總裁選舉系列報導：新政權 （1）「自民黨改變了」：石破新任總裁在第五次挑戰中成功當選

石破過去曾在平成時代的政治改革時脫離自民黨，前往支持主張政權交替並分裂黨內的小澤一郎等人。之後他重新加入自民黨，並在小泉內閣時期擔任防衛廳長官（當時職稱）等要職，後來更歷任防衛大臣、農林水產大臣、黨幹事長等職位。然而，由於這些經歷，他常受到像森喜朗前首相等資深人士的暗中阻撓，也引來同輩議員的嫉妒聲音。這讓人想起他在2012年第二次挑戰總裁選舉時，與安倍晉三的對決。儘管在首輪投票中依靠黨員票奪得第一，但最終在國會議員的決選投票中被安倍逆轉，飲恨而終。這反映出長期效忠自民黨的國會議員們對石破抱持的複雜情緒。

在第28屆自民黨總裁選舉的第二輪決選，不論是成功勝出的石破茂，還是僅以微小差距落敗的高市早苗，兩人過去都曾是在野黨新進黨派的成員。自從眾議院的議員選舉制度改採小選區比例代表並立制後，國會議員游走於不同政黨間已不足為奇。儘管如此，自民黨總裁選舉的決選由這兩位較勁，讓我深感自民黨的轉變。這或許反映出整個黨迫切地認為，不該再被過去的束縛拖累，以免錯失優秀的人才。

決選投票前反省「曾讓一些人感到不愉快…」

石破將這次的第五次挑戰定位為「最後一戰」。正如電視評論員們所揶揄的「不擅長交朋友的石破茂」，即便別人幫忙他，他也很難自然地說出「謝謝，改天一起吃飯吧」這樣普通的話，也因此不少夥伴對他感到失望。他所率領的派系「水月會」最終面臨解散，也是因為他更重視自己在全國各地拜訪，而不是參加晚間聚會與夥伴增進情誼。

石破也認真反省了這一點。在決選投票前的最後演說中，他坦言：「我也曾讓一些人感到不愉快」，表達了他的反省。這是他在最後關頭吐露的心聲，強調他會重視團隊合作，懇求大家給他機會承擔執政責任。演說結束後，會場內響起的掌聲比高市演說時還要熱烈，當下我的直覺告訴我，「或許局勢有可能逆轉」。

在第一輪投票中，高市以27票的差距領先石破。在國會議員票中領先26票，黨員和黨友票則多出1票。在總裁選舉公告前，普遍預測石破在黨員和黨友票上占優勢，但隨著選戰進行，許多調查顯示「支持高市」的黨員和黨友逐漸增多。對此，一位資深自民黨職員表示：「在安倍政權期間，逐漸增加了安倍支持者在黨員和黨友中的比例。」高市的理念與中彈倒下的安倍相近，也因此擴大了她的支持度。

那麼，為何她在第一輪投票獲得第一，卻在決選投票中落敗呢？

47個都道府縣黨部票的結果是石破獲得26票，高市獲得21票。這是因為石破在以人口較少的縣市為主的黨員和黨友票中，領先了高市。石破出身於鳥取縣第1選區，曾任地方創生擔當大臣，對地方實情相當了解，這也是高市無法超越他的原因。

國會議員的投票結果則是石破獲得189票，高市獲得173票。在傳統派閥影響力大幅減弱之下，此情況成為決定性的關鍵。

在選戰中盤，被評為「石破、小泉、高市三強鼎立」的局勢中，高市陣營內部曾討論這樣的致勝方程式：

「如果能將選戰拖到與石破的決選投票，昔日的安倍派議員肯定會全力支持高市。許多議員至今仍對石破當年以背後插刀的態度對待已故安倍前首相心存不滿。到了那個時候，對石破反感的麻生副總裁肯定會號召支持高市，帶來一波支持潮。」