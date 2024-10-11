日本工會的由來，特點與春鬥體系

日本的工會有別於歐美，主流模式是「企業工會」。不過，在這個大背景下，企業工會也進行行業性及跨行業的統一鬥爭，形成了日本特有的「春鬥」體系。

全球勞工運動的核心力量 今年6月，G7峰會在義大利召開。去年日本是東道國，在曾經遭受原子彈轟炸的廣島召開了峰會，令人記憶猶新。鮮有報導的是，召開G7或G20這種級別的峰會之際，作為系列活動之一，東道國政府都會在峰會或部長級會議之前，和構成市民社會的各種團體進行對話，這已經成為一種慣例。 除了市民社會組織（C7）、科技（S7）、大學（U7）、經濟界領袖（B7）相關對話外，還有和工會代表的對話活動，各國工會代表將與輪值主席進行對話（L7）。

岸田文雄首相（中央右）收下總聯合會會長芳野友子（中央左）遞交的「L7峰會2023」聲明，2023年4月7日，首相官邸（時事） 圖片拍攝於2023年4月岸田首相在首相官邸與G7相關國家工會代表對話之際。作為東道國日本的代表，總聯合會會長芳野友子向G7輪值主席岸田文雄首相遞交了請願書。 L7從峰會創設以來每年舉行，旨在反映勞動者的主張，對話活動中，美國（AFL-CIO）、德國（DGB）、英國（TUC）、日本（總聯合會）等各國工會中央組織，以及國際工會聯合會（ITUC）、經濟合作與發展組織工會諮詢委員會（TUAC）等組織的代表齊聚一堂，面對G7峰會輪值主席討論政策，向領導人提出要求。2022年，國際勞工組織（ILO）理事鄉野晶子被選為ITUC總書記，成為首個擔任該職的日本人。