總裁選舉系列報導：新政權 （3）是否將形成爭奪中間選民的「2024年體制」？

石破在自民黨內曾被認為是已經失勢的政治人物，然而自民黨因派閥政治資金派對的裏金問題而陷入危機，讓他得以捲土重來。野田則是在2012年，以首相身份進行眾議院解散及大選，結果慘敗後辭去民主黨代表一職，如今也強勢回歸。這兩人勢必會在此次的眾議院選舉中展開正面對決，為日本政治帶來新的化學變化。

自民黨的「鐘擺效應」讓被視為過氣的石破重出江湖

原本被看好的小泉進次郎落選，最終由石破與高市早苗在決選投票中一決勝負，石破成功當選自民黨總裁。這結果應該如何解讀呢？

除了麻生派仍存在之外，這次的總裁選舉被稱為「脫派閥的總裁選舉」，但實際上，票數依然受到派閥內的凝聚力和人際關係的影響。政治本來即是情感和欲望交織的權力鬥爭，此現象並不令人意外。從過去10年自民黨內的權力結構來看，石破竟能在決選投票中逆轉勝出，當上總裁，確實讓人跌破眼鏡。

稍微拉開距離，以長期來觀察，所看到的風景又有所不同。這正是自民黨一貫的作風，「鐘擺效應」再次發揮了作用。就像時鐘的鐘擺左右擺動一樣，自民黨始終透過更換面孔來維持政權。

石破一直與安倍晉三和麻生太郎關係不睦，從安倍政權中期開始，他一直是黨內的反對勢力。他於2015年成立的派閥，最終在2021年底因無法抗衡安倍的勢力而被迫解散。黨內有不少人認為他已經是「過氣人物」了。

在安倍、其繼任者菅義偉，以及無法脫離安倍影響力的岸田政權，的權力結構下，石破過去10年一直是非主流派。石破政權正是鐘擺效應的具體展現，非主流擺向主流，簡直就是一場「偽政權交替」。

石破一向毫不忖度地發表他認為正確的言論，不僅針對此次的裏金問題，還涉及其他讓黨內皺眉的政治議題，因此在黨內評價不佳。然而，這反而讓他在選民間頗受歡迎，民意調查中常位居下屆首相的前幾名。如今他終於坐上政權寶座，政治果然難以預測。

這正是自民黨這個以維持政權為最大目標的政黨所展現的頑強生命力。為了生存，他們甚至能與社會黨聯手，這或許正是自民黨「無所不為」的靈活智慧所在，也是他們所具備的「生存本能」。

然而，我對於石破政權能否順利運作仍抱有疑問。派閥瓦解後，黨內的組織架構已不復存在，如何將四分五裂的國會議員團結起來，目前尚未看到核心權力的所在。或許這個問題只能隨著未來發展逐步尋找答案。對於即將迎接創黨70週年的自民黨來說，一場浩大的實驗正在展開。