開羅會議八十週年：起初未成爭端的「尖閣」，至今仍引發日中磨擦

1943年的開羅會議，美英中三國領袖共同決定日本戰後的對應方針，距今已八十年。十年前，日本野田內閣宣佈將尖閣諸島（釣魚臺列嶼）「國有化」，如捅了馬蜂窩般，引發日中兩國之間的紛爭。本文重新冷靜回顧「開羅宣言」的歷史意涵與雙方主張。

關於日本的戰後對應方針達成共識 1943年11月下旬，第二次世界大戰期間，美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾，以及中華民國政府主席蔣介石三位領袖齊聚開羅，於23日至26日期間，舉行了高峰會議。從前一年的年底開始，美國總統羅斯福視中國為「四大國」之一，提議與蔣介石會談，蔣介石接受此提議，實現會談，使得中美高峰會成為開羅會議的主軸。 根據《蔣介石日記》，11月23日羅斯福與蔣介石首次會談，兩位領袖口頭交換意見後，達成以下四項協議，並經邱吉爾承認。①日本侵佔的中國領土歸還中國，②永久剝奪日本在太平洋占領的島嶼，③在日本戰敗後實現朝鮮的獨立與自由，④日本在華的公私產業由中國政府接收。 在一系列會談結束後，《蔣介石日記》記下：「東北四省（譯註：黑龍江、吉林、遼寧、熱河）及臺灣、澎湖島已經失去五十年和十二年之領土，獲得英美共同聲明歸還我國，並承認朝鮮於戰後的獨立及自由，此為何等大事。」由此可得知，蔣介石關心的主要焦點在於東北與臺澎的歸還，以及朝鮮的獨立。 另一方面，關於琉球群島（沖縄），蔣介石並未主張歸屬於中國。國民政府的內部多數認為，從甲午戰爭之前，琉球便一直處於日本統治之下，因此承認日本領有琉球，但對於日本領有的正當性則提出質疑，針對中國歸屬論與獨立論等，引發激烈爭論。蔣介石未主張琉球歸屬於中國，應是慮及政府內部的這些爭論。如同蔣在會談當天的日記裡寫道：「惟琉球問題可由國際機構委託中美共管。此由余提議，一以安美國之心。」由此可以推斷，當時他曾考慮由中美共同管理琉球。 「開羅宣言」的正文由三國共同起草，於11月26日下午經三位領袖同意後確定。在隨後舉行的英美蘇會談，亦即德黑蘭高峰會議上，經蘇聯同意後，於12月1日正式對外公布。

當時尖閣諸島並未成為爭端 本文討論「開羅宣言」的日中紛爭，其中主要爭議焦點在於尖閣諸島（釣魚臺列嶼）的歸屬問題。關於此問題的「開羅宣言」條款規定如下： 三大盟國（美中英）之宗旨，在「剝奪日本自從一九一四年第一次世界大戰開始後在太平洋上所奪得或佔領之一切島嶼，使日本所竊取於中國之領土，例如東北四省、臺灣、澎湖群島等，歸還中華民國。」 「開羅宣言」的性質類似於未經三國領袖簽署的新聞公報，但在1945年7月的美英中「波茨坦宣言」第8條裡，明確規定「開羅宣言之條件必須實施」。因此，北京政府（中華人民共和國）雖未獲邀參加舊金山和約會議，卻將「開羅宣言」視為規範亞太地區戰後秩序的法律框架。中華民國亦未受邀參加和約會議，但與日本簽署了相當於舊金山和約（1951年）的日中合約。在談判過程中，尖閣諸島並非爭議焦點。 另一方面，日本政府認為，關於領土問題，最終確定的基礎在於舊金山和約，而非「開羅宣言」。和約第2條規定日本「放棄」臺灣・澎湖群島、千島群島等領土，但日本政府的解釋認為，尖閣諸島並不包括在日本放棄的領土之中。 其原因在於，1895年由日本內閣決議被編入日本領土的尖閣諸島，根據和約第3條，作為南西諸島的一部分，被置於美國的行政管轄之下。之後按沖繩返還協定（1972年），琉球（沖繩）的行政權歸還日本，此區域包含在歸還的領域之內。

因海底石油資源而受到矚目 戰後，尖閣諸島引起周邊國家的關注是在1969年，當時聯合國組織（亞洲暨遠東經濟委員會＝ECAFE）於東海進行海底調查，結果指出臺灣北方的海底可能蘊藏石油資源。這便是開始受到矚目的起點。 首先，中華民國政府於1971年6月發表一份「外交部聲明」，強烈抗議美日兩國政府即將簽署的沖繩返還協定裡，包含中華民國擁有主權的釣魚台列嶼（尖閣諸島）。隨後，1971年12月，北京政府發表了一份「中國外交部聲明」，聲明美日兩國政府公然把尖閣諸島劃入沖繩返還協定的「歸還區域」，這是對中國領土主權的明目張膽的侵犯，並主張尖閣諸島是中國台灣的附屬島嶼。此外，此聲明更指出，日本政府在甲午戰爭中，竊取了這些島嶼，並於1895年4月強迫清朝政府簽訂了割讓臺灣及所有附屬各島嶼的不平等條約（馬關條約）。此處需要注意的是，中華民國的外交部聲明並未聲稱日本「竊取」尖閣諸島。