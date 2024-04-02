巴黎奧運即將開幕──日本團體球類運動冀望藉由「全球化」以重返榮耀

巴黎奧運即將開幕──日本團體球類運動冀望藉由「全球化」以重返榮耀運動 國際交流
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率領代表隊的外籍教練
除了2021年東京奧運因身為舉辦國而獲得的參賽名額之外，在男子項目方面，籃球距離自1976年蒙特婁奧運以來，已有48年之久；手球從1988年首爾奧運以來，則是睽違36年；排球自2008年北京奧運以來，亦間隔16年才得以再次參賽。
在這3個男子代表隊之間可發現一個共同點，那就是皆由外籍教練帶領球隊。在籃球方面，由曾在東京奧運擔任女子隊教練的美國籍湯姆・霍瓦斯（Tom Hovasse）領軍；手球則由曾帶領德國隊並榮獲世界最佳教練獎的冰島籍達道格・席格多松（Dagur Sigurðsson）帶領；排球則是由曾擔任法國隊教練的法國籍菲利普・布朗（Philippe Blain）率領。他們各自帶領代表隊前進巴黎奧運。
霍瓦斯教練於1990年來到日本，曾效力於企業隊的豐田汽車與東芝。退役後積極進行女子隊的指導工作，3年前在東京奧運競賽裡，帶領日本女子代表隊奪得銀牌，一時備受矚目。
「當我指導女子隊時，融合NBA（北美職業籃球聯賽）的方法與哲學以及歐洲球風。換言之，這是男子籃球的指導方法。」
(引自國際奧林匹克委員會網站「Olympics.com」的採訪)
觀眾非常習慣看到他以激昂熱烈的話語鼓舞選手，而在他的職業生涯裡，曾效力於NBA亞特蘭大老鷹隊與葡萄牙的籃球俱樂部。他不僅是一個充滿熱情的人，似乎亦將自己的國際經驗與知識融入指導日本選手的工作之中。此次，他將率領男子代表隊挑戰巴黎奧運的正式競賽。
席格多松教練與布朗教練都擁有在其他國家擔任代表隊教練的經驗，在世界頂尖水準的意識下進行指導並強化隊伍。他們是跨越世界的專業教練。
然而，距離巴黎奧運開幕僅剩半年之際，席格多松教練突然辭職，轉任克羅埃西亞代表隊的教練，準備參加3月的世界最終資格賽。日本手球協會正在尋找繼任人選，這也許是雇用外籍教練可能面臨的問題。而布朗教練則與日本排球協會簽約至巴黎奧運結束，其後將轉往韓國的球隊俱樂部──現代資本（譯註：Hyundai Capital，韓國現代汽車旗下金融服務部門）擔任教練。
改革日本足球的德國人克拉瑪
日本代表隊採用外籍教練的先驅應該是足球。自1990年代以來，曾有以下的外籍教練率領日本代表隊：
- 漢斯・奧夫特（荷蘭）1992～93年
- 羅伯特・法爾寇（巴西）1994年
- 菲利普・杜斯亞（法國）1998～2002年
- 奇哥（巴西）2002～06年
- 伊維察・奧西姆（波士尼亞與赫塞哥維納）2006～07年
- 阿爾貝托・扎凱羅尼（義大利）2010～14年
- 哈維爾・阿吉雷（墨西哥）2014～15年
- 瓦希德・哈利洛吉奇（波士尼亞與赫塞哥維納）2015～18年
回顧60多年前的日本足球史，特別值得一提的是獲譽為「日本足球之父」的德國人德特馬・克拉瑪。雖然他並非總教練，但卻是1960年來到日本的首位外籍足球教練。
當時，日本代表隊在國際賽上一直無法取得勝利。日本足球協會向西德（當時）足協請求派遣一位優秀教練，而雀屏中選的便是克拉瑪。當時他在西德的杜伊斯堡等地的體育學校擔任總教練。
來到日本後，克拉瑪與日本代表隊員住在同一家旅館，而在球場上則是從基本的踢球方式開始教起。那個時代，日本幾乎沒有天然草皮的足球場等設施。然而，克拉瑪以德國式的理論指導方法，使日本足球有了長足進步。當時擔任翻譯的岡野俊一郎（其後曾任日本足協會長）曾如此回顧：
「克拉瑪先生為日本帶來『教練學』。他親身示範在日本前所未有的理論教學方式，為日本足球奠定基礎，並步上正軌，更帶給日本朝向未來的光明希望。」
（出自《德特馬・克拉瑪：日本足球改革論》（中條一雄著，Baseball Magazine出版社）
1964年東京奧運，日本擊敗阿根廷等隊伍，晉級八強。克拉瑪自1967年起成為國際足球協會（FIFA）認可的教練，負責指導世界各國球隊，而接受他指導的日本選手們，在1968年墨西哥奧運上贏得首面銅牌。
