2024年政治決戰（3）在政權不穩定的情況下該如何推動經濟對策

在眾議院選舉中，自民黨與公明黨的執政聯盟慘敗。由於下一屆政府的架構尚未明確，經濟政策的運作似乎會繼續處於探索階段。不過，不管自民黨將與哪個在野黨合作，以何種形式結盟，未來的支出壓力預計將達到前所未有的高點。

汽油稅減少數兆日圓？ 國民民主黨因成為自民黨的「新夥伴」而突然受到關注。該黨在選前一直主張擴大財政政策。爭議焦點之一，是玉木雄一郎代表提倡的汽油稅「觸發條款」凍結問題。 「觸發條款」是指當油價連續三個月超過某一固定價格時，會停止對每公升超過50日圓的油品課稅，約有一半的稅額會被減免。這項措施最初是在2010年度推出，作為應對油價上漲的對策，但在東日本大震災後為了確保復興資金，該條款被凍結。國民民主黨主張：「為了降低油價，必須解除凍結。」 執政的自民黨反對解除凍結，理由是「突然的價格波動會造成市場流通的混亂」。然而，如果要與國民民主黨合作，勢必得面對這個問題。如果解除凍結並啟動這項條款，中央和地方政府將面臨減少1.5兆日圓的歲收，並需要額外的財源來彌補這一缺口。 然而，根據相關人士透露，即使啟動觸發條款，只要不繼續發放現有的補貼，油價本身不會發生大幅變化。因此，啟動觸發條款並實施減稅後，仍可能會出現要求繼續發放補貼的聲音。如此一來，財政負擔可能會擴大至數兆日圓的規模。

日本國債信用評等下調問題 國民民主黨提出的另一個議題是打破「103萬日圓之壁」。當年收入超過這個數字時，會被徵收所得稅，因此被認為會對勞工造成自主限制工時等不良影響。 103萬日圓是基礎扣除額和薪資所得扣除額加總後的數字。國民民主黨要求將此金額提高至178萬日圓，但大幅擴大扣除額實際上相當於減稅。由於基礎扣除等措施適用於大多數所得收入者，因此財務省認為，如果國民民主黨的主張實現，將對財政造成8兆日圓的影響，這個規模甚至超過了前首相岸田文雄實施的每人減免4萬日圓所得稅的金額。 關於政府支出的討論也進入難以遏制的狀態。10月4日，石破茂首相在指示制定經濟對策時表示：「去年的補充預算達到13兆日圓。我希望能在穩健的基礎上，制定出不超過去年規模的大型補充預算案。」在霞關和永田町，也就是日本行政中樞所在地，政府內部普遍認為「今年將是相當龐大的預算」，並預估會達到20兆日圓以上的規模。 每年編列預算時，都採取緊縮基本預算並規劃巨額補充預算的方式，這樣的做法使財政狀況持續惡化。儘管預估到2024年度結束時，國債餘額將突破1,100兆日圓。 然而，目前仍然缺乏關於財源的深入討論。在政治層面上，對於未來財政重建目標的規劃問題，依然處於被擱置的狀態，關注度十分有限。 目前，預計可以達成「25年度基礎財政收支（即Primary Balance，簡稱PB）的轉盈」。然而，這並非因為財政重建已進入正軌，而是受到物價上漲影響，經濟的名目值上升所帶來的效果。 最終是否能達成「PB轉盈」，將在25年度預算決算確定後的26年秋季揭曉。不過，目前政府內部正在討論的「下一個目標」是「財政收支轉盈」。PB是衡量政策性支出是否在稅收範圍內的指標，並不計算國債利息的支付費用。考量到未來可能回到「有利率的世界」，未來的財政運作中，包含國債費用在內的「財政收支」將成為重點項目。然而，政府內部也有意見認為，應該先專注於「PB的穩定轉盈」，而非直接將焦點轉向財政收支。 無論如何，在討論減稅或增加支出的同時，政治必須開始著手討論如何控制失控的財政狀況。否則，國債評級機構可能會下調日本國債的評級，並帶來各種調整壓力。

日銀面臨的困境 石破首相曾批評日銀的異次元寬鬆政策，但他上任後立即表明不會重新檢視政府與日銀的「共同聲明」。此外，在與日銀總裁植田和男會談後，石破還對記者表示「目前並不認為有必要進行額外升息」。另外，在野黨也未強烈表現出對日銀早日實行貨幣政策正常化，即升息的期待。即便選舉結果執政黨慘敗，日銀所面臨的金融政策情況似乎沒有太大的改變。 物價上漲率已經連續兩年超過目標值的2%。在這種情況下，如果再加上如此巨額的財政支出和實質減稅，將成為未來通膨的潛在因素。此外，如果因為政治考量阻止日銀升息，可能會導致日圓貶值。如果日圓進一步貶值，將對日本經濟帶來更大的物價上漲壓力。在禁止日銀升息的情況下討論物價上漲對策，恐怕意義不大。 不過，日銀在7月到8月期間也曾以錯誤的方式向市場傳遞訊息，造成了混亂。植田總裁解釋說，目前的政策利率低於中立利率（即既不刺激經濟也不緊縮經濟的利率水準），即便升息，也不會改變寬鬆的基調。然而，政治界並不這麼看待這個問題。日銀如何在關注物價走勢的同時，與官邸和國會所在地之永田町保持適當的溝通距離，將成為一大挑戰。日銀未來仍將面臨艱難的決策。