對街頭飲酒說NO！澀谷發佈禁令

隨著大量外國遊客湧入旅遊目的地，引發各種糾紛的「觀光公害」備受關注，街頭飲酒成為新問題。東京都澀谷區等地已開始加強管制，但最終是否能解決問題？關於街頭飲酒現象蔓延的背景原因及遊客的看法，筆者進行了實地探訪。

因疫情街頭飲酒的人增多 有關條例制定的原委，筆者採訪了澀谷區安全對策處的東浦幸生處長。東浦處長介紹說，很久以前在中心街等場所就不時看到街頭飲酒，促使政府決定加以管制的重要原因是，隨著歐美節日萬聖節在日本各地受到歡迎，10月31日萬聖節的狂歡活動成為慣例，當天晚上，JR澀谷站周邊常有大量人員聚集，經常引發糾紛衝突。 2018年，中心街一群喝醉的年輕人掀翻一輛輕型卡車被逮捕，一度出現騷亂。澀谷區政府鑒於事態嚴重，於第2年也就是2019年制定了《萬聖節條例》。條例規定，在人員易聚集的萬聖節前後和年末年初，澀谷站周邊禁止街頭飲酒。 儘管出臺了條例，街頭飲酒卻因意想不到的原因愈演愈烈。因疫情暴發，2020年至2021年，餐飲店紛紛暫停營業以防止疫情擴大，在街頭飲酒的人猛增。受疫情影響，外國人入境受到嚴控，所以當時在街頭飲酒的全是日本人。 疫情平息、餐飲店恢復營業後，已成為常態的街頭飲酒現象依然存在。而且往往不是一個人獨飲，深夜的街道上隨處都有人聚在一起開「酒宴」，周邊居民不堪其擾開始向政府投訴。此外，入境限制措施解除後，蜂擁而至的外國遊客也開始模仿日本人。於是，在澀谷商業街，整年都可以看到街頭飲酒的景象。

JR澀谷站周邊宣傳禁止街頭飲酒的告示牌，2024年10月4日，東京都澀谷區宮下公園（筆者攝影） 為維護市容環境，澀谷區政府於2023年9月提出「杜絕街頭飲酒不良行為」，派保全人員每晚在JR澀谷站周邊巡邏，規勸民眾不要在街頭飲酒。然而，基於舊條例的請求式勸阻收效甚微，澀谷區政府不得不修訂條例。隨著新條例生效，巡邏工作也進一步加強。為使外國遊客遵守條例，巡邏隊還配備會說英文、法文、中文等外語的人員。 對於街頭飲酒的不良影響，東浦處長說，「飲酒人群會造成道路堵塞，妨礙交通，而且亂丟垃圾，大聲喧嘩，給周圍店鋪造成困擾，有時甚至損毀財物、發生暴力事件」。同時，他也強調，「喝酒本身並沒有什麼不對，不對的只是在街頭喝酒」。澀谷區商店會聯合會會長大西賢治對加強管制表示贊同，稱「喝酒本身無可厚非，但在街頭喝酒會破壞街道衛生，甚至引發糾紛」。

「外國人想在日本嘗試的一件事」 那麼，條例實施的效果如何？條例施行當日和施行後第1個週末的10月4日（週五），筆者跟隨巡邏隊在JR澀谷站周邊進行了採訪。 在巡邏過程中，時不時見到有人在街頭飲酒。基本上是1個人或者2、3人在一起喝罐裝Chu-Hi或利口酒之類。或許因為時間還早，並未遇到多人參加的「酒宴」。大概是新條例實施產生了效果，澀谷區政府相關負責人透露，「感覺相比之前的週末，情況大為改善」。 跟巡邏隊走下來，筆者感覺在街頭飲酒的主要是外國遊客。澀谷區從去年啟動巡邏起開始記錄因街頭飲酒受到提醒的人數，約3分之2是外國人。大部分行人都是日本人，為什麼在街頭飲酒的多是外國人？

Youtuber MJ接受線上採訪，2024年10月2日（筆者攝影） 來自美國康涅狄格州、在日本旅居近17年的Youtuber MJ說，「對於許多外國遊客來說，街頭飲酒是到日本必然想嘗試的事情，就像在東京市區道路上開賽車或者去女僕咖啡店」。在歐美地區，不少國家或地方政府嚴格限制在公共場所飲酒，街頭飲酒的體驗將成為在旅行目的地的特殊記憶。MJ本人剛到日本時，得知日本允許在公共場所喝酒，也曾激動地表示「awesome（棒極了）」。 據筆者所見，無論國籍，多數街頭飲酒人員都接受巡邏隊員勸阻，痛快地交出了喝到一半的酒精飲料。筆者採訪的外國人大都表示，之前不知道有這樣的條例，既然有條例肯定遵守。日本人也持同樣態度。不過，也有少數外國人抵觸或無視勸阻。有兩名看似外國遊客的男子被巡邏隊員提醒後依然拒絕丟棄酒精飲料，辯稱「回頭在電車上喝」，抽身離去。

巡邏隊員向兩名外國男子（近前）說明禁止街頭飲酒後，兩人仍未丟棄手中罐裝啤酒，2024年10月4日，東京都澀谷區JR澀谷站附近（筆者攝影，圖像局部處理）