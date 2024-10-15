野田新體制下的立憲民主黨：戰略轉向擴大中間與中間偏右陣營的支持

最大在野黨立憲民主黨新任黨魁，由前首相野田佳彦出任。此舉明確展現出黨派路線轉向擴大中間與中間偏保守陣營的支持，意欲壯大黨勢。然而，立憲民主黨能否依循此路線提出相符之國防政策？種種議題，尚待解決。

9月23日舉行立憲民主黨的黨魁選舉，前首相野田佳彦經決選投票擊敗前任黨魁枝野幸男，最終勝出。日本放送協會NHK於9月9日所作民意調查顯示，三成五受訪者認為野田最適合擔任新黨魁，僅有一成四支持枝野，此次投票結果與民意趨向相符。 2012年大選慘敗之前首相 1993年7月，野田代表日本新黨出馬，首次當選眾議院議員。其政治主張偏向保守。其後於1994年12月參與新進黨創黨，卻在1996年10月眾議院大選落敗。2000年6月以民主黨候選人身份重返國會。2009年9月民主黨執政後，翌年6月出任菅直人內閣財務大臣。2011年8月在民主黨的黨魁選舉中勝出，翌月就任首相。 時任首相的野田致力推動社會保障與稅制改革，計劃逐步提高消費稅至10%。2012年8月，藉由承諾自民黨「近期將諮詢國民是否信任政府」，促成改革相關法案通過。其後依約於同年11月解散眾議院，然而民主黨在12月的大選中慘敗，野田辭任黨魁。2017年9月民進黨與希望之黨合併後，野田以無黨籍身份活動。2020年9月加入立憲民主黨。 卸任首相後，野田除了2016年9月至2017年7月擔任日本民進黨幹事長之外，鮮少現身於政壇。主要是因爲2012年的大選失利，招致民主黨系議員之強烈反彈。就任日本民進黨幹事長之際，亦遭逢部分人士的激烈抗議（《讀賣新聞》2016年9月22日）。

與左翼勢力結盟致使政黨發展停滯 野田可以重返政壇有兩大主因。其一，立憲民主黨勢力停滯不前，顯露困境。在枝野幸男的領導下，該黨於2021年10月大選前與日本共產黨達成「有限度的閣外合作」協議（《日本經濟新聞》2021年10月1日），並在多個選區展開選舉合作。然而，此舉遭到執政黨嚴厲批評，導致選舉席位減少。枝野辭職後，泉健太接任黨魁。 立憲民主黨與左翼合作無法擴大黨派勢力，泉健太遂尋求與共產黨關係的重新評估。不過未能徹底切斷雙方關係，僅於2022年5月與共產黨「確認」將「擱置」閣外合作之協議（《讀賣新聞》線上版、2022年5月10日）。 另一方面，與其他在野黨深化合作亦未果，參議院選舉再度失利，席位減少。今年7月的東京都知事選舉再次證明與左翼的合作無效。儘管獲得立憲民主黨與日本共產黨大力支持，該黨前參議員蓮舫僅獲第3名。此結果明確顯示出必須擴大中間及中間偏右勢力的支持。

制定政策與施政運作備受肯定 野田重返政壇的第二個理由在於，2022年10月追悼前首相安倍晉三之國會演說備受讚譽，野田的存在重新引起各界關注。2022年7月參議院選舉期間，安倍因槍擊逝世。自民黨慎選追悼演說者，最終野田雀屏中選。他巧妙應對難題，避免激烈批評長年以來的政敵，亦不全盤肯定，卻給予適度評價，進行追弔演說。此次格調高尚的演說，贏得朝野議員如雷的熱烈掌聲。 野田首相任內之政策與施政，原本便獲得自民黨部分人士的正面評價，安倍本人亦稱讚野田「具有穩定感」(《讀賣新聞》2022年10月26日）。立憲民主黨極需拓展中間及中間偏右勢力的支持，野田自然成為角逐黨魁的有力人選。 對於與共產黨合作以及爭取左翼支持，野田抱持否定態度，反而強調匯聚中間選民的支持。他提出以下方法來對抗自民黨。 「以『369原則』挑戰自民黨。「9」指的是鞏固本黨9成以上支持率，這對於年輕政治人物而言殊為不易；「6」則是爭取6成無黨派選民，即贏得多於對手的支持；「3」為從自民黨陣營奪取3成選票。」（《週刊Economist》第101卷第29號，2023年8月22日） 預期石破茂新政權將提前解散國會舉行大選，野田則將推出中間偏右路線應對。野田以其雄辯才能與論戰實力著稱，勢必對自民黨構成重大威脅。