2024年政治決戰（2）舊統一教會問題的未來走向

2024年政治決戰（2）舊統一教會問題的未來走向政治外交
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失去教團全面支持的眾議院選舉
在投票日前4天的10月23日，《文藝春秋》電子版刊登了筆者的文章〈全面公開「極秘 舊統一教會內部資料」——2021年眾議院選舉中獲舊統一教會支持的自民黨候選人實名名單〉。
該內部資料顯示，教團組織有系統地支持在小選區選情不利的自民黨候選人，或是僅能勉強透過比例代表復活當選的自民黨候選人。在這次的眾議院選舉中，接近當選門檻的自民黨候選人紛紛落選，比例復活的名額也相對有限，這或許是因舊統一教會已經撤回對自民黨候選人的全面支持所帶來的影響。
自從安倍晉三前首相槍擊事件後，舊統一教會與自民黨之間的蜜月關係驟然告終。然而，回顧歷史可見，雙方關係的深化其實始於第二次安倍政權上台後。實際上，舊統一教會與自民黨之間的關係仍未完全釐清，新的證據和交集不斷浮現。
讓我們從歷史角度回顧舊統一教會抱持的社會問題，以及其與自民黨的關係。
1954年，教主文鮮明在韓國以「世界基督教統一神靈協會」之名創立了該教團，並在朴正熙軍事政權的庇護下擴展勢力，打著反共產主義的旗幟推動「勝共運動」。教團於1959年進入日本，並於1968年安倍的祖父岸信介前首相等人的支持下成立了國際勝共聯合。
然而，1984年，教團媒體《世界日報》的前編輯局長揭露，日本的高層幹部曾扮演天皇陛下角色，參加了一場向文鮮明致敬的秘密儀式。此舉讓許多右翼團體察覺到舊統一教會的反日性，紛紛與勝共聯合切割。另一方面，政界人士卻因勝共聯合提供秘書及助選員的支援而高度倚賴。據說，中曾根康弘政權時期的1986年參眾兩院雙重選舉中，教主文鮮明投入60億日圓，促使130位支持勝共的議員當選。
然而，由於靈感商法、集體婚禮以及隱藏真實身分的偽裝傳教等行為引發社會問題，保守派政治人物開始與其保持距離。面對這種情況，勝共聯合試圖透過反性別平權運動等手段重新拉攏保守派政治人物。2016年，勝共聯合甚至創立了一個全球性的國會議員聯合組織。
裏金與教團問題皆源自安倍派
安倍身為岸信介的孫子，最初對舊統一教會保持一定距離，甚至特別謹慎。據我所知，2005年時，有人前來與安倍商談進入國會的相關事宜，安倍得知對方與教團關係密切，便說道：「那個團體不行，絕不能與那樣的團體交好。」
另一方面，根據當時教團的內部資料，安倍的名字曾被列為反性別平權運動的匯報對象。安倍一向受到包括舊統一教會在內的宗教右派，以及持有傳統家庭觀的極右派的熱烈支持。
安倍或許對於教義中含有反日要素的教團抱持嫌惡感。然而，第二次政權上台後的首次國政選舉——2013年的參議院選舉中，他仍向教團尋求組織票的支持。我當時掌握的教團內部傳真文件中，明確記載了「首相直接要求」支持安倍推舉的重要候選人的內容。這一點也得到《朝日新聞》9月17日的獨家報導佐證，該報公開了一張2013年拍攝於自民黨總裁會客室內，安倍與教團高層進行會談的照片。
在之後的國政選舉中，舊統一教會對安倍政權做出了眾多「貢獻」。
安倍的親信、曾陪同參加2013年總裁會客室密談的前政調會長萩生田光一，在2014年眾議院選舉前，於八王子市內舉行的一場教團演講會上以來賓身份致辭。隔年，另一位安倍的親信、時任文部科學大臣的下村博文則被指控為促成統一教會法人名稱變更而向文化廳施壓。此次眾議院選舉中，萩生田與下村兩人皆因裏金問題的雙重打擊而陷入苦戰。
