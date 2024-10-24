總裁選舉系列報導：新政權（2）石破式「應然論」外交的可行性

在東亞安全保障環境日益嚴峻以及美中對立持續的情況下，石破基本上延續了岸田重視美國和韓國的外交方針，但在印太戰略上，加入了自己的做法，包括推動建立亞洲版北約（北大西洋公約組織）以及修改日美地位協定。

石破的思考通常集中在「事情應該怎麼做」和「理當如此」，展現出強烈的原則主義。未來，他需要在堅守原則思考與現實應對之間，展現處理美中關係的權衡能力。

對於亞洲版北約的野心

在外交與安全保障政策方面，首先備受關注的有兩點。其中之一就是石破過去一直倡議成立的亞洲版北約構想。

隨著美國力量的相對減弱，石破強調從美國與其盟國（日本、韓國、澳洲、菲律賓）個別連結的「軸輻式」安全保障模式，轉向加強美國盟國與志同道合國家之間有機聯繫的「網絡型」安全保障體系的重要性。除了現有的日美、美韓、美菲和太平洋安全保障條約（美、澳、紐西蘭）等同盟之外，石破也構想將日美韓三邊體制及日美澳印四方安全對話（Quad）進一步提升至盟國合作的層級，打造一個更具野心的集體安全保障體系。

然而，說來容易做來難。他所設想的集體安全保障（同盟）核心概念是「義務」，這意味著當亞洲的盟國受到攻擊時，必須自動與「盟國」共同作戰，也就是「自動參戰」。

如果是這樣的話，對於日本來說，這將超越集體自衛權的範疇，進而涉及自衛隊的海外派兵，現行法律制度下恐怕難以涵蓋這些議題。在當選總裁當天的採訪中，石破被問及此事時僅表示：「這不僅是派兵的問題，而是雙方在這個體系中所承擔的互助義務，這對安全保障有何貢獻，以及在法律上是否可行，都需要進一步討論。」（朝日電視台《報導STATION》）。石破避免進一步明確表態，但同時強調：「這次北約沒有協助烏克蘭，是因為烏克蘭不是北約的成員國。」

這席話的背後，蘊含著幾個強烈的信念：＜自己的國家要靠自己保護＞、＜但單靠自己一國無法保護時，就要結盟＞、＜如果結盟也無法解決，與其依靠雙邊關係，不如集體防禦＞──「這樣當然更強大」。他希望能先喚醒國民的警覺心，同時也似乎不滿政官界和安全保障圈只會說「今天的烏克蘭就是明天的亞洲」，卻沒有實際作為。