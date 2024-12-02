2024年政治決戰（3）在政權不穩定的情況下該如何推動經濟對策

2024年政治決戰（3）在政權不穩定的情況下該如何推動經濟對策政治外交
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汽油稅減少數兆日圓？
國民民主黨因成為自民黨的「新夥伴」而突然受到關注。該黨在選前一直主張擴大財政政策。爭議焦點之一，是玉木雄一郎代表提倡的汽油稅「觸發條款」凍結問題。
「觸發條款」是指當油價連續三個月超過某一固定價格時，會停止對每公升超過50日圓的油品課稅，約有一半的稅額會被減免。這項措施最初是在2010年度推出，作為應對油價上漲的對策，但在東日本大震災後為了確保復興資金，該條款被凍結。國民民主黨主張：「為了降低油價，必須解除凍結。」
執政的自民黨反對解除凍結，理由是「突然的價格波動會造成市場流通的混亂」。然而，如果要與國民民主黨合作，勢必得面對這個問題。如果解除凍結並啟動這項條款，中央和地方政府將面臨減少1.5兆日圓的歲收，並需要額外的財源來彌補這一缺口。
然而，根據相關人士透露，即使啟動觸發條款，只要不繼續發放現有的補貼，油價本身不會發生大幅變化。因此，啟動觸發條款並實施減稅後，仍可能會出現要求繼續發放補貼的聲音。如此一來，財政負擔可能會擴大至數兆日圓的規模。
日本國債信用評等下調問題
國民民主黨提出的另一個議題是打破「103萬日圓之壁」。當年收入超過這個數字時，會被徵收所得稅，因此被認為會對勞工造成自主限制工時等不良影響。
103萬日圓是基礎扣除額和薪資所得扣除額加總後的數字。國民民主黨要求將此金額提高至178萬日圓，但大幅擴大扣除額實際上相當於減稅。由於基礎扣除等措施適用於大多數所得收入者，因此財務省認為，如果國民民主黨的主張實現，將對財政造成8兆日圓的影響，這個規模甚至超過了前首相岸田文雄實施的每人減免4萬日圓所得稅的金額。
關於政府支出的討論也進入難以遏制的狀態。10月4日，石破茂首相在指示制定經濟對策時表示：「去年的補充預算達到13兆日圓。我希望能在穩健的基礎上，制定出不超過去年規模的大型補充預算案。」在霞關和永田町，也就是日本行政中樞所在地，政府內部普遍認為「今年將是相當龐大的預算」，並預估會達到20兆日圓以上的規模。
每年編列預算時，都採取緊縮基本預算並規劃巨額補充預算的方式，這樣的做法使財政狀況持續惡化。儘管預估到2024年度結束時，國債餘額將突破1,100兆日圓。
然而，目前仍然缺乏關於財源的深入討論。在政治層面上，對於未來財政重建目標的規劃問題，依然處於被擱置的狀態，關注度十分有限。
目前，預計可以達成「25年度基礎財政收支（即Primary Balance，簡稱PB）的轉盈」。然而，這並非因為財政重建已進入正軌，而是受到物價上漲影響，經濟的名目值上升所帶來的效果。
最終是否能達成「PB轉盈」，將在25年度預算決算確定後的26年秋季揭曉。不過，目前政府內部正在討論的「下一個目標」是「財政收支轉盈」。PB是衡量政策性支出是否在稅收範圍內的指標，並不計算國債利息的支付費用。考量到未來可能回到「有利率的世界」，未來的財政運作中，包含國債費用在內的「財政收支」將成為重點項目。然而，政府內部也有意見認為，應該先專注於「PB的穩定轉盈」，而非直接將焦點轉向財政收支。
無論如何，在討論減稅或增加支出的同時，政治必須開始著手討論如何控制失控的財政狀況。否則，國債評級機構可能會下調日本國債的評級，並帶來各種調整壓力。
日銀面臨的困境
石破首相曾批評日銀的異次元寬鬆政策，但他上任後立即表明不會重新檢視政府與日銀的「共同聲明」。此外，在與日銀總裁植田和男會談後，石破還對記者表示「目前並不認為有必要進行額外升息」。另外，在野黨也未強烈表現出對日銀早日實行貨幣政策正常化，即升息的期待。即便選舉結果執政黨慘敗，日銀所面臨的金融政策情況似乎沒有太大的改變。
物價上漲率已經連續兩年超過目標值的2%。在這種情況下，如果再加上如此巨額的財政支出和實質減稅，將成為未來通膨的潛在因素。此外，如果因為政治考量阻止日銀升息，可能會導致日圓貶值。如果日圓進一步貶值，將對日本經濟帶來更大的物價上漲壓力。在禁止日銀升息的情況下討論物價上漲對策，恐怕意義不大。
不過，日銀在7月到8月期間也曾以錯誤的方式向市場傳遞訊息，造成了混亂。植田總裁解釋說，目前的政策利率低於中立利率（即既不刺激經濟也不緊縮經濟的利率水準），即便升息，也不會改變寬鬆的基調。然而，政治界並不這麼看待這個問題。日銀如何在關注物價走勢的同時，與官邸和國會所在地之永田町保持適當的溝通距離，將成為一大挑戰。日銀未來仍將面臨艱難的決策。
以貿易立國的日本所承擔的責任
無論眾議院選舉結果如何，最有可能對日本經濟產生重大影響的是將於11月5日舉行投開票的美國總統選舉。共和黨候選人前總統川普承諾，將對來自中國的進口商品徵收60%的高額關稅，並對包括日本在內的其他國家進口商品徵收10～20%的關稅。
▽如果對中國徵收60%的關稅，將會阻礙國際間的製造、流通和銷售流程，並對日本等國家產生重大影響。▽提高進口關稅將引發美國的通膨，迫使聯邦準備理事會（FRB）進行升息。▽如果FRB升息，可能導致美國經濟放緩，匯率方面可能會造成日圓貶值——這些情況顯示全球經濟將面臨相當大的混亂。
石破首相似乎正努力爭取在最快11月中旬與下一任總統進行會談。如果共和黨勝選，這場會談將承擔一項重要任務，那就是敦促川普放棄徵收關稅的計劃。
此外，作為國際貿易體系核心的世界貿易組織（WTO）目前實際上已經處於功能停擺狀態。尤其是因為美國的反對，原本應有7名成員的上訴機構，目前已無成員在任。這個上訴機構是負責處理各國間貿易糾紛的核心機構。當前的情況可能導致國際貿易規則的喪失。
儘管有批評指出，推動自由貿易雖有助於全球化，但也擴大了各國間的貧富差距，儘管如此，我們仍不能容許無視規則、肆意行動來阻礙WTO的運作。如果石破首相繼續執政，作為以貿易為立國根基的日本領袖，他如何說服下一任美國總統將成為輿論的焦點。其遊說的結果也將對防止日本經濟陷入混亂具有重大意義，可謂責任重大。
標題圖片：螢幕上顯示出選舉結果公布後，東京市場的日經平均股價收盤價和日圓匯率大幅回升，2024年10月28日下午，東京都中央區（時事）