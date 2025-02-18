日本的「數位赤字」，應該如何消除？

日本IT行業依賴海外產品和服務的開端可以追溯到2、30年前。多年來，軟體進口量不斷膨脹，雲端服務等服務利用量的增加更為突出。那麼，導致對外依存度升高，數位赤字不斷擴大的原因何在？

日本銀行發佈的國際收支統計顯示，數位服務相關收支持續惡化，赤字已從2014年的2.1兆日圓增至2023年的5.5兆日圓。這裡的數位服務，指的是「著作權等的使用費」「專業和經營諮詢服務」「通訊、電腦、資訊服務」這三大塊的合計數值。除了雲端服務外，還有OS等軟體的授權費用增加也是導致第三塊赤字的因素，智庫機構三菱綜合研究所（MRI）的研究員指出，這是「因為日本已經在（數位服務的）競爭中落敗」。

在雲端服務等數位技術相關服務方面，日本企業的對外依存度持續走高。這是美國被合稱為GAFAM的Google、蘋果、微軟等幾家頂級IT巨頭橫掃全球市場的一個領域，不少業界人士略帶自嘲意味地將這些嚴重依賴美國企業的日本IT企業稱作「數位佃農」。

日本自身國情導致了IT產業的弱化

可以認為主要有3個原因。第1，日本的IT行業「根基淺薄」。儘管日本的大型IT企業擁有超過20年的資料庫等軟體、應用程式研發經驗，但並沒有培養出任何通行於全球市場的產品。此外，還可以窺見阻礙新興和中小IT企業成長的動向。大型IT企業幾乎長期壟斷面向國內優良客戶的銷路，沒有海外發展管道的新興和中小IT企業成長乏力，銷售額至今仍停留在數十億到數百億日圓的規模。

與此相對，美國的亞馬遜雲端科技（AWS）和微軟、Google等雲服務企業、Salesforce、ServiceNow，以及德國的SAP等SaaS（通過雲端技術提供軟體的服務）企業，多年來以日本的大型IT企業為銷售代理商，獲得了一個又一個優良客戶。他們在日本的銷售額達到了數千億乃至1兆日圓以上。

第2個是結構性的問題。日本的各家IT企業放棄了自研雲端技術和軟體，逐漸將事業重心轉移到了以SI（系統集成）承包業務來獲得收益的商業模式上，所謂SI就是按照客戶企業需求構建系統。這是一種以大型IT企業為頂端，多重轉包結構的勞動密集型商業模式。

如此IT企業便居於按照客戶企業要求研發資訊系統的被動立場。即使明白毫無意義，也不會提醒客戶「這是沒有必要的投資」，IT企業只會唯唯諾諾地研發系統。因為研發的規模和工作量越大，銷售額就越高。自然，這也會需要更多人手，大企業為了承接更多的專案，會將一部分研發工作轉包出去。這部分轉包業務又會再次轉包，進而形成了多重轉包結構。

這種獨特的機制阻礙了日本整體生產率的提高。其中最為突出的是「個人號碼卡（My number）制度」。日本的大型IT企業紛紛致力於研發這種號碼卡，起初曾被寄予厚望，期待數千億日圓的投資能夠產生近3兆日圓的經濟帶動效應。儘管個人號碼卡已經確定將作為健保證和駕照等證照使用，但生產率和便利性最終是否實現了與前期投資相匹配的提升，這需要打一個大大的問號。

最後，「IT素人」和「數位素人」的企業高層也是阻礙因素。這樣的人聽到IT企業或諮詢公司說「數位轉型很重要」，就立刻盲目地推進採購相關軟體或服務，導致費用單方面膨脹。或許有些經營決策者單純認為「競爭對手開始使用生成AI了，所以我們也要引入」，於是會在沒有任何目的意識的情況下做出這樣的指示。

另一方面，還有一些高層將IT和數位技術方面的投資視作一種成本。優先考慮最大限度地控制預算，對IT部門的人才培養工作缺乏關心，認為只需要按照社內行銷、製造和開發等使用IT技術的部門提出的要求，用低廉成本打造出相關系統即可。這就會導致IT部門的屬性變成只負責滿足其他部門要求的被動立場。如此一來，也不可能指望IT和數位技術發揮其原本應有的作用。

IT產業的弱化意味著日本受制於海外的數位服務，在自主、有效利用IT和數位技術方面出現了問題。日本在IT產業全球市場中的份額佔據15%左右的那個時代，外國IT企業都會傾聽日本客戶的要求，加入新的功能。但隨著日本在世界經濟中的比重和存在感的下降，他們也相應地逐漸改變了重視日本的姿態。面對「甜頭」已經減少的日本企業，外國IT企業會為了擴大收益而提高使用費。即使日語對應之類的服務支援體系力度越來越減弱，日本方面也只能默不吭聲地繼續使用。因為日本自身沒有價格低廉的可替代產品和服務。與大企業相比，中小企業在使用數位和IT技術方面嚴重落後的原因也在於此。