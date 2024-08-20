退出總裁選戰：岸田展現的是什麼樣的「堅持」

乾脆地宣布不參選

14日上午11點半，岸田在臨時召開的記者會上，一開頭就意外地以乾脆的表情宣布了重大決定：「最簡單展現自民黨改變的第一步，就是我退出。我不會參選即將到來的總裁選舉。」

從表面上來看，岸田的情況與菅義偉相似，兩人都無法抵擋自民黨內部要求他們「下台」的聲音，在總裁選舉前夕被迫放棄參選。局勢也如出一轍，菅是因爲沒能妥當應對疫情，岸田則因處理政治獻金問題不夠徹底，雙雙失去民眾支持，使內閣支持率跌至最低點。

然而，菅義偉在宣布不參選時，他以疫情對策與總裁選舉都需要投入大量精力、兩者無法兼顧的「藉口」，流露出遺憾之情。相較之下，岸田則堅定表示「作為組織的領導者，承擔責任時毫不猶豫」，這一點有所不同。

那麼，岸田是在什麼時候決定不參選的呢？

一位經常與岸田會面的政府高官近期表示：「很確定首相在尋求連任，與他見面時可以強烈感受到他的意願。」據這位高官所言，即使要與在民調中最受歡迎的前幹事長石破茂對決，只要岸田提出不解散眾議院、不舉行總選舉的條件，他在國會議員中的支持票依然佔有優勢。

岸田在6月21日國會會期結束的當天記者會上，突然提出一系列因應物價上漲的新政策，例如恢復補助電費與瓦斯費，以及發放臨時補助金給靠年金生活的人等，這些政策都會延續到總裁選舉期間。儘管他一直強調需要消除派系，但國會會期結束後，他卻頻繁與自己所屬的岸田派議員會晤。如果這些都是為了連任總裁所做的鋪陳，那麼勢必需要進一步說明，最近究竟發生了什麼事情，讓他原本強烈的連任意願被澆熄了。

在14日的記者會上，當被問到「做出決定的時機」時，岸田並未直接回答具體時間點，只表示：「在展現政治家的堅持上，為了恢復自民黨的信任，必須選擇退讓，因此做了這個決定。」

然而，在問答前的演講中，岸田表示：「早在政治獻金事件發生之時，我就已下定決心，心裡早有定見。」如果這是他的真實回憶，那麼故事會變成岸田早在一開始就已決定退出總裁選，但出於「政治家的堅持」而故意展現出競選的意願。