表現不佳的員工，若這樣的員工增加，公司的經營情況將持續惡化。同樣地，從國家整體的角度來看，大量進行缺乏獲利效果的投資，增加債務負擔，導致償還本金與利息的壓力高漲，不可避免地將導致經濟成長下滑。 針對中國經濟每年因過度投資與經濟泡沫而負擔多餘的利息成本，筆者概略推估後示意如下方圖表。 2022年生產財富分配錯置（推估） 多餘負債 利率水準 多餘成本 ①房地產 開發貸款 6.5 6% 0.4 住宅貸款 19.5 3% 0.6 ②地方基礎建設投資 隱性債務 35.5 5% 1.8 專項債務 10.0 3% 0.3 ③企業貸款 14.3 5% 0.7 總計金額（兆元）3.8 債務占GDP比例（％）3.1 ①房地產：若投資報酬率未達2％，由於少於銀行利率的一半，假設房地產價格高達合理價格水準的兩倍。這將導致房地產相關的債務規模（地產開發商貸款13兆元與住宅貸款39兆元）倍增。 ②地方基礎建設投資：若將地方政府的基礎建設投資的債務餘額，以融資平台的隱性債務（71兆元）+專項債務（20兆元）的方式認列減損，便假定資產與債務雙方必須各自減半。 ③企業貸款：根據最近的企業貸款餘額138兆元，（為了避免重複計算）扣除地方政府隱性債務裡銀行貸款的部分共42.6兆元之後，仍有95.4兆元。另一方面，根據IMF在2016年的調查，金融機構對企業的貸款裡，潛在重大不良債權的規模，推估為貸款總額的15％。 資料來源：①③的授信餘額等資訊來自中國人民銀行於2022年底的統計，②的地方隱性債務餘額來自IMF對中國的第四條磋商報告（2023年2月），專項債務餘額則來自中國財政部統計（2022年底），③的IMF調查資料來自「全球金融穩定報告」（2016年4月）。 多年以來，中國企業、政府與家庭因低效投資而持續對中國經濟產生成本浪費，即使暫不考慮償還本金，僅考慮利息成本，筆者粗估總計為每年3.8兆元，相當於GDP的3.1％。中國最大的稅收項目為增值稅（相當於日本消費稅的增值稅），其年度稅收為6兆元，而公共年金支付總額為5兆元，前述利息成本的巨大規模與此兩項數字相比毫不遜色。 在市場機制正常運作的國家，如此不合理的情況發生之前，將會如進行外科手術般，出現泡沫破滅、企業破產與債權削減等情形。但在中國，政府阻止房地產價格下跌，又透過「政府隱性擔保」來防止企業破產，可以說市場機制的淨化作用並未發揮效果。 最近經常聽到「中國經濟日本化」的說法，但從這個角度來看，可以理解到中國與日本之間存在著顯著差異。中國的資產負債表惡化（危機），正以一種在其他國家不會發生的「獨特」方式進行著。

泡沫不破滅反而產生「毒素」 每年生產的GDP（新產生的附加價值）中的3％，以對經濟成長沒有貢獻的低效投資之報酬（授信貸款的等價利息）的形式支付出去，這將帶來兩個重大弊端。 其一是導致不合理的財富轉移。另一是大量資金被浪費在無效投資，降低經濟效率，結果導致經濟成長減緩。 數量為GDP的3％之利息，首先流向由國有資本掌控的金融機構，最終資本利得則流向將大量資金儲存在金融機構的富裕階層。反過來看，可以說是從其他人手中徵收相當於整年產生的附加價值（GDP）的3％，轉移至國家與富裕階層的手中。 即使習近平政權提出「共同富裕」的理念，但由於政府的經濟干預，例如過度投資與過剩債務，以及阻礙調整改善的「政府隱性擔保」，實際上導致「官方部門」的擴張與貧富差距的持續擴大。 因此，最令人擔憂之處在於，中國可能陷入中等所得陷阱。 若欲保持經濟成長，便須促進高度生產力部門的再生產，並對生產力低落與損失慘重的部門進行重組和縮減，即便過程將會相當艱辛。而中國的情況是，具有高度生產力的部門為民營企業，因此如何擴大這些部門，便是維持經濟成長的關鍵。但目前發生的卻是完全相反的情形，亦即不合理的財富轉移。若繼續維持這種機制，中國的經濟成長將不可避免地停滯不前。 最近青年失業率上升與民營企業不振成為問題，其原因不僅在於清零政策的失誤，及對於大型民營企業的打壓所致。不合理的財富轉移與宏觀的結構性成長之減緩，應該也是其中的重要因素。 這些全都是中國政府干預經濟所產生的結果與現象。反過來說，在市場經濟主導的國家，即使出現了泡沫並「給予表現不佳的員工高薪」的現象，也會自然而然地朝著「符合表現的報酬」的方向展開調整，亦即如進行外科手術般，泡沫破滅並調整資產負債表。 然而，中國由共產黨指導並控制經濟，政府的干預使得資產價格不會下跌，企業不會破產。雖然表面上看似好事，但實際上卻以不合理的財富轉移與效率降低的方式侵蝕經濟。所謂「具有中國特色的資產負債表危機」便是此意。