對於整個體育界，亦是影響深遠。他的功績之一是創立「日本聯賽」。當克拉瑪來到日本之際，國內比賽主要以淘汰制的錦標賽為主。業餘球員無法長期離開工作場所。而淘汰制賽事毋須遠征各地，比賽通常在幾天內結束。然而，克拉瑪意識到改革的必要性。
與其在比賽落敗後便結束，透過與強大對手的多次對抗，更能提升實力水準。為了達到這個目標，他主張不可或缺的是全國性聯賽，而非淘汰賽。
1964年東京奧運的閉幕式次日，在足球相關人士聚集的宴會上，克拉瑪提出對於日本足球的建議。
「為了提升日本球員與球隊的實力，無論如何都必須採取歐洲各國所進行的聯賽方式。必須把日本全國分為4個區域，在每個區域選出最強的12支球隊進行聯賽。」
（《德特馬・克拉瑪：日本足球改革論》）
克拉瑪的提議獲得採納，1965年日本足球聯賽（JSL）成立。受到日足聯成立的鼓舞，其他運動項目亦紛紛展開「日本聯賽」。在高度經濟成長時期，企業開始重視可以推廣企業宣傳的運動部門，國內聯賽的活化對於強化日本代表隊亦發揮重要作用。
在全球化的浪潮中選手紛紛挑戰海外舞台
然而，國內外在1990年代都經歷了巨大轉變。在日本，隨著經濟泡沫破裂，許多企業球隊相繼終止或解散。球員們的競賽環境變得不穩定，各項競賽裡日本代表隊的低迷亦見顯著。
將目光轉向海外，會發現隨著歐洲一體化，開啟歐洲聯盟（EU）內部球員的自由轉會制度，隨著各國運動俱樂部的「多國籍化」，競賽水準的迅速提升。此外，由於付費衛星播放的普及，轉播權的價格飆漲，使得運動產業的規模擴大。美國的職業運動與歐洲相同，亦開始接納各國選手，致力發展全球化。
1993年，日本成立J聯賽（譯註：J. League，日本職業足球聯賽）。5年後的法國世界盃，日本代表隊首次參賽，當時代表隊的所有球員都是J聯賽的球員。然而，賽事結束後，中場球員中田英壽轉會至義大利甲級聯賽的佩魯賈足球俱樂部（譯註：AC Perugia Calcio），打開了轉籍海外的大門。
進入21世紀後，許多選手經過在J聯賽的活躍後，將舞台移至海外，日本代表隊也蓄積實力，得以連續7屆參加世界盃足球賽。截至2022年的卡達世界盃為止，日本代表隊的26名球員裡，僅有7名為J聯賽球員。
相比之下，日本的泡沫經濟破裂，其他球類競賽的國內聯賽狀況低迷，追趕不上全球化的潮流。不過，近年來地方型的運動俱樂部增加，例如籃球方面成立B聯賽，競賽基礎正在逐步重建。我們可以明顯見到，越來越多在國內奠定基礎的選手移籍海外發展。
在籃球方面，由於出現日本籍的NBA球員，成為渡邊雄太（曼斐斯灰熊隊）參加本屆奧運的原動力。若八村壘（洛杉磯湖人隊）也參加奧運的正式比賽，將可為球隊貢獻更多戰力。排球方面，石川祐希與高橋藍已加入世界頂尖水準的義大利甲級聯賽俱樂部。而在手球領域，在卡達、法國與波蘭等聯賽中奮鬥的日本選手們，亦在資格賽裡成功晉級奧運。
石川作為排球男子日本代表隊的隊長，也是義大利甲級聯賽AC米蘭隊的主力球員，他表示：「在實力方面，如果比較日本代表隊與俱樂部，甲級聯賽的球員都是各國代表隊的主力，個人水準比日本代表隊的球員更高。」（毎日新聞，2023年11月14日早報）。首次來到義大利至今已9年多。他在世界級的競賽環境裡與其他球員切磋，不斷磨練技巧。
採取讓競賽環境產生「良性循環」的措施
日本的團體球類運動終於開始風生水起，但未來仍有無法拭去的一抹不安。這是由於少子化的影響，國內的競賽人口正在急速減少。
根據2019年3月由體育廳進行的調查「加盟中體連・高體連・高野連之學生數預估」，從未來的人口推算結果來看，參與運動性社團活動的學生人數，相較於2009年的高峰時期， 2048年預計將減少約30％。在球類等團體運動方面，某些競賽的參與者人數甚至會減少一半以上。
若團體球類運動的成員減少，便無法組成球隊。因此比起個人競賽，加速消失的恐怕是團體性的社團活動。從2023年度開始，公立中學已開始著手將社團活動轉移至地區性的運動俱樂部，但由於缺乏教練等問題，目前仍在持續摸索。今後，中學與高中的運動環境整備，將成為日本體育界的一大挑戰。
從基層培養出優秀選手，透過國內競爭，挑戰國際水準。接著，在世界舞台上的出色表現推動競賽之普及。若要確保團體球類運動的復興，中長期的措施不可或缺，如此才能創造出前述的良性循環。
標題圖片：男子籃球世界盃，在排位賽的最終場比賽中獲勝，確定在亞洲隊伍排名第一。這是自1976年蒙特婁奧運以來，睽違48年來首次以自身實力取得奧運資格，球員與工作人員都為此歡欣鼓舞（2023年9月2日，沖繩）（AFP／時事）