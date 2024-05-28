「股東優先」的日本企業：務必將利潤用於加薪和設備投資，而不是股利分配——一橋大學名譽教授伊丹敬之

令人震驚的數字

曾任一橋大學教授、擁有多部著作並有企業經營經驗的伊丹在今年1月出版了《漂流的日本企業》（暫譯，東洋經濟新報社）一書。書中揭露了上市大企業如何分配所賺取的利潤，蔚為話題。

該書提到，股東配息相對於人事成本的比例在2000年左右一直維持在6％左右，但是自2001年起急劇上升，到2021年達到42.2％。同樣在2021年，股東配息首次超過了設備投資（這些數據均來自法人企業統計）。

大企業的設備投資與股東配息

年度 設備投資 配息 設備投資配息比 2001 20.4兆日圓 3.1兆日圓 6.58 2011 18.2兆日圓 8.7兆日圓 2.1 2021 21.2兆日圓 22.2兆日圓 0.95

出處：《漂流中的日本企業》

此外，伊丹還運用了最新的2022年度數據進行試算，揭示了新的實際情況。

「2022年為止的十年間，日本大企業的配息增加了14.1兆日圓。如果將這些增加的金額分別按3分之1分配給設備投資、人事成本和配息來試算，追加在近期的設備投資上，規模會接近泡沫經濟崩潰後的水平。此外，考慮到人事成本的增加，勞動分配率（從附加價值中分配給人事成本的比例）將接近80年代前半的穩定成長期。這表示日本經濟的狀態將回到運作良好的時代。」

今年的春鬪中，大企業普遍給出了滿額回應。儘管工會聯合會的初次統計顯示加薪率達到5.28%，伊丹表示：「終於把過去小氣省下的部分還回去了。」他強調，要確保加薪的持續性，「不能放任不管，需要改變以股東為優先的架構。」關於中小企業的加薪問題，他表示：「由於許多中小企業都是供貨給大企業，必需加強（成本增加部分的）價格轉嫁的認可風氣。」

如同伊丹所說，如果減少股東回饋而轉用於加薪上，股東可能會有所反彈。

「經營者應該說：『我們會把資金投入設備投資，也會獎勵員工，希望能好好培育現場人員。這樣企業就會成長，請投資給未來成長的機會。』試圖從利潤中立即獲得現金，並不是股東應有的態度。」

「股東優先」興起的原因

根據伊丹的說法，一系列與大企業相關的「重視股東回饋」指標是在2000年左右開始急速攀升。

「當時，日本正處於泡沫經濟崩盤九年後，進入所謂的『失落的十年』，必須做出改變。另一方面，1990年代美國在冷戰中獲勝，也在資本主義經濟中取得勝利。2000年，在首相官邸召開的產業新生會議上，被媒體捧為明星的企業經營者們宣稱『如果不採用美國式的治理模式，日本就會完蛋』。如此，美國型經營方式成為主流，從此之後，開始出現各種怪異現象。」

作為經營改革的重點而浮上檯面的是公司治理上的改革。

「出發點是讓日本的公司治理者正確地了解到『缺乏紀律機制』。在由內部人員組成的董事會中，沒有人會對自己公司提出意見。我非常贊成這種情況不容允許的想法。改革在某種程度上是正確的。金融廳開設了有關公司治理的諮詢會，其報告書於2012年出版。報告書中提到公司既是股東的，也是員工的，是一份很好的報告書。」

然而，情況在此之後逐漸傾向於「股東優先」。

「當日本證券交易所和金融廳收到該報告書後，在將其轉化為「公司治理守則」（2015年）等政策的途中，卻變成了為了回饋股東並提高股價而採取的政策。美國的諮商公司深入介入其中的過程。我認為這可能是受到了美國的壓力，以便讓美國的機構投資者獲利。」