日本的「數位赤字」，應該如何消除？財經 技術 國際
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對外依存度持續走高
在雲端服務等數位技術相關服務方面，日本企業的對外依存度持續走高。這是美國被合稱為GAFAM的Google、蘋果、微軟等幾家頂級IT巨頭橫掃全球市場的一個領域，不少業界人士略帶自嘲意味地將這些嚴重依賴美國企業的日本IT企業稱作「數位佃農」。
日本銀行發佈的國際收支統計顯示，數位服務相關收支持續惡化，赤字已從2014年的2.1兆日圓增至2023年的5.5兆日圓。這裡的數位服務，指的是「著作權等的使用費」「專業和經營諮詢服務」「通訊、電腦、資訊服務」這三大塊的合計數值。除了雲端服務外，還有OS等軟體的授權費用增加也是導致第三塊赤字的因素，智庫機構三菱綜合研究所（MRI）的研究員指出，這是「因為日本已經在（數位服務的）競爭中落敗」。
日本IT行業依賴海外產品和服務的開端可以追溯到2、30年前。多年來，軟體進口量不斷膨脹，雲端服務等服務利用量的增加更為突出。那麼，導致對外依存度升高，數位赤字不斷擴大的原因何在？
日本自身國情導致了IT產業的弱化
可以認為主要有3個原因。第1，日本的IT行業「根基淺薄」。儘管日本的大型IT企業擁有超過20年的資料庫等軟體、應用程式研發經驗，但並沒有培養出任何通行於全球市場的產品。此外，還可以窺見阻礙新興和中小IT企業成長的動向。大型IT企業幾乎長期壟斷面向國內優良客戶的銷路，沒有海外發展管道的新興和中小IT企業成長乏力，銷售額至今仍停留在數十億到數百億日圓的規模。
與此相對，美國的亞馬遜雲端科技（AWS）和微軟、Google等雲服務企業、Salesforce、ServiceNow，以及德國的SAP等SaaS（通過雲端技術提供軟體的服務）企業，多年來以日本的大型IT企業為銷售代理商，獲得了一個又一個優良客戶。他們在日本的銷售額達到了數千億乃至1兆日圓以上。
第2個是結構性的問題。日本的各家IT企業放棄了自研雲端技術和軟體，逐漸將事業重心轉移到了以SI（系統集成）承包業務來獲得收益的商業模式上，所謂SI就是按照客戶企業需求構建系統。這是一種以大型IT企業為頂端，多重轉包結構的勞動密集型商業模式。
如此IT企業便居於按照客戶企業要求研發資訊系統的被動立場。即使明白毫無意義，也不會提醒客戶「這是沒有必要的投資」，IT企業只會唯唯諾諾地研發系統。因為研發的規模和工作量越大，銷售額就越高。自然，這也會需要更多人手，大企業為了承接更多的專案，會將一部分研發工作轉包出去。這部分轉包業務又會再次轉包，進而形成了多重轉包結構。
這種獨特的機制阻礙了日本整體生產率的提高。其中最為突出的是「個人號碼卡（My number）制度」。日本的大型IT企業紛紛致力於研發這種號碼卡，起初曾被寄予厚望，期待數千億日圓的投資能夠產生近3兆日圓的經濟帶動效應。儘管個人號碼卡已經確定將作為健保證和駕照等證照使用，但生產率和便利性最終是否實現了與前期投資相匹配的提升，這需要打一個大大的問號。
最後，「IT素人」和「數位素人」的企業高層也是阻礙因素。這樣的人聽到IT企業或諮詢公司說「數位轉型很重要」，就立刻盲目地推進採購相關軟體或服務，導致費用單方面膨脹。或許有些經營決策者單純認為「競爭對手開始使用生成AI了，所以我們也要引入」，於是會在沒有任何目的意識的情況下做出這樣的指示。
另一方面，還有一些高層將IT和數位技術方面的投資視作一種成本。優先考慮最大限度地控制預算，對IT部門的人才培養工作缺乏關心，認為只需要按照社內行銷、製造和開發等使用IT技術的部門提出的要求，用低廉成本打造出相關系統即可。這就會導致IT部門的屬性變成只負責滿足其他部門要求的被動立場。如此一來，也不可能指望IT和數位技術發揮其原本應有的作用。
IT產業的弱化意味著日本受制於海外的數位服務，在自主、有效利用IT和數位技術方面出現了問題。日本在IT產業全球市場中的份額佔據15%左右的那個時代，外國IT企業都會傾聽日本客戶的要求，加入新的功能。但隨著日本在世界經濟中的比重和存在感的下降，他們也相應地逐漸改變了重視日本的姿態。面對「甜頭」已經減少的日本企業，外國IT企業會為了擴大收益而提高使用費。即使日語對應之類的服務支援體系力度越來越減弱，日本方面也只能默不吭聲地繼續使用。因為日本自身沒有價格低廉的可替代產品和服務。與大企業相比，中小企業在使用數位和IT技術方面嚴重落後的原因也在於此。
為了實現真正意義上的數位轉型
如何才能讓日本起死回生？首先要促進人才的流動，激發IT產業的新陳代謝。必須建立相關機制，便於大企業擁有的人才和技術流向新創和中小IT企業。這樣就能出現打破傳統商業模式的全新嘗試。
同時也需要轉變商業模式。不能只是按照客戶要求研發系統，而要與客戶一道，共同創造新的商業模式，這種態度具有重要意義。這就需要IT企業與客戶共同成立運用生成AI等尖端技術的事業公司，提出新業務的開發方案。在這個方面，我們看到了一些跡象，NEC和NTT DATA公司已經分別涉足了創新藥和膠囊飯店運營等與自身主業無關的業務。
另外也不能忽視給人才漲薪。經濟產業省曾在2018年發佈的報告中建議，2025年前將IT人才的平均年收入從600萬日圓增加一倍至與美國水準相當的1200萬日圓。近年來已經有一些IT企業開出了年收1000萬日圓以上的條件，但還遠遠不夠。調查分析企業Gartner Japan公司高級總監分析師一志達也表示，「IT和數位技術本應是深受年輕人歡迎的職業，但目前並沒有變成一種對有志青年十分具有吸引力的工作」。
讓IT和數位技術相關工作變成一種具有吸引力、激動人心的事業。讓從業人員能夠主動思考、提出服務方案，而不是被動滿足客戶需求。如果做不到這些，那就無法避免相關人才流向薪酬比日本企業高數倍的外國企業。
應該促使新的企業、年輕人才引領日本的IT產業。這樣才能推動日本的變革、真正的數位轉型，進而逐漸實現「數位紅利」。
標題圖片：PIXTA