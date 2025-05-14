太空領域的防衛創新與日本的課題

如今，可用於民間和軍事兩個領域的「軍民兩用」技術和產品越來越多。太空領域也不例外。日本防衛省正試圖在小型衛星利用方面推進商業技術的積極應用。

2024年12月4日，美軍在橫田基地新設了美國駐日太空軍（United States Space Forces -Japan），旨在支援駐日美軍在太空領域的作戰行動。在之前的11月舉行的日美防長會談中，日本對該支部隊的組建表示歡迎，雙方確認將在太空領域進一步深化合作。種種事例顯示，近年來日美正在加速強化太空領域的安保合作。 與此同時，2023年航空自衛隊在虎門Hills內開設了「太空合作辦公室」，嘗試透過與民間公司對話，獲得太空領域最尖端的技術知識。因為在日本和美國，提升太空安保能力必須有效運用民生尖端技術的這樣一種認識正在得到越來越多人的認可。可是，有效運用尖端技術，具體指的是什麼呢？針對太空領域的安保創新，筆者將嘗試梳理日美兩國開展相關工作的現狀和日本面臨的課題。 針對美國國防部創新工作的批評 自2015年前後起，美國國防部致力於維持和擴大本國相對於中國的軍事技術優勢，相繼創設了國防創新部門（DIU）等新組織。這些組織旨在採用靈活的契約形式，汲取民用尖端技術用於防衛，也積累了一些從原型開發到採購等各類業務項目的實際成果。 然而，之後隨著中國軍事技術力量的快速提升，出於對美國技術優勢恐將不斷縮小的擔憂，美國國內對美國國防部的工作發出了種種批評意見。例如，美國企業公共政策研究所（AEI）主任研究員Todd Harrison就指出，國防部熱衷於新設創新組織，其實更應該致力於切實推進既有的工作。 國防部主管研究事務的副助理部長Melissa Flagg批評稱，DIU等組織與陸軍、海軍、空軍等軍種的採購部門之間的聯繫薄弱，即使完成了裝備原型的開發，也幾乎沒有推動原本期望的各軍種採購（=預算專案化）。 總而言之，有觀點認為，DIU、AFWERK和SpaceWERX等國防部近年來成立的內部創新組織雖然在個別尖端技術的研發方面取得了一定成果，但並沒有產生出足以給美軍作戰運用帶來重大變革的影響力。

美國太空發展局（SDA）佈局太空作戰全新架構 另一方面，過去數年間，美國太空軍開啟了裝備體系的重大變革。太空軍現在保有和運用的太空作戰體系主要是以預警衛星和軍事通信衛星為代表的大型高性能軍事衛星，在傳統上很少運用那種軍民兩用衛星。但假如敵國試圖透過地面發射的彈道飛彈摧毀這些衛星，衛星本身很難避開，從敵國的角度來看，也是絕佳的攻擊對象。進而言之，單顆衛星研發成本高昂且研發週期漫長也一直被視為一個問題。 2019年在國防部主管研究工程的副部長直接領導下創設的太空發展局（SDA）徹底改變了這種局面。SDA提出要從國防部內部激發顛覆性的創新，也就是要從根本上改變從前的美軍太空作戰體系的架構。SDA的Derek Tournear局長提出，現在存在一種所謂的「創新兩難」狀況，即太空軍在開發運用傳統太空作戰體系，提供戰力的同時，無法在創新事業方面投入力量，因此，作為不同於太空軍的組織，SDA將透過全新的途徑帶來變化。 SDA提出的關鍵字是「分散化」和「螺旋式開發」。具體來說，（1）過過發射數百枚小型低成本衛星進行分散化運用，即便單顆衛星遭到攻擊，也能避免整體架構功能顯著下降，（2）力爭每隔兩年發射一顆新一代小型衛星，不斷更新太空作戰體系架構功能。SDA的衛星實證機已於2023年發射，第一代衛星將於2025年啟動發射，並且已經開始圍繞第三代衛星部署問題局部性地徵求意見（Request for Proposal）。

美國太空發展局（SDA）規劃的衛星星座項目示意圖（出處：太空發展局） 儘管SDA已於2022年10月被移交至太空軍麾下，但依然保留著較強的獨立性，預算每年都在增加。美國國會也認可SDA的價值，給SDA的架構建設撥付了超出其要求額度的預算。鑒於這種情況，美國太空軍自身也2024年的預算要求中表示將取消採購此前開發的用作新一代預警衛星的5顆大型衛星中的1顆。美國太空軍作戰部長Chance Salzman在2024年12月的一次演講中介紹太空軍創設5年來在運用方面取得的最突出成績時，就列舉了SDA開展的分散型架構實證行動。 之所以SDA能為太空軍帶來這樣的創新，並不是因為他們成功開發出了尖端技術。重要的是，他們描繪了新的太空作戰體系架構和運用理念，並為建成架構和實現理念，在最大程度上有效利用既有的商業技術，在管控技術風險的同時，推進了採購工作的迅速及時性。