「表現的民主化」的是與非，從創作者的心聲驗證生成式AI的可能性

製作現場所興起的AI漣漪

近幾年AI技術被運用在各種領域，這波潮流也影響到了「視覺表現」上，各家廠商陸續提供了大眾能簡單製作出高品質影像的服務。

只要使用AI，任誰都能作出需要高度技術的影像。雖然期待「視覺表現的民主化」能持續進行，但也有「創作者的工作被剝奪」的危險，以及被指出有著作權等問題。

（雖然沒有被公開）很多大出版社已經開始要求投稿者「不要使用生成式AI製作影像」，但還是發生了插畫家只因「使用AI」的疑雲就鬧的沸沸揚揚的「事件」，甚至引起激烈的議論。

關於此領域給予創作者的尊重又兼具發起”革命”的可能性，在第一線的創作者，特別是在日本興盛的漫畫領域的工作者，實際上是如何想的呢？在本文中將傳遞他們的心聲。

漫畫家森田崇說：「AI描繪的畫技術很高，畫出很棒的作品的人也不斷出現。只是就像鑽石，數量少才有價值一樣， 如此簡單就能繪出的話，會擔心『畫的價值暴跌』吧。

不過，當初數位作畫剛開始普及的時候，也有很多用手作畫的人心情變的很複雜。類似的事情應該在攝影、電影出現時也發生過。」

森田1997年於小學館「週刊少年Sunday Super」出道。從2011年起開始在「Evening」雜誌連載『Aventurier 新譯亞森羅蘋 (現‧A STORY OF ARSENE LUPIN AVENTURiER)』，現在本人利用電子出版，公開自己的作品，是一位不設限於原有框架的創作者。

『A STORY OF ARSENE LUPIN AVENTURiER』是將莫里斯‧盧布朗的「亞森羅蘋」繪成漫畫的作品。2022年在「羅蘋」的故鄉法國也以名為『ARSÈNE LUPIN』刊行翻譯本，在同年12月時創下突破10萬本的熱賣記錄，並留下全世界累積銷售40萬本的佳績，現在正連載「813」篇（作品的詳細內容公開於森田崇的note）。



『A STORY OF ARSENE LUPIN AVENTURiER』在世界各地擁有粉絲，甚至還被Netflix的超人氣影集『LUPIN』的主角歐馬希在訪談中介紹過。©Takashi Morita

森田指出：「技術這個東西，將以往侷限在少部分人才能達成的事，推進到多數的人也能達成的方向。」

實際上「新技術的登場」讓長久以來的繪畫表現的世界大幅改變。例如過去古人花費大量時間與金錢所收集到的資料，現代只要搜尋國會圖書館的數位典藏集便可入手。若非生在這個時代，我想我自己連一篇文章都沒辦法撰寫，真可說是透過數位技術實現了「書寫的民主化」。同樣的發展也在音樂等其他領域出現。

由AI生成的影像出現後，應該任誰都可以輕鬆的將自己的體驗或知識繪製成漫畫或動畫了吧，也因此視覺表現的範疇應該會更加寬廣。

「我也抱持著興趣去操作看看，但老實說AI有一種「比想像中還有侷限」。當然這只是針對現今的狀態所作的評論。」

現在AI的侷限在於表現的根本，也就是「什麼是表現？」。AI繪畫的品質有著高度的技術層面。但是撼動人心的只有「技術」嗎？AI也好，手繪也好，這些不過只是「方法」而已，重要的是「目的」。生成「目的」的是「人類」，森田表示他本人喜歡能感受到「描繪之人」的作品。

森田在2023年3月時受法國邀請，並在當地接受了很多訪問。其中最常被問到的就是「為什麼住在這麼遙遠的日本漫畫家會如此傾心傾力去畫羅蘋呢？」也就是說，不只對「將羅蘋畫成漫畫」這件事有興趣，對森田這位作家的「目的」，也就是「作家的特質」也抱持著興趣。