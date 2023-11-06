中國房地產泡沫破裂：習政權的一聲令下成為起爆點，即使控制資訊流通，仍無法遏止巨額不良債權的發生

中國的泡沫起於「政府的治理失敗」

世上泡沫終將破裂。雖然中國目前面臨的困境，相較1990年代初日本泡沫經濟破裂後有相似之處，但存在著更多的巨大差異。總而言之，日本泡沫經濟的主要起因是「市場失靈」，而中國的房地產泡沫，則是「政府的治理失敗」所造成。

過去20年來，中國政府一向將房地產投資定位為經濟成長的引擎。尤其在胡錦濤執政時期（2003～2012年），（時任）中國總理的溫家寶決定以收取權利金的方式出讓土地使用權（土地租賃），作為地方政府的財政收入。受到此政策之刺激，各地方政府紛紛調升土地使用權的價格，房地產開發商亦迎合拉抬，雙方事實上都一窩蜂地在炒作土地。若不迎合地方政府的要求，開發商就難以獲得標案。這便是催生房市泡沫的起因。

40年前，亦即「改革開放」初期，中國城市居民每人的平均居住面積約為3平方公尺。當時中國城市的標準家庭成員是3至4人，因此每個家庭的平均居住面積約10平方公尺。長久以來，中國人殷殷期盼著可以住進寬敞的房屋。

由於中國土地為公有制，制度上禁止土地買賣，因此無法進行都市更新。1990年代中期，中國政府仿效日本的土地租賃制度，分離土地的所有權與使用權，允許出讓使用權以供市場買賣。藉由這項改革啟動都更，大規模興建以個人為銷售對象的公寓大樓，推動房地產市場的景氣蓬勃發展。

雖然許多人有購買自用房屋的需求，但經濟能力不足以購買房屋的人則更多。長久以來，在中國社會裡，擁有自用房屋是一個遙不可及的夢想。特別是在年輕人之間，擁有自用房屋被當作結婚的先決條件。正是這種強烈的實際需求，刺激出房地產開發商大膽的開發計畫。