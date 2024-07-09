在政治劣化的今天，正是向石橋湛山學習

在政治和金錢的關係問題導致國會風雨飄搖的背景下，一個思考日本未來出路的跨黨派議員聯盟備受關注。那就是成立僅半年時間會員人數就翻了一倍，現有大約100名會員的「石橋湛山研究會」。50年前去世的湛山曾任日本首相，他始終立足高遠，從大局角度審視日本，戰前呼籲放棄殖民地和反對戰爭，戰後則主張採取避免對美一邊倒的自主外交政策、整肅政界綱紀和消除派閥。該研究會幹事長、原法務大臣古川禎久表示「現在恰恰應該向湛山學習，獲得治國理政的啟示」，筆者向他請教了如何恢復政治信用等課題。

眾議院議員。1965年生於宮崎縣。東京大學法學系畢業後，進入建設省，第2年辭職，出任眾議院議員秘書，經過兩次落選後，在2003年大選以無黨派身份首次當選（獲自民黨追加公認）。因反對郵政民營化法案而一度退黨。党青年局局長。2021年作為第一次岸田內閣法務大臣首次入閣。曾加入過橋本派、山崎派、石破派（第一任事務總長）、茂木派（2024年1月退會）等派閥。

學習會上憂心忡忡 2023年6月，由超越自由民主黨（自民）、立憲民主黨（立民）、維新會、公明黨、國民民主黨（國民）等黨派界限的一批國會議員共同參加的湛山研究會正式成立。除自民黨籍原防衛大臣岩屋毅外，還有立民、國民兩黨的共計3名議員出任共同代表，幹事長由古川先生擔任，事務局長則出自立民黨。國會開會期間，該研究會邀請熟知湛山其人其事的講師，舉辦學習會。第一次有44人參加了學習會，而之後雖然並沒有特意宣傳，卻不斷有新的會員加入，目前人數已經增加了一倍多。 2月21日，大約50人參加了在眾議院議員會館舉辦的第四次學習會。此次的講師是政治評論家、多摩大學校長寺島實郎，他帶來了題為《看待石橋湛山的視角》的演講，並在結束時總結稱「這個議員聯盟意義非凡」。在參會議員意見交流環節，立民黨的逢阪誠二、自民黨的稻田朋美等人紛紛發言，對當前政治劣化的問題表達了憂慮。

湛山研究會議員聯盟第四次學習會（2024年2月21日，國會議員會館內，筆者攝影）

思考日本的前進方向 古川先生介紹了研究會成立的原委。 「夾在美中之間的日本如何才能生存下去？最近幾年，這個重大問題一直在腦海中揮之不去。為了獲得啟發，我重新翻出了石橋湛山評論集，讀著讀著，我想到了今天的日本正需要湛山那樣的構想能力和膽識氣魄。放眼政壇，我也注意到了竟然有那麼多能與湛山產生共鳴的國會議員，頗有些出乎預料。立民党早就成立了石橋湛山議員聯盟，而當我提出『事關國家前進方向，要不要並肩作戰』之後，他們爽快地表示「一起做吧」，於是就發展式地解散了先前的議員聯盟。跨黨派議員聯盟由此應運而生。」 「跨黨派石橋湛山研究會成立後，突然曝出了所謂的『黑金』問題。現在，我們的政治已經失去了民眾的信任。戰前，軍部在這裡崛起，而到了現代，仍然不能否認存在出現毀滅性民粹主義的可能性。這是政黨政治本身的危機。1957年，湛山以自民黨党首、首相的身份提出了消除派閥、整肅政界綱紀。在重建政黨政治方面，應該有很多可以向湛山學習的東西。」 戰前即主張 「小日本主義」，放棄殖民地 早在戰前的大正時代，身為東洋經濟新報記者的湛山就曾透過撰寫題為《放棄一切的決心》（1921年）的社論等方式宣揚過「小日本主義」（將日本領土限定為傳統的四大島，放棄朝鮮、臺灣、滿洲〈現在的中國東北部〉等殖民地的和平發展論）。同時，即使被軍部怒目相視，依然堅持表達了自己對政府和軍部的批判態度。 戰後他投身政壇，成為第一次吉田茂內閣的大藏大臣，致力於透過積極財政政策重振經濟，卻被駐日盟軍總司令部（GHQ）解除了公職。4年後回歸政壇，在自民黨第一屆黨首選舉（1956年）中，硬是憑藉只有10人規模的小派閥，力戰率領大派閥的黨幹事長岸信介等人，在最終投票環節實現逆襲，成功當選首相。但後來因為身患疾病，僅在任65天便辭去了職務。

批判派閥政治 作為新內閣的基本目標，湛山提出「五個誓言」，包括「實現國會活動正常化」「整肅政界和官場綱紀」「確立世界和平」等主張。針對政界，他表示「如果存在腐敗，就無法獲得民眾的信任。為了整肅綱紀，請大家一起嚴格遵守信賞必罰原則，如果出現不正確的事情，就要堅決懲處」。 此外，湛山還批判派閥政治，表示「現在的各位政治家都缺乏『自己的信念』。原因在於為了贏得選舉、獲得地位而過於短視。只為派閥效力，對自己的老大惟命是從」（概要）。 針對世界和平，他表示「任何一個國家都不會選擇對美一邊倒這種缺乏自主性的外交政策。一方面要和美國繼續保持緊密的協調關係，另一方面我會對美國提出坦率的要求，促使其傾聽我國的主張。可能有時雙方意見不一致，也會覺得氣氛尷尬，但這是旨在鞏固關係的手段。對待美國以外的國家，也要採用同樣的方針」。他明確提出了自己的政策方針，要轉變日本在戰敗後選擇的對美從屬路線，獨立自尊地開展自主外交，與包括共產主義國家在內的各國友好相處。 當時，湛山對與尚未恢復邦交的中國改善關係一事態度也非常積極，辭去首相職務後，冒著黨內除名的風險毅然訪問中國，為實現日中邦交正常化打下了基礎。他一貫主張建立「日中美蘇和平同盟」，提出了推動這4個國家簽署集體安全保障條約的和平倡議。 否定對美從屬 古川先生說：「戰前，日本奉行擴大領土的『大日本主義』時期，湛山曾極力主張放棄海外殖民地。戰後，當上總理大臣的他又義正辭嚴地否定了唯美國馬首是瞻的觀點，表示不會做這種對兩國誰都沒有好處的事情。儘管上任不久就因病辭職導致其政策路線受挫，但他的構想能力和膽識氣魄，依然有許多值得學習的東西。」 針對目前日本面臨的國際環境，他最擔心的問題是所謂的「臺灣有事」。 「夾在美中矛盾之間的日本如何才能生存下去。這並不是『借助日美同盟封鎖中國』這麼簡單的問題。有些政治家敢放狠話，但這很危險。如果美軍從駐日美軍基地出擊，那麼日本就會自動變成戰爭當事國。現代戰爭是在網路、電磁波、太空等新領域空間的較量。交通、通信、能源等各種基礎設施可能遭到破壞，食品和醫療供應鏈也可能會被切斷。甚至可能出現在無法分出勝負的狀態下滅國的情況。」 「日本只能選擇『避免戰爭』。不被捲入美中矛盾，這才符合第三國的國家利益。為此，必須在外交方面竭盡全力。能不能耐心說服中國『放棄霸權主義，應該展開國際協調』？長期依賴於美國保障自身安全的日本又能不能開展自主外交？在思考這種關乎日本前進方向的問題時，湛山具有時代先見之明的言論將會成為一種指引。」