可怕的日圓升值，現今符合國家利益：浮動匯率制50年

外國遊客享受「便宜日本」

如今，赴日外國遊客人數正快速成長，大有超越疫情前之勢。各大SNS上，常常可以看到外國遊客稱讚日本「看點多」「治安良好」「食物美味」等溢美之詞，同樣還有人力推「便宜日本」。他們的理由包括「超商的甜品便宜又好吃，簡直令人難以置信」，等等。

我們不能因為入境遊的良好形勢而盲目樂觀。國際貨幣基金組織（IMF）預測稱，日本2023年的名義GDP將被德國超過，排名下滑至美、中、德之後的全球第4位。如果日本最終被預計會負成長的德國反超，那麼只能歸咎於日圓兌歐元和美元的「貶值」（便宜日本）問題。

2010年，日本將穩坐了40多年的GDP全球第2的位子拱手讓給了中國。要說是人口超過日本10倍之多的中國，也算心服口服，但現在竟要被只有自己3分之2人口的德國超過，就有點說不過去了。

在此，讓我們回顧一下日圓的「前世今生」。

現在只有少數日本人知道以前有過一個「固定匯率」時代，從戰後的1949年到1971年，日圓匯率固定為1美元兌360日圓，既不會升值，也不會貶值。當時各國貨幣分別以一個固定值（平價）與以黃金為信用的美元掛鉤。

第二次世界大戰末期，同盟國代表齊聚美國東北度假勝地布列敦森林，制定了被稱作「布列敦森林體系」的貨幣制度，而最後破壞該制度的卻是作為其首倡者的美國。