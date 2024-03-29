創價學會名譽會長池田大作，重視政治的現實主義者

2023年11月，95歲高齡的創價學會名譽會長池田大作離世，自1960年5月就任第3代會長以來，作為事實上的最高領袖，他掌管創價學會超過了63年。在此期間，他讓創價學會成為了一個擁有多達280萬人會員、覆蓋全國827萬戶家庭以及海外192個國家和地區的超大型宗教團體。與此同時，他又具有現實主義者的一面，為了保護和壯大組織而重視「政治」，組建公明党，成功打入政壇，並推動該党成為了聯合執政黨。

致力於海外傳教，會員遍佈192國 創價學會是教育學家牧口常三郎於1930年創立的，當初是「日蓮正宗」的信徒團體。1951年，戶田城聖就任第2代會長，在他的領導下，創價學會吸引了許多低收入群體的信徒，戶田去世後，年僅32歲的池田接任了會長一職。當時的國內會員覆蓋了140萬戶家庭。 隨著池田領導的組織進一步壯大，學會與上層團體「日蓮正宗」之間的關係開始惡化。1979年，池田被迫辭去會長職務，出任名譽會長，而最終學會與「日蓮正宗」分道揚鑣。 關係惡化之後，作為宗教家的池田在贏得信徒方面主要做了以下兩點：一是提高自身權威，在日蓮教義（日蓮佛法）的範圍內提高信仰上的獨特性，使學會化身為「池田教」；二是設立海外基地，讓創價學會成為將日蓮佛法傳到全世界的「世界宗教」。 其中，作為實現「池田教」化轉型的措施，針對日蓮的教義和信仰的理想狀態，他加入了新的解釋，建立了獨特的信仰體系。為提升自身權威，他在國內與池田勇人、佐藤榮作、福田赳夫等歷代首相，在國外與中國的周恩來總理、前蘇聯的戈巴契夫總統、南非的曼德拉總統等著名領袖都有過多次交流。 在這個過程中，處理對外關係時，他尤為重視的是中國。早在1968年9月，池田就在學會的一次集會上率先提出了實現日中邦交正常化。學會內部早有公論，開闢兩國關係正常化的道路是池田最重大的功績之一。 上世紀80年代末90年代初，西方國家曾集體制裁中國，而日本在7大工業國（G7）中率先嘗試與中國改善關係，一個背景原因便是對華態度友好的公明党在池田的影響下推動了日本政府轉變態度。 在「世界宗教」化方面，池田在退居名譽會長職務前的1975年，成立了負責海外傳教的「國際創價學會（Soka Gakkai International）」，並親自擔任會長。之後也長期擔任會長。隨著會員遍佈192個國家和地區，「Ikeda」這個名字逐漸蜚聲全球。

組建公明黨，進軍政壇 另一方面，池田就任創價學會的會長後，於1964年組建了公明黨，正式進軍政壇。當時的日本社會，保守和革新兩派在意識形態上的矛盾尖銳，大企業力挺自民黨，工會支持社會黨，在這兩黨的夾縫中，缺乏為中小企業員工和小商鋪店主等低收入「平民」「群眾」的利益代言的政黨。 著眼於此，池田開始致力於創建組織。在組建了擁有「群眾」基礎的公明黨之後，他提出了讓「大眾福祉」成為保障低收入群體生活的「安全閥」的這樣一種主打政策。 同時，公明黨還打出了「和平」之黨的招牌。原本，第1代會長牧口在戰前受到軍部迫害，不幸被捕入獄，後來死在獄中，所以學會的初心就是「反對權力」和追求「和平」。在這樣的歷史背景下，學會最高領袖池田組建的公明党提出「和平」口號可謂是理所當然。同時，基於「反對權力」的立場，學會對自民黨政治一貫持批判態度。 如果從其與政治的關係來回顧池田的一生，那麼除了通過組建公明黨「進軍政壇」外，他還做出了另一個重大決定。那就是與過去長期批判的自民党建立了聯合政權。 建黨以後，公明黨在某些政策上曾與自民黨進行過合作，但始終堅持在野黨的立場。在1993年的眾議院選舉中，自民黨的議席跌破過半數，公明黨加入「非自民聯盟」的細川護熙政權，首次成為了執政黨。從此前的站位來看，這一步是順理成章的。 然而，自民党把時任社會黨委員長的村山富市推上首相之位，奪回政權之後，便提出公明黨與創價學會的關係違反了憲法第20條規定的「政教分離」原則，著手要在國會上追究責任。然後又牽扯到了審議《宗教法人法》修正案的問題，並堅持要求池田以參考人身份到國會接受質詢。最後雖然免於到場接受質詢，但在公明黨和創價學會內部，對政府盯住池田進行攻擊的做法產生了越來越強烈的危機感。

與過去長期批判的自民黨聯手 在這種情況下，自民黨在1998年的參議院選舉中遭遇慘敗。參議院議席選舉後成立的小淵惠三政權為了鞏固執政基礎，開始向公明黨伸出組建聯盟的橄欖枝。經過兩黨之間的政策磋商，公明黨於1999年10月打著維護「政治穩定」的旗號，加入了自民、自由兩黨的聯合政權。當然，這都是池田最終拍板決定的。 直到對方來試探結盟之前，公明黨一直都在批判自民黨，面對他們180度的態度大轉彎，日本政界一片譁然。似乎池田優先考慮的是 「保護組織」——相較於維持建黨以來的政治路線，更重要的是保護學會免受政治權力的打擊。由此可見他是一位現實主義者。 之後，除了原民主黨執政的3年零三個月外，自民和公明兩黨長期維持聯合執政關係，直至今日。兩黨在選舉方面也形成了固定的合作關係，在眾議院選舉的小選舉區，許多自民黨候選人通過疊加學會的組織票來擊敗在野黨候選人。 成為執政黨之後，公明黨把維持聯盟作為首要課題，在外交和安保政策方面多次採取了順應現實的應對辦法。小泉純一郎政權時期，公明黨配合推動了《伊拉克重建支援特別措施法》的出臺，為戰爭時期向海外派遣自衛隊鋪平了道路。第二次安倍晉三政權時期，公明黨同意政府變更憲法解釋，並認為即使在現行憲法下，也可以允許有限行使集體自衛權，配合制定了從法律角度保障這一點的安全保障相關法案。 2022年末，公明黨同意了修改後的包括明確提出保有打擊敵方導彈發射基地等設施的「反擊能力」的《國家安全保障戰略》在內的「安保3文書」，支持政府在戰後安保政策上做出重大轉變。經過這一系列事件，其主張「和平」的金字招牌已變得黯然失色。