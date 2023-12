北韓綁架問題至今未能解決之因：距離首發事件已過46年，距離日朝領袖會談已過21年（上）

海岸邊「怪事」頻傳

1970年代,日本經濟快速起飛的腳步告一段落,國民正享受著「已開發國家」的繁榮進步。然而,北韓在此和平之際趁虛而入,開始了卑劣的「對外間諜活動」。

1978年8月15日傍晚5點過後,兩名年輕男女在富山縣高岡市海岸邊散步時遭到四名陌生人襲擊,他們雙手雙腳被綑綁、被堵住嘴後丟進布袋裡。犯人們將布袋放置在身旁,看著日本海面似乎在等待著什麼,應該是在等同夥的船隻到來,協助他們逃亡。

此時,突然聽到狗叫聲傳來,犯人或許是察覺到附近有人,便驚慌失措地逃離現場,留下仍在布袋中的兩人。此次事件以失敗告終。當時,日本的沿海附近陸續發生民眾失蹤事件,可以想像有不少日本人被用類似的手法綁架到北韓去。然而,當時的日本並未聯想到這是北韓的綁架事件。高岡市事件只被警方視為動機不明的奇怪案件,報紙和電視新聞的相關報導也很少。

北韓的綁架手法多變,例如田中實一案,即是以身邊的人為目標,他是遭曾任北韓間諜的拉麵店店長所綁架。國外也發生過多起綁架事件,令人驚訝的是日本人竟也參與其中。

1983年被綁架的有本惠子,在倫敦留學期間被「淀號劫機事件」(1970年)主嫌之妻八尾惠誘騙到丹麥後,再被帶到北韓。淀號劫機事件是一起由9名日本左翼武裝份子以機上乘客為人質,成功劫機逃亡到北韓的案件。日後他們與從日本來到北韓的日本女性結婚,夫妻一起協助綁架日本人。同樣在歐洲遭綁架的松木薰和石岡亨,這兩起案件也證實是淀號事件主嫌的妻子所犯下的。

話說回來,為何北韓要綁架日本人?在1953年簽訂朝鮮停戰協定後,北韓對南韓的間諜活動益發活躍。隨著南韓方面強化其反間諜政策,北韓於是綁架日本人,其主要目的是為該國間諜提供日語培訓,或讓他們冒充成日本人入境他國等。

目前,日本政府已證實有12起綁架案件、受害者17名,但這些僅不過是冰山一角。「全國拯救被北韓綁架日本人協會(The National Association for the Rescue of Japanese Kidnapped by North Korea)」逕行認定尚有7名被綁架的受害者。而同樣也是民間團體的「特定失蹤者調查委員會」則表示另外有470名可能是被綁架的受害者。此外,日本政府公布「不排除有被綁架可能性」的人數增加為873人(截至2021年11月止)。調查北韓人權侵犯狀況的聯合國調查委員會(COI)2014年的最終報告指出,「至少有100名日本人可能被北韓綁架」。