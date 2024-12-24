土耳其與日本建立邦交百年紀念：皇室淵源與相互扶助的歷史

然而，溯及土日邦誼之源流，一般以1890年埃爾圖魯爾號（Ottoman frigate Ertuğrul）事件為肇始。當時鄂圖曼帝國蘇丹阿卜杜勒哈米德二世遣使赴日，使節船隻埃爾圖魯爾號於9月16日歸途中，觸礁於現在的和歌山縣串本町的紀伊大島東端樫野埼附近後沉沒，581名船員罹難。事故發生時，少數船員奮力游抵岸邊求援。串本町居民傾力搜救照料，69人得以倖免於難。

2024年為土耳其共和國與日本建交百週年之慶典之年。1924年8月6日，兩國正式建立邦交，翌年3月於伊斯坦堡設立日本大使館。同年11月，小幡酉吉獲任命為首任特命全權大使，隨即赴任駐節。

日本的皇室外交

埃爾圖魯爾號事件為日土邦誼之縮影，深刻影響兩國的外交關係，其理由有二。其一，埃爾圖魯爾號之日本行，實為答謝1887年小松宮彰仁親王伉儷訪問伊斯坦堡之回訪。此後，皇室外交成為兩國關係之重要支柱。兩國建交後，1926年6月，日本土耳其協會成立，推戴高松宮宣仁親王為首任總裁。時至今日（2024年11月），該會總裁為三笠宮家彬子殿下（本文開頭的照片）。

昭和天皇之胞弟三笠宮崇仁親王，身為古代東方史研究專家，對土耳其尤有深厚情懷。1963年4月，三笠宮親王出訪土耳其，並與當時的總統和首相晤談。其後更於1997年主導創設中近東文化中心（東京都三鷹市）。1998年，復設立該中心之附屬機構安納托利亞考古學研究所於土耳其的刻瑟希爾省。該研究所在所長大村幸弘教授領導下，致力於卡曼・卡萊霍尤克、亞斯霍尤克及比克魯卡雷等遺址之發掘研究。

為了慶祝建交百年，秋篠宮殿下伉儷於12月3日啟程訪土，此行將再次彰顯皇室在促進兩國友好關係中之重要地位。