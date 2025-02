南海局勢緊迫度加劇：從菲律賓視角探討海洋法治之促進

關於南海局勢,各方最為關切的是菲中對峙是否衝突升級。各國皆不願見到此情況發生,菲律賓政府無疑地亦不希望衝突升級。由海岸防衛隊出面,而非軍方執行「主動透明化戰略」,便可證明此點。

2012年中菲雙方的官方船舶對峙之際,中方曾批評菲律賓派遣海軍艦艇應對自家漁船(*9)。其後,中國政府在法律層面模糊了海上執法機構與海軍的界線;另一方面,菲律賓政府則明確區分軍方與執法機構的職責,著重於海岸防衛隊的實力強化。

作為加強海岸防衛隊的措施之一,菲律賓政府透過日本政府提供的日圓貸款,採購12艘多功能艦艇,並將部分部署於「馬德雷山號」補給行動的第一線。

日本對菲律賓海岸防衛隊的協助並不僅只於物資援助。自1990年代開始,日本海上保安廳便開始參與海上安全領域的能力建設支援;2000年之後,更將合作範圍延伸至打擊海盜、海上掠奪等海上治安領域(*10)。其中,特別強調的是實際行動時的規範──執法比例原則。在日本國際協力機構(JICA)長期負責海上保安事務的池田龍介指出:「軍隊打擊敵對目標時可不受手段限制,但菲律賓海岸防衛隊(PDG,Philippine Coast Guard)必須根據對方抵抗的程度,採取必要最小限度的權力行使」(*11)。由於菲律賓海岸防衛隊與日本海上保安廳皆以美國的海岸防衛隊為模範(*12),對菲律賓而言,這樣的共通之處讓日本在執法領域的合作,既重要且容易接受。

(*9) ^ Jay Tristan Tarriela. The Rise of the White Hulls in Southeast Asia: The Philippine Coast Guard Case. (Ph.D. dissertation, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), 2020), pp. 53-55.

(*10) ^ Yusuke Takagi. “Philippines-Japan Maritime Cooperation in the Quest for a Rules-Based International Order” Philippines – Japan Relations in the Twenty First Century: Change and Direction, edited by Dennis D. Trinidad and Karl Cheng Chua (London: Routledge, Forthcoming).

(*11) ^ 「沿岸警備隊を強化してともに安全な海をつくる─フィリピン」『JICA Magazine』2023. no. 13., p. 21.

(*12) ^ Tarriela, The Rise of the White Hulls.