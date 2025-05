日本技能實習制度，在一定程度上得到肯定

手續費、限制跳槽和失蹤

當然,報告也提及技能實習制度長期以來被詬病的問題。技能實習生需要負擔手續費依然是一個有待解決的問題,但這並非日本技能實習制度特有的問題。這是因為,當技能水準較低的勞動者進行國際遷移時,派遣國有意遷移者人數龐大,而接收國招聘人數有限,二者失衡導致資訊不對稱。有的仲介便利用這一點收取不合理的高額手續費。這是極為普遍的風險點。

報告認為,經過長期以來的大規模制度改革,日本技能實習制度固有的重要問題已經基本得到解決。

關於技能實習生實習期間跳槽受限的問題,一方面,報告認為,考慮到雇主支付的前期投資,以及向外籍勞動者在日工作的最初階段提供一系列支援、實施新人教育的必要性,在一定時間內限制其跳槽的做法是合理的。另一方面,報告也指出,從其他各國的實例來看,在一定時間、一定條件下允許外籍勞動者跳槽的做法將有助於提升雇主的法令遵循(compliance)。

報告還認為,日本技能實習制度的法令遵循程度在國際上處於較高水準。比如,日本的技能實習生失蹤率大約為2%,算上違反其他法令的比例之後仍低於4%。而韓國的僱用許可制法令違反率為18.9%,以色列的為17.5%,美國則規定拒絕從所派勞務人員在美失蹤率超過10%的派遣國接收季節性勞務人員等。報告指出,與這些國家相比,日本的數值非常低。

據此,針對美國國務院《人口販賣報告》對日本技能實習制度存在人口販賣可能性的指摘,報告對其恰當性提出了質疑:「遺憾的是,這個評價過時且主觀(Unfortunately, this assessment is dated and subjective)。」這個論斷在日本社會引發了熱議。因為長期以來,日本社會對技能實習制度的討論完全是依據美國《人口販賣報告》及聯合國基於該報告提出的建議展開的。