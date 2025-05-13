日本技能實習制度，在一定程度上得到肯定

「日本是一個對外國人採取封閉態度的國家」「外國人技能實習制度問題如麻」——長久以來，世人對日本形成了這樣的刻板印象。然而，OECD最近發佈的一份報告可謂是一石激起千層浪。

對技能實習制度的評價 從國際視角看，日本的技能實習制度具有怎樣的特點呢？對此，報告歸納了以下3點：（1）研修和考試構成制度的核心；（2）制度涉及包括監理機構等在內的多方主體；（3）以雇主支付的手續費負擔勞務移民仲介服務的相關成本。 報告指出，從國際視角看，針對非專業職務員的「有期限的勞務移居計畫」通常不設研修和考試等要求。其原因在於，這類計畫的目的只在於讓外籍勞動者在一定的時間內從事一定的工作，並不預設讓他們透過研修或考試掌握技能並得到認定。 報告指出，技能實習制度下的研修全部採用在實地培訓（OJT）的方式實施，這屬於重視純粹性和紀律性等軟技能的日式僱用的特點之一。可以說，這個觀點與將「掌握技能」視作走形式的傳統論調迥然不同。當然，報告也認為日本今後應該讓技能鑒定更加貼近實際情況。 報告歸納的第2個特點是包括監理機構等在內的多方主體參與。報告稱，同為「有期限的勞動力遷移計畫」，從OECD內部諸多成員國來看，幾乎在所有實例中，公共機構深度參與勞務移民入境前的審批程式，但都在勞務移民入境並領取到開始工作的必要資料後從勞務移民與其雇主之間的關係中退出。 然而，在日本的技能實習制度下，除了作為雇主的實習實施方以外，監理機構、派遣國派遣機構及「外國人技能實習機構」（隸屬於日本法務省和厚生勞動省的許可法人）都參與其中，為勞動者提供多重保護。報告認為，儘管這樣多重保護的體系存在責任歸屬不清的風險，但從保護人權的觀點，今後仍應繼續保持。此前監理機構等的仲介功能被認為是該制度飽受詬病的根源所在，而報告的這一觀點可以說與傳統論調大相徑庭。 第3個特點是在技能實習制度下，實習和監督環節產生的各種成本全部以雇主支付的手續費負擔，而不佔用公共支出。手續費對雇主來說並非小數目。報告顯示，其金額相當於技能實習生人事成本總額的11%到25%，這導致雇用技能實習生比雇用同等水準的日籍非正職員工成本高出4%。這一組資料直觀地否定了認為技能實習生是「廉價」的「一次性勞動力」的傳統論調。