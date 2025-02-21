日本新幹線開業60週年：「絕對安全」帶來的「交通革命」

乘客死亡事故為零

自1964年10月1日東海道新幹線正式營業至今，全規格新幹線（日本新幹線有全規格新幹線和微型新幹線兩種型態——譯註）全線從未發生過因列車脫軌或相撞導致的乘客死亡事故。這是因為新幹線自開通伊始就配備了多種安全系統，並且事實證明非常有效。

在新幹線的安全系統中，發揮最重要作用的是自動列車控制裝置（ATC，Automatic Train Control device）。當列車接近前方列車或即將到站時，ATC會自動減緩列車速度。駕駛員只需對停車位置進行細微調整即可。正因為有了這一系統，列車之間發生碰撞的可能性從理論上被降至為零，並且在實際運營中也迄今保持零事故的記錄。

ATC還大大提高了運行的穩定性。新幹線並非僅運行於天氣晴朗、白天視野良好的情況下。得益於ATC系統，即使在惡劣天氣或夜間，駕駛員也可以安心地將列車時速加速到200公里以上。

即使在普通鐵路的安全性得到了大幅提高的今天，火車在鐵路道口與汽車等相撞的事故仍然層出不窮。而在全規格新幹線線路上，列車運行的軌道採用了立體交叉設計，杜絕了發生鐵路道口事故的可能性。此外，新幹線還引入了特殊緊急系統，即便有車輛從跨越軌道的橋樑墜落，也能在第一時間使列車停下。

在歐美國家的鐵路系統中，列車必須具備碰撞安全性能，尤其在導入像新幹線這樣時速超過200公里的高速列車時，必須滿足高標準的碰撞安全性能。然而，新幹線的車輛並沒有關於碰撞安全的標準。這是因為新幹線的設計來自ATC這個完備安全系統和全線立體交叉結構，並基於「完全杜絕碰撞事故」的理念進行建造。



東京的新幹線綜合指令室，1977年6月3日（時事）

新幹線將長途出行變得極為高效率。若像「新幹線開通前」的鐵路系統那樣，由各個車站負責監控和指揮列車運行，不僅工作負擔沉重，而且可能影響運行的安全性與穩定性。為此，新幹線自開通起便引入了列車集中控制裝置（CTC，Centralized Traffic Control device），實現了列車運行的集中監控與一體化指令。該系統如今還廣泛應用於普通鐵路。

在東海道新幹線建設過程中，當時的國鐵面臨嚴重的預算不足問題，一度打算放棄採用CTC，改用由各車站分散式監控列車運行和指令工作的方案。然而，鑒於日本地震、颱風等自然災害頻發，列車運行中斷的風險較高，時任國鐵總裁的十河信二力排眾議，認為CTC是確保列車平穩運行的關鍵，即便削減其他項目預算也要確保其採用，如今這已成為佳話。