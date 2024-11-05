越南實習生開始避開「賺不了錢」的日本

截至2023年10月底，日本的外籍勞工已經超過200萬人。其中，越南籍勞工約有52萬人，是各國和地區中最多的，但新入境人數已開始下降。為了探究原因，筆者於2024年6月前往越南首都河內進行調查。

從外籍勞工的居留資格來看，數量最多的是將技術和知識傳授給開發中國家的「技能實習生」（以下簡稱「實習生」）。比較新冠疫情前後的新入境人數，越南從2019年的9萬9170人減少到2022年的8萬3403人；相對地，印尼則從2019年的1萬5746人增加到2022年的3萬348人。

筆者造訪了位於河內市內六家派遣實習生到日本的「派遣機構」，所有機構高層都表示：「來自日本的雇用需求大約減少了三成。」為什麼會這樣呢？

「把人送到日本可以賺錢」

越南勞工在日本急速增加，始於2011年東日本大震災之後。當時，中國原本是日本最大的外籍勞工來源國，但隨著中國經濟成長，在日本工作的吸引力逐漸減弱，再加上震災的影響，越來越多中國勞工選擇離開日本。中國國內爆發大規模反日運動也加速了這個趨勢，越南因此成為日本的新勞動力來源。

2012年底居住在日本的越南人大約有5萬2千人，但到了疫情前的2019年底，這個數字增至約41萬2千人，主要原因是實習生數量的大幅增加。2016年，越南超越中國，成為日本最大的實習生來源國。到2019年底，越南實習生人數已達約21萬9千人，佔所有實習生的53%。



在越南派遣機構營運的教育中心裡，實習生們跟著早晨的廣播做體操，2024年6月17日，河內（筆者攝影）

「派遣」已經成為一門大生意，越南的派遣機構對於接收實習生並居中斡旋的日本方「監理團體」，過度接待和給予回扣的現象屢見不鮮。不僅負擔往返越南的旅費和當地住宿費，甚至忽略實習生的面試過程，轉而安排觀光行程或夜總會的接待服務。為了爭取更多的雇用名額，有些派遣機構還會與監理團體的高層達成「暗中協議」，每雇用一名實習生就給予約1000美元的回扣。

曾經一年最多派遣1500名實習生到日本的派遣機構幹部透露：「我們向每位實習生收取7000到8000美元的手續費。即使扣除招募、培訓成本以及接待和回扣等開支，仍然能從每位實習生身上賺取約1500美元的利潤。」

這位幹部接著說：「只要把人送出去就能賺錢，所以我們不會詳細告知實習生工作的內容，只讓他們練習自我介紹後就去面試。教育訓練是次要的，連意願不高的年輕人也會來。然而，日本的公司開始抱怨『人力素質下降』，在疫情爆發之前就有人在尋找『替代越南的候選國』了。」