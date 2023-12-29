日本與臺灣「患難見真情」的真實意義：從經濟安保到城市合作

台積電熊本廠將在2024年啟動之際，高雄的台積電楠梓廠也正在加快升級步伐。然而高雄市長陳其邁認為高雄與熊本不是競爭對手，而是可以互相幫助的朋友。並且表示，這已經超越一般城市外交、城市合作的範疇，而是一種國際安保上的戰略夥伴關係。

熊本知事與市長一同造訪 臺灣晶片產業龍頭台積電，目前正於日本九州的熊本縣菊陽町進行台積電28奈米廠的建造，未來更預計建設第二座工廠，引進6奈米的技術。高雄市北部的楠梓，也正進行28奈米與7奈米的晶片廠建造，未來更預計導入最新的2奈米製程。 根據《時代雜誌》推估，台積電目前供應全世界55%的晶片，市值4810億美元，可說是半導體產業的心臟，吸引民主世界國家前來臺灣學習，甚至要求設廠。2023年1月，熊本縣知事蒲島郁夫跟熊本市市長大西一史一同造訪高雄，了解台積電設廠經驗、以及其地理位置與經濟安保的重要。 陳其邁對此回憶：「兩位當時是破天荒一起來，在日本也很少看到知事跟市長一起造訪，大隊人馬到台積電公司後，又來到高雄造訪。」蒲島知事跟大西市長，還有十幾間熊本當地媒體一起來高雄，想了解當初高雄是如何被台積電選址設廠。 對於如何與台積電合作，陳其邁跟nippon.com回憶時笑說，台積電評估來高雄設廠時，在「身體檢查」方面功課做得很足，他形容洽談設廠前，台積電團隊就已經把高雄的地理、水文、空氣等調查得一清二處，「以人來比喻，就是把人褲子都給脫了」。他並認為，熊本的地下伏流水力充沛，是台積電希望設廠的主因。

2023年1月時，熊本縣知事蒲島郁夫跟熊本市市長大西一史一同造訪高雄，了解台積電設廠經驗（高雄市政府提供） 台積電預計設廠的菊陽町，目前只是個4萬多人口的小鎮。伴隨當地逐漸升級為新科技市鎮效應，目前已經確定有200間以上相關產業會進駐當地，未來也會有大量臺灣半導體人才遷入。熊本縣除了建設新社區外，也增加許多向當地民眾的宣導，當地超市更在中午時刻開始賣起滷肉飯。 一度還有消息指稱臺灣民眾喜歡「殺價」，對此陳其邁笑稱，已跟熊本知事講不用太擔心，因為臺灣人很喜歡去日本，文化落差很小，「而且現在也都不愛殺價了」，認為日本的旅遊服務與誠實度早已是世界公認。高雄與熊本縣及熊本市於2013年起即簽署國際交流合作備忘錄（MOU）、2015年開闢直飛航線、2017年起成為友好城市，兩座城市維持旅遊及人文交流外，如今也在經濟上開始合作。

建議熊本強化教育與交通

陳其邁談到，台積電在高雄以及熊本各自建設科技園區時，兩城市也就教育以及交通建設上議題交流（黃森源攝影） 談到半導體，陳其邁認為蒲島知事跟大西市長關心的議題差不多，但陳其邁當時也跟兩位提供兩點建議，即提升「教育」與「交通」的重要性。原因在於半導體產業需要尖端人才，必須要有相應的高等教育機構來培育，臺灣北部的新竹即是相當典型的例子，擁有清華與交通大學等提供一流人才。 而台積電的高雄廠，未來也會跟臺南成功大學新設立的半導體學院合作，再加上高雄當地的中山大學。陳其邁預計會在高雄增設兩個半導體學院。從幫忙找地，設學院，讓大學生有足夠課程學習，畢業後可以直接上班。另外園區員工的小孩要上學，所以高雄也將蓋一所小學跟一個實驗中學。 另外則是交通的重要性，半導體生產所需的化學物品需要專程運送，車輛安全相當重要。陳其邁分析，要確保運輸供應鏈彼此間連繫是安全的，所以高雄會在楠梓交流道新設一條引道，未來直接連到台積電園區。 而在隨後的5月，熊本縣也立刻拍板在熊本縣立技術短期大學設立「半導體研究科」，熊本工業高等學校，熊本高等專門學校也跟臺南成功大學半導體學院締結合作MOU，將來在培育人才上合作。交通方面，熊本也開始進行新的高速公路整備，當初陳其邁的建議，後來間接影響熊本當地推進半導體產業的流程。

2023年8月時，台積電所進駐楠梓產業園區正式動土（高雄市政府提供）

高雄與熊本是經濟安保戰略夥伴 然而，在台積電進軍熊本同時，陳其邁也察覺臺灣跟日本在商業模式上運作之不同。他說：「日本（半導體）過去是像東芝等大企業及商社等，從頭到尾自己來做。臺灣則是在資通訊產業的代工性質，因此很快在整個半導體的供應鏈裡面找到自身的優點，化作強項。」 相較於日本在科技業與半導體是全面性由集團設立子公司等來發展，臺灣則是30多年來只專精於代工跟半導體研發，因此創造了現在的全球不可取代性。 現在世界局勢多變，各國都在加強「經濟安保」戰略，避免優勢技術外流。陳其邁說，臺灣與日本同處一個半導體供應鏈上，有需要時可以分別出貨、支援彼此，一旦臺灣發生變故，整個世界半導體供應都會大亂。

陳其邁認為，高雄與熊本已經超過城市外交，而是國際安全的戰略夥伴關係（黃森源攝影） 因此他認為，高雄與熊本不是競爭對手，而是可以互相幫助的朋友，他說：「這已經超過城市外交，而是國際安全的戰略夥伴關係，」同處一個民主自由的半導體經濟生態系。 供應鏈上雖然是不同廠商，一旦發生緊急事態時，在政府的主導下每個大小廠商都能夠彼此串連合作，在過去的新冠肺炎疫情中，臺灣政府製造的口罩供應鏈即是很好的例子。「在相同的供應鏈上做生意時，大家都是同樣家庭的一份子，」陳其邁說。