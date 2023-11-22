美中互相制裁是否會阻礙世界半導體產業的根基發展？

美對中半導體禁令失算

美國極為嚴格管制中國取得及利用半導體，是因為擔憂這些先進半導體，甚至是運用半導體推動AI技術發展，會直接對國家安全保障構成威脅。

正因為如此，美國對中國的半導體技術以超乎想像的速度進化一事抱持危機感，這些中國製造的晶片何以能生產，包括它的產量及其所耗費的成本，目前正在積極進行分析。（參考CSIS的分析報告可窺知一二）。

專家認為，這款晶片是中國的半導體製造大廠中芯國際（SMIC）採用管制項目外的上一代曝光設備。透過製程改良，雖然生產良品率等的經濟效益差，但是仍成功製造出7奈米級的晶片。

要製造半導體晶片，除了曝光以外，形成薄膜、蝕刻、離子注入等，在製程上需要用到很多的製造設備。然而，西方製造商持續向中國販售管制項目外的製造設備，被認為也能夠用來生產7奈米級的晶片。

另一方面，這款晶片設計可以確定是使用了美國企業販售的EDA設計工具。依據美國擴大半導體禁令，照理說中國企業取得的授權已經失效，至今卻仍然被使用。

根據美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的報告顯示，10月7日禁令發布初期，確實對中國的晶片廠商造成重大打擊，不過來自政府的巨額補助金，趕在禁令發布前緊急採購美國的產品及技術，採購日本和荷蘭等國的製造設備和零件，以及中國當地企業的技術水平提升等的重要因素，讓中國的半導體產業迅速恢復。

該報告甚至分析了10月7日禁令為何不如美方所盤算，無法防止中國技術提升的原因：

目前為止的禁令設置豁免期，讓中國企業有機會大量緊急採購，以及耗費太多時間說服日本與荷蘭跟進美國，對中國實施半導體限制。 無法徹底封鎖中國以冒名公司名義等手段進口管制項目的產品、技術，以及使用管制項目外的設備也能夠製造出管制項目產品之類， 10月7日禁令出現漏洞（西方企業也有鑽漏洞向中國出口之嫌）。 缺乏足夠的情報能力（intelligence capacity）及時察覺出中國透過上記2的手段取得產品、技術等──列舉上述原因，要求強化對策。



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