土耳其與日本建立邦交百年紀念：皇室淵源與相互扶助的歷史

土耳其與日本建立邦交百年紀念：皇室淵源與相互扶助的歷史政治外交 國際
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肇始於1890年的友好關係
2024年為土耳其共和國與日本建交百週年之慶典之年。1924年8月6日，兩國正式建立邦交，翌年3月於伊斯坦堡設立日本大使館。同年11月，小幡酉吉獲任命為首任特命全權大使，隨即赴任駐節。
然而，溯及土日邦誼之源流，一般以1890年埃爾圖魯爾號（Ottoman frigate Ertuğrul）事件為肇始。當時鄂圖曼帝國蘇丹阿卜杜勒哈米德二世遣使赴日，使節船隻埃爾圖魯爾號於9月16日歸途中，觸礁於現在的和歌山縣串本町的紀伊大島東端樫野埼附近後沉沒，581名船員罹難。事故發生時，少數船員奮力游抵岸邊求援。串本町居民傾力搜救照料，69人得以倖免於難。
日本的皇室外交
埃爾圖魯爾號事件為日土邦誼之縮影，深刻影響兩國的外交關係，其理由有二。其一，埃爾圖魯爾號之日本行，實為答謝1887年小松宮彰仁親王伉儷訪問伊斯坦堡之回訪。此後，皇室外交成為兩國關係之重要支柱。兩國建交後，1926年6月，日本土耳其協會成立，推戴高松宮宣仁親王為首任總裁。時至今日（2024年11月），該會總裁為三笠宮家彬子殿下（本文開頭的照片）。
昭和天皇之胞弟三笠宮崇仁親王，身為古代東方史研究專家，對土耳其尤有深厚情懷。1963年4月，三笠宮親王出訪土耳其，並與當時的總統和首相晤談。其後更於1997年主導創設中近東文化中心（東京都三鷹市）。1998年，復設立該中心之附屬機構安納托利亞考古學研究所於土耳其的刻瑟希爾省。該研究所在所長大村幸弘教授領導下，致力於卡曼・卡萊霍尤克、亞斯霍尤克及比克魯卡雷等遺址之發掘研究。
為了慶祝建交百年，秋篠宮殿下伉儷於12月3日啟程訪土，此行將再次彰顯皇室在促進兩國友好關係中之重要地位。
象徵兩國情誼之「相互扶助」精神
埃爾圖魯爾號事件影響日土關係之第二個理由在於，兩國關係彰顯出相互扶助之精神。1985年3月，兩伊戰爭期間，德黑蘭上空面臨伊拉克戰機襲擊威脅之際，日本因無直航班機，難以疏散僑民，土耳其航空代替日本，護送德黑蘭的日僑至伊斯坦堡。此舉被視為報答埃爾圖魯爾號事件的救助之恩，成為彰顯兩國情誼之佳話。2015年，日土合作電影《海難1890》即取材於此二事件。
其後，相互扶助的精神亦延綿不絕。兩國的共通點在於皆為地震頻發的國家，近25年來，土耳其即發生8次震度逾6級之強震(*1)。
根據日本《讀賣新聞》報導，1923年關東大地震時，安卡拉政府（其後的土耳其共和國政府）致贈慰問金；1939年艾爾金詹地震，日本亦致贈慰問金予土耳其政府(*2)。1999年8月，伊斯坦堡近郊科加厄利省發生7.6級強震，奪走近17500人的生命。地震發生翌日，時任日本外相高村正彦以外國高級官員的身份，率先抵達伊斯坦堡，宣布派遣緊急救難隊、提供緊急物資及約百萬美元的緊急無償援助。其後，日本更派遣耐震調查專家，並提供2億美元的緊急日圓貸款及追加緊急無償援助。曾歷經1995年阪神淡路大地震之兵庫縣亦寄送500戶臨時住宅(*3)。
2011年3月11日發生東日本大地震時，土耳其派遣22名搜救隊員及5名醫療人員，組成急難救助隊，以宮城縣利府町為據點，在石卷市、多賀城市、七濱町展開為期3週之搜救下落不名者的行動，並提供援助物資(*4)。另一方面，同年10月23日及11月9日，土耳其東部凡縣遭遇7.1級及5.6級地震，造成644人罹難。日本政府在10月23日的地震後便迅速回應，透過國際協力機構JICA（譯註：Japan International Cooperation Agency, JICA）提供緊急援助物資、緊急無償援助以搭設臨時住宅，以及500頂帳篷(*5)。非政府組織「援助難民協會」等亦進駐凡縣救援。不幸的是，11月9日第二次地震導致飯店倒塌，「援助難民協會」成員宮崎淳不幸殉職。土耳其特別在伊斯坦堡的薩勒耶爾區設立以「宮崎淳」冠名的公園，宮崎淳之名已在土耳其人心中成為英雄象徵。
2023年2月6日，土耳其東南部連續發生兩次強震，土耳其及敘利亞邊境地區共逾52000人喪生。地震發生之後，日本政府隨即派遣國際緊急救難隊，包括搜救團隊、醫療團隊及專家團隊，並提供緊急援助物資與850萬美元的緊急援助金，以及派遣JICA的專家團隊(*6)。
土耳其媒體常以「Kara gün dost」（患難見真情之摯友）稱呼日本，可見兩國情誼之深厚。
(*1) ^ “Timeline: Turkey hit by most devastating earthquake since 1999”, Aljazeera, 6, February, 2023.
(*2) ^ 丸山淳一〈不僅是「地震國」：始於130年前海難之日本與土耳其情誼及三大共通點〉，《讀賣新聞online》，2023年3月1日發布，2024年11月20日閱覽。
(*3) ^ 同上。日本兵庫縣其後與安卡拉的土日基金會攜手合作，持續推展土耳其防災教育工作，延續至今。
(*4) ^ 日本外務省網站〈土耳其共和國基礎資料〉，2024年11月22日閱覽。
(*5) ^ 同上。
(*6) ^ 同上。
未來的經濟合作發展刻不容緩
展望未來百年，拓展兩國關係之要務為何？防災領域的合作，預期將更趨緊密；貿易方面，雙方雖長期就自由貿易協定（FTA）進行談判交涉，卻仍未能順利簽訂。FTA協定簽訂後可望擴大貿易規模，但目前日本對土耳其的出口居多，急需改善目前的貿易失衡問題。
近年土耳其致力發展軍需工業，無人機武器已出口到40多個國家。然而，基於和平憲法第9條，日本若進口軍需產品恐引發國內輿論反彈，實非明智之舉。應以皇室外交與防災為基石，開拓嶄新的經濟合作領域，方能深化兩國邦誼。
標題圖片：三笠宮家彬子殿下蒞臨日本與土耳其建交百年慶祝酒會，參觀呈現兩國交流的展覽＝2024年11月6日，東京都千代田區（時事）