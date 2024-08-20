退出總裁選戰：岸田展現的是什麼樣的「堅持」政治外交
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
乾脆地宣布不參選
14日上午11點半，岸田在臨時召開的記者會上，一開頭就意外地以乾脆的表情宣布了重大決定：「最簡單展現自民黨改變的第一步，就是我退出。我不會參選即將到來的總裁選舉。」
從表面上來看，岸田的情況與菅義偉相似，兩人都無法抵擋自民黨內部要求他們「下台」的聲音，在總裁選舉前夕被迫放棄參選。局勢也如出一轍，菅是因爲沒能妥當應對疫情，岸田則因處理政治獻金問題不夠徹底，雙雙失去民眾支持，使內閣支持率跌至最低點。
然而，菅義偉在宣布不參選時，他以疫情對策與總裁選舉都需要投入大量精力、兩者無法兼顧的「藉口」，流露出遺憾之情。相較之下，岸田則堅定表示「作為組織的領導者，承擔責任時毫不猶豫」，這一點有所不同。
那麼，岸田是在什麼時候決定不參選的呢？
一位經常與岸田會面的政府高官近期表示：「很確定首相在尋求連任，與他見面時可以強烈感受到他的意願。」據這位高官所言，即使要與在民調中最受歡迎的前幹事長石破茂對決，只要岸田提出不解散眾議院、不舉行總選舉的條件，他在國會議員中的支持票依然佔有優勢。
岸田在6月21日國會會期結束的當天記者會上，突然提出一系列因應物價上漲的新政策，例如恢復補助電費與瓦斯費，以及發放臨時補助金給靠年金生活的人等，這些政策都會延續到總裁選舉期間。儘管他一直強調需要消除派系，但國會會期結束後，他卻頻繁與自己所屬的岸田派議員會晤。如果這些都是為了連任總裁所做的鋪陳，那麼勢必需要進一步說明，最近究竟發生了什麼事情，讓他原本強烈的連任意願被澆熄了。
在14日的記者會上，當被問到「做出決定的時機」時，岸田並未直接回答具體時間點，只表示：「在展現政治家的堅持上，為了恢復自民黨的信任，必須選擇退讓，因此做了這個決定。」
然而，在問答前的演講中，岸田表示：「早在政治獻金事件發生之時，我就已下定決心，心裡早有定見。」如果這是他的真實回憶，那麼故事會變成岸田早在一開始就已決定退出總裁選，但出於「政治家的堅持」而故意展現出競選的意願。
早在春天就已決定？
筆者從岸田的親信之一那裡聽到一個基於6月21日記者會質詢的「岸田不參選說」。其中一段內容如下：
記者：「從首相您的表情和語氣中，我感覺您似乎非常疲憊。請問您的精力還充沛嗎？」
岸田：「如果我看起來很疲憊，那是我的表現不足之處。我的精力非常充沛，絕對沒有疲憊之態。」
乍看之下，似乎焦點會放在岸田強調自己「精力充沛」的反駁上，但親信卻有不同的解讀。「作為首相，一旦展現出弱點，就應該是決定辭職的時候了。所以當他說出『這是我的表現不足之處』時，我就知道，啊，首相已經下定決心了。他已經沒有打算繼續做下去了。」
在通常國會的尾聲，坊間普遍認為岸田能夠再次當選總裁的唯一條件，就是在下一次眾議院選舉中「維持住政權」。因此，即便預期席次會減少，也有傳言稱岸田會強行解散眾議院。然而，在岸田宣布不參選後，再次詢問他的親信關於決策時機時所得到的回應是，「早在春天就已決定」。這可能意味著普遍的認知需要大幅修正。
岸田政權的誕生，本質上就是對安倍晉三和菅義偉這些強勢政權運作方式的一種反動。最具象徵性的表現就是岸田在三年前宣布參選時，手舉著自己親自聽取民眾意見的筆記本，強調他的「傾聽能力」。
缺乏定見的「臨機處置」已達極限
在政策方面，岸田在安全保障上屬於「鴿派」，財政上則強調「平衡」，這與安倍和菅政權的方針有所不同。特別是岸田所提出重點政策，便是從擴大經濟差距的全球資本主義，轉向重視再分配、促進中產階級復興的「新資本主義」。
然而，部分經濟界人士抨擊岸田的構想，認為其帶有「社會主義色彩」，支持安倍經濟學的右派勢力也因此警戒感增強，迫使岸田不得不進行修正。如今，「新資本主義」已經淪為口號，內容變得模糊不清。
在安全保障方面，2022年2月俄羅斯對烏克蘭的侵略帶來了決定性的影響。世界迅速轉變為冷戰型的對立結構，岸田在「今天的烏克蘭可能就是明天的東亞」這一口號下，推動修訂了《國家安全保障戰略》等安保三文件，其中包含大幅增加防衛費用，以及保有對敵方基地攻擊的能力。
關於防衛費增加的財源問題，岸田表示「這是我們這一代人的責任」，並提出部分資金將透過增稅來籌措。這是對安倍派試圖通過增加國債來支付防衛費的牽制，直到2022年底，岸田仍然堅持「財政紀律」的立場。
然而，到了2023年1月，當岸田提出「異次元的少子化對策」時，開始轉變起政策。儘管這項政策會產生巨額費用，但財源的考量卻被擱置。同年秋天，他突然推出了定額減稅，聲稱要「回饋稅收增加的部分」。這只是為了擺脫「增稅眼鏡」這個外號而取悅大眾的政策。
有力部會的高層回憶道：「在處理防衛費財源問題時，局勢還是比較緊張的，但從提出『異次元的少子化對策』開始，情況就變得不對勁了。那是岸田政權的轉折點。」
2022年發生的安倍遇襲和國葬事件，隨之而來的舊統一教會問題，以及2023年底爆發的政治資金派對收取回扣問題，這些由黨內最大派系安倍派引發的事件和醜聞，讓岸田政權忙於應對，這也是岸田政權的特徵。
在這段期間，岸田主導了一系列措施，包括向舊統一教會提出解散命令、推動黨內派系的消解、親自出席政治倫理審查會，以及大幅降低派對券公開購買標準額等。雖然這些措施相較以往可能都算是「有所改善」，但對於支持率的回升卻毫無幫助。
這可能是因為岸田所採取的每個行動，總是顯得「臨時應付」，在國民眼中並沒有展現出有定見的政治信念。儘管岸田政權推動了多項重大政策轉變，例如修正異次元金融寬鬆政策、修復日韓歷史關係等，但最終還是無法撕下不受歡迎的標籤，即將下台告終。
標題圖片：左圖為自民黨總裁選舉中發表見解演說時，手拿著筆記本強調自己「傾聽能力」的岸田（2021年9月17日，時事通信社）；右圖為宣布不參加總裁選舉的岸田（2024年8月14日，共同通信社）。