2021年，安倍透過影片形式向教團相關的線上研討會致意，內容中稱讚文鮮明的妻子、教團總裁韓鶴子。教團相關團體的高層在禮拜會中提到，這樣的支持是基於「我們在第二次安倍政權上台後六次國政選舉中所做出的貢獻」。
舊統一教會的政治活動不僅限於日本，還滲透到美國政界。包括前總統唐納·川普、前副總統麥克·彭斯，以及前國務卿麥克·龐培歐等美國共和黨的重量級政治人物，都曾出席過舊統一教會的活動，並因此獲得報酬。龐培歐甚至參加了舊統一教會在日本舉辦的宗教峰會，並公開批評日本政府對教團提出的解散命令要求。
避開媒體採訪的「親密」候選人
安倍讚揚韓總裁的影片最終引發了山上徹也的槍擊事件。然而，自民黨採取了類似「壁虎斷尾」的切割手法，試圖單方面切清與教團的關係。自民黨將教團視為負面存在，要求個別議員自行申報與教團的聯繫，並以簡單的「檢查」來草草結束此事。
山上是舊統一教會受害者的第二代。該教團不僅透過高額且無止境的捐款剝削信徒財產，甚至摧毀了被稱為「宗教二世」子女的生活。像舊統一教會這類邪教團體所造成的受害問題，本應由政府出面處理。然而，政治人物為了獲得選舉支持的利益，對教團進行了實質上的保護，導致受害情況長期被忽視。
此次眾議院選舉的爭議焦點——裏金問題與舊統一教會問題，根源都為過去十多年掌控自民黨的安倍派。這次選舉也是槍擊事件後的首次大選，因此我特別針對那些被指出與舊統一教會有關的議員，以及在選舉中扮演關鍵角色的候選人進行了採訪。
值得注意的是，多名自民黨候選人刻意避開媒體採訪。神奈川18區候選人、前經濟再生擔當大臣山際大志郎（在比例代表選區復活當選），被指出與舊統一教會有密切關係，其競選陣營在啟動儀式上拒絕了多家媒體的採訪，並宣布全面不舉行街頭演說的方針。曾稱韓總裁為「月亮媽媽」的神奈川4區候選人、前防衛副大臣山本朋廣（落選），也出現了迴避媒體突襲採訪的舉動。
自公兩黨失去過半數議席後，邪教管制能否迎來新局？
為防止邪教造成的受害問題，制定類似法國反邪教法的法律將是一項有效的手段。然而，自民黨及主要由創價學會支持的公明黨始終態度消極。原本為因應舊統一教會解散命令而設想的財產保全法案，也因執政黨反對而未能通過。事實上，宗教邪教的問題核心在於其反社會性，而非與信仰自由相牴觸。
面對眾議院選舉的結果，石破茂政權雖公開表示將加強規範「政治與金錢」，卻未展現將深入處理舊統一教會問題的態度。或許是因為一旦觸及，可能引發更多麻煩。實際上，針對邪教團體的管制，本應由第三方委員會展開調查，或透過國會行使國政調查權來查明。例如，美國的弗雷澤委員會便是一個值得參考的模式。該委員會曾就大韓民國中央情報部（KCIA）與統一教會教主文鮮明共謀，對美國政界進行影響活動的情況進行深入調查並提出報告。
目前，東京地方法院正在審理關於舊統一教會法人解散命令的請求。在司法判決作出之前，為了防止應賠償給受害者的財產散逸，以及避免剩餘財產被轉移至教團相關團體，各項法規的完善刻不容緩。雖然自公兩黨一直對推動具實效性的法規態度消極，不過，在眾議院失去過半數席次後，或許會出現新的動向。
那些曾依賴舊統一教會，卻對受害問題視而不見的政治人物，應該真誠地進行反省，並毫無保留地揭露過去與教團的實際關係。唯有經歷這樣的過程，才能真正實現關係的徹底斷絕。
標題圖片：在東京11區落選後，向支持者們鞠躬致意的下村博文（圖左）＝2024年10月27日晚間，於東京都板橋區（共同）