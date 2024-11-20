2024年政治決戰（1）從「新55年體制」走向自公聯盟與其他政黨合作的格局

日本的政治正在變化。10月27日眾議院選舉的大敗，讓自民黨與公明黨的聯合執政體系隨之瓦解。兩黨席次從選前的279席縮減至215席，遠低於過半的233席，選民的投票結果為自公政權按下了暫停鍵。自2012年以來，自民黨獨大的「新55年體制」終於劃下句點。2024年版本的新政權架構正進入摸索階段。

選民用「懲罰性投票」給自民黨灸下熱針

這次選舉，自民黨的敗北可以說是意料之中。俗話說「沒有無緣無故的失敗」，敗因顯而易見，正是安倍派為核心的派系牽涉的政治資金派對相關的未記錄資金，也就是所謂的裏金問題。

岸田文雄首相宣布下台後，有多達9位候選人參與角逐總裁選舉。黨內試圖透過推舉過去屬於非主流派的石破茂上位，來平息裏金醜聞帶來的批評聲浪，以度過危機。然而，這步棋下錯了。果然，輿論並不接受。

尤其是選戰末期爆出的醜聞——提供給無黨籍候選人擔任代表的政黨支部2000萬日圓資金的問題，無疑是火上加油，讓選民更加憤怒。

自民黨在選舉中慘敗的模式總是如出一轍。因為貪汙醜聞等因素，自民黨流失了溫和保守派的支持，過去投票給自民黨的選民也轉向支持在野黨。根據讀賣新聞與日本電視台的出口民調，本次眾議院選舉中，自民黨在小選區僅穩住了約六成的支持者（出自10月28日讀賣新聞早報）。

回顧過去，自民黨在「瑞可利事件」後的1989年參議院選舉中慘敗，1993年眾議院選舉也因1992年的「東京佐川急便事件」掀起對政治改革的熱議中再次敗北。雖然2009年的政權輪替選舉性質有所不同，但自民黨的長期執政已讓選民感到厭倦，當時選民的心情並非「想投給民主黨」，而是「不想投給自民黨」。（摘錄自小林良彰《政權交替》，中公新書）

這次選舉的共同點在於，正如人們常說的，這是選民對自民黨的「針灸」。儘管自民黨依然是最大黨，但與立憲民主黨之間原本超過150席的差距，如今已縮小到僅剩43席。這次的針，就像1989年參議院選舉中自民黨失去多數席次時那般炙熱而深刻，堪稱「懲罰性投票」。

自民黨試圖透過推舉黨內反對派的石破，以「鐘擺效應」營造政權輪替的假象。然而，由於石破在黨內基層勢力薄弱，這個「石破鐘擺」幾乎無法啟動，並大大影響了此次選舉結果。眾議院解散與大選的時機選擇便是明顯例子，石破放棄了原本的立場，順從黨內主流意見，迅速決定解散眾議院。選民將此視為回歸舊有樣貌，最終轉為對自民黨舊政權的「績效評價投票」，而非對石破政權未來的「期待投票」。