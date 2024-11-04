新的能源計畫，展示將核電作為氫氣供應源的新視角

日本政府內部已經啟動圍繞新版能源基本計畫的討論工作，該計畫將成為日本中長期能源政策的指標。要在保證電力穩定供應的同時實現零碳目標，需要從新的視角看待核能的利用。

門檻提高的減排目標 2024年5月，經濟產業省下屬審議會啟動了圍繞制定《第7次能源基本計畫》的審議工作。預定於2025年11月在巴西召開的第30屆《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會（COP30）上，世界各國將帶去2035年的溫室效應氣體（GHG）減排目標。第7次能源計畫將2040年定為目標年份，這也是日本將在COP30上提出的數據目標。 讓我們來回顧一下日本曾經提出的減排目標。2023年5月廣島G7峰會召開前的同年4月，G7氣候、能源及環境部長會議在札幌召開。會後發佈的聯合聲明提出，「2035年GHG排放量較2019年削減60%」的目標。作為G7峰會東道國，日本事實上相當於將這一新的減排目標變成了「國際承諾」。順便提一句，這一目標數據也寫入了2023年12月召開的COP28的協定文件中。 「2030年GHG排放量較2013年削減46%」。這是日本在2023年4月發佈聯合聲明之前做出的國際承諾。從2013年到2019年，日本好不容易將全年GHG排放量（二氧化碳換算值）從14.08億噸減少至12.12億噸，相當於減少了14%。如果現在還要進一步削減60%，可想而知需要付出多大的努力。 「2035年較2019年削減60%」這一新的國際承諾實際上更加嚴苛。如果按照之前設定的基準年份，「與2013年相較」來進行換算，那就意味著要「削減66%」。雖然期限從2030年延長了5年至2035年，但削減比例卻從46%提高到了66%，整整提高了20個百分點。《第7次能源基本計畫》中對發電能源構成的預期，就要求必須滿足這個「嚴苛的前提條件」。

2030年發電能源構成預期已經亮起「黃燈」 附表的（1）展示了現行的第6次計畫（2021年10月內閣會議決定）提出的2030年發電能源構成預期。但目前甚至就連這個預期能否實現都已經亮起了「黃燈」。 2030年、2040年發電能源構成預期 （1）2030年發電能源構成預期情況 再生能源 36-38% 核能 20-22% 氨氫火力 1% 天然氣火力 20% 煤炭火力 19% 石油火力 2% （2）2030年發電能源構成實際情況 再生能源 30% 核能 15% 氨氫火力 1% 天然氣火力 32% 煤炭火力 20% 石油火力 2% （3）2040年發電能源構成預期情況 再生能源 45-50% 核能 25-30% 氨氫火力 5% 天然氣火力 20% 煤炭火力 0% 石油火力 0% 筆者製作。

*（1）是《第6次能源基本計畫》中的數據。（2）、（3）是筆者的推算值。 再生能源中，風力的增幅較大，而2022年末的實際裝機容量僅為陸上5.1GW和海上0.1GW，從交付週期（從著手規劃到完工的時間）的長度來看，要達成2030年陸上17.9GW和海上5.7GW的裝機容量目標較為困難。要想讓核能在發電能源構成中的占比達到20%到22%，必須保證27個反應爐在運轉，但現階段只有12個反應爐得到了重啟。到2030年時，恐怕充其量也就只有20個反應爐在運轉。在附表（2）中，筆者展示了自行推算的數據。筆者認為，2030年的發電能源構成中，再生能源和核能分別僅占30%左右和15%左右。即使加上氨氫火力的1%，非化石發電能源的占比也只能達到46%左右。 其實，日本政府也已經意識到了這種狀況。《伴隨法律義務的能源供給結構高度化法》（高度化法，旨在促使能源供應企業使用非化石能源的法律）的實際運用，便以一種顯而易見的形式反映出政府已經意識到問題，由此可以窺見政府試圖「瞞天過海」。 如附表（1）所示，既然預期2030年的非化石發電能源占比要達到59%（再生能源36%到38%+核能20%到22%+氨氫火力1%），那麼照理來說，不把高度化法規定的義務化非化石發電能源占比也相應提高到59%就很奇怪。 但即使是在現階段，該法規定的義務化非化石發電能源占比的下限仍舊被設定為和《第5次能源基本計畫》同樣水準的44%。這無非是因為政府自身也預見到了要在2030年前將非化石發電能源占比提高到59%相當困難，充其量也只能達到45%左右。 在2030年發電能源構成預期已經難以實現的現狀之上，再附加上更加「嚴苛的前提條件」，所以在《第7次能源基本計畫》中制定2040年的預期可謂是「暴力強攻」。要想滿足前提條件，必須提出附表（3）中的發電能源構成預期（筆者推算），但實現的可能性卻極低。 （3）展示的預期中，最嚴重脫離現實的是「核能25%到30%」這個數據。在《第6次能源基本計畫》中，政府注意到2030年發電能源構成預期和現實情況差距較大的情況，使用了「雄心勃勃」這樣的措辭。而與現實差距進一步擴大的《第7次能源基本計畫》中，針對2040年預期，就已經不得不說是「憑空幻想」了。