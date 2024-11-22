2024年政治決戰（2）舊統一教會問題的未來走向

失去教團全面支持的眾議院選舉

在投票日前4天的10月23日，《文藝春秋》電子版刊登了筆者的文章〈全面公開「極秘 舊統一教會內部資料」——2021年眾議院選舉中獲舊統一教會支持的自民黨候選人實名名單〉。

該內部資料顯示，教團組織有系統地支持在小選區選情不利的自民黨候選人，或是僅能勉強透過比例代表復活當選的自民黨候選人。在這次的眾議院選舉中，接近當選門檻的自民黨候選人紛紛落選，比例復活的名額也相對有限，這或許是因舊統一教會已經撤回對自民黨候選人的全面支持所帶來的影響。

自從安倍晉三前首相槍擊事件後，舊統一教會與自民黨之間的蜜月關係驟然告終。然而，回顧歷史可見，雙方關係的深化其實始於第二次安倍政權上台後。實際上，舊統一教會與自民黨之間的關係仍未完全釐清，新的證據和交集不斷浮現。

讓我們從歷史角度回顧舊統一教會抱持的社會問題，以及其與自民黨的關係。

1954年，教主文鮮明在韓國以「世界基督教統一神靈協會」之名創立了該教團，並在朴正熙軍事政權的庇護下擴展勢力，打著反共產主義的旗幟推動「勝共運動」。教團於1959年進入日本，並於1968年安倍的祖父岸信介前首相等人的支持下成立了國際勝共聯合。

然而，1984年，教團媒體《世界日報》的前編輯局長揭露，日本的高層幹部曾扮演天皇陛下角色，參加了一場向文鮮明致敬的秘密儀式。此舉讓許多右翼團體察覺到舊統一教會的反日性，紛紛與勝共聯合切割。另一方面，政界人士卻因勝共聯合提供秘書及助選員的支援而高度倚賴。據說，中曾根康弘政權時期的1986年參眾兩院雙重選舉中，教主文鮮明投入60億日圓，促使130位支持勝共的議員當選。

然而，由於靈感商法、集體婚禮以及隱藏真實身分的偽裝傳教等行為引發社會問題，保守派政治人物開始與其保持距離。面對這種情況，勝共聯合試圖透過反性別平權運動等手段重新拉攏保守派政治人物。2016年，勝共聯合甚至創立了一個全球性的國會議員聯合組織。