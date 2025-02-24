前駐美大使暢談面對「川普2.0」時代的因應之道

前駐美大使暢談面對「川普2.0」時代的因應之道政治外交 國際
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以心腹親信為主的人事佈局，更包含「復仇幹部」
川普首次執政期間，因政治歷練不足，曾延攬所謂的「穩重溫和人士」擔任要職，如海軍陸戰隊出身的國防部長馬提斯（James Norman Mattis），以及商界巨擘提勒森（Rex W. Tillerson）出任國務卿等。不過此舉終究功敗垂成。
因此，這次的內閣人事大多選擇心腹親信，例如提名保守派媒體福斯新聞主播赫格塞斯（Pete Hegseth）為國防部長，以及被認為是反疫苗論者的小羅伯特・甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）為衛生部長，皆是明顯例子。至於白宮幕僚長為威爾斯（Susie Wiles）、國家安全顧問為瓦爾茲（Mike Waltz）眾議員、國務卿為盧比歐（Marco Rubio）參議員，以及財政部長為投資基金經理貝森特（Scott Bessent），這些職位則任用擁有社會聲譽之人士。另一方面，司法部、中央情報局、聯邦調查局等情報及安全部門，不諱言之，則多任用「復仇幹部」，即欲「以牙還牙」，以心腹任之。
其中值得玩味的是，昔日川普之親信班農（Steve Bannon），對於川普新的心腹權臣馬斯克（Elon Musk）卻是嚴詞抨擊，稱他為「真正的邪惡之徒」。班農等MAGA陣營人士雖然宣稱「我們由外部支持政權」，亦有可能是未獲重用之憤恨。由此可見，川普團隊並非鐵板一塊。
「格陵蘭」與「巴拿馬運河」言論背後之深意
川普之言行常被認為難以預測，但若細思，世間少有如此預示自己行動之人。眾人執迷於其不可預測性，其實正中了他的計謀。川普自己也曾提到：正因我狂，習近平才不敢輕易對臺動武。
川普要求讓與格陵蘭及收回巴拿馬運河之言論，的確出人意料。但細究其背景，亦非全無根據之發言。
格陵蘭的地位接近丹麥之殖民地，原為因紐特人聚居之地。他們對於丹麥的忠誠度本就不高。該地蘊藏相當豐富的稀土資源，加上軍事戰略地位，以及中國勢力之持續推進，其重要性不言而喻。
而關於巴拿馬運河，建造工程始於法國，後因難以竣工，最終由美國完成。巴拿馬昔為哥倫比亞所統治，獨立時受到美國援助，直至卡特總統時期，實質上皆受美國掌控。現在則由香港企業管理。此二者就歷史淵源、法理地位、經濟價值及安全戰略的觀點而言，確有其獨特之處。
川普對此揚言「不承諾不動用武力」，此言頗具威脅性。有論者憂慮武力改變現狀，而導致「法治崩壞」之危機。但目前僅止於言詞層面。美國雖主導聯合國海洋法公約、國際刑事法院及TPP（跨太平洋夥伴關係協定），卻始終未加入。從過往歷史來看，此乃其一貫作風。
如此狀況在日本製鐵收購案亦同，大國必堅守領土與核心關鍵產業，亦即糧食、能源、半導體、AI（人工智慧）及鋼鐵。美國在糧食與能源自給率極高，半導體雖稍遜，卻正力圖重返榮耀，人工智慧更是領先全球。至於鋼鐵，無論製造汽車或建築，鋼鐵皆為基礎。
對日鐵收購美國鋼鐵一事，有看法認為「在選舉年推進時機不當」，或是「雙方名稱不妥」的說法，皆有誤導之嫌。拋開是非對錯與時機是否適合，收購案受阻應視為大國欲掌控鋼鐵的具體展現。
關於此收購案，美國企業克里夫蘭克利夫公司（Cleveland-Cliffs Inc.）的執行長曾失言而成為熱議焦點，日本政府雖然毋須事事回應，不過必須協助自國企業。若遭不當對待，應向對方政府提出抗議，決不可任由對方擺布自國企業。
馬斯克將成美國外交的絆腳石
暫且不論格陵蘭與巴拿馬運河之爭議，對於即將於2月舉行的德國大選，馬斯克公然推崇極右民粹政黨「AfD（德國另類選擇黨）」的領袖，聲稱「非另類選擇黨不足以挽救德國」，又大力批評英國首相施凱爾（Keir Starmer），此等言行，明顯有礙美國外交。
美國國務卿盧比歐與國家安全顧問瓦爾茲必定深感其言多必失。馬斯克更揚言：「我正在德國建造特斯拉工廠」，如此倚仗財力而藐視他國之言行舉止，淪為美國最惡劣的國際形象，對於美國而言，極為不利。
繼社交平台X及特斯拉巨富馬斯克之後，昔日親民主黨之科技巨頭如Meta、亞馬遜等「GAFA」企業，也爭相討好川普。日本軟銀創辦人孫正義亦趨之若鶩。似因不願讓X獨攬利益，看起來掀起了一股「爭相阿諛奉承」之風潮。無論是好是壞，此皆源於看好川普2.0之強勢回歸。
即便低調行事，維持G7框架極為重要
論及國際政治，須先理解G7（七大先進工業國）之意義。我曾於小布希政府時期擔任G7高峰會的日本領袖輔佐官。當時美國亦欲我行我素。於法國埃維昂峰會期間，原定兩日議程，美國總統小布希因伊拉克戰爭與法國交惡，僅停留一日即離去。川普首次任期亦不喜多邊協商，偏好以一對一的方式施壓。
即便如此，G7峰會仍有其價值，促使各國領袖圍聚桌邊，身後僅一輔佐官。若升級為G20峰會或APEC（亞太經濟合作會議）峰會，聯合國與IMF（國際貨幣基金）等機構悉數與會，數百人濟濟一堂，淪為各方輪流發表10分鐘演說之演講大會，毫無實質對話功能。
美國前總統歐巴馬曾言：「未來是G20的時代，G7已成明日黃花」，此言差矣。當聯合國安理會失去原有功能，G20捲入美中對峙之際，益發彰顯出G7的關鍵價值。日本既非EU（歐盟）成員，今年亦非安理會的非常任理事國，以日本的立場來說，維持G7框架，變得極為重要。
即便低調行事，亦須維持G7框架。切勿因求表現，而捲入抨擊川普之爭議，連本帶利，全盤皆失。4年後若由范斯（J.D. Vance，美國現任副總統）接任總統，形勢可能更顯嚴峻，目前應以韜光養晦為上策。
日本欲與川普2.0周旋，首要鞏固國內團結。私交與默契不過是枝微末節之事，細數川普首任期間交好之各國政要，金正恩（北韓）、普丁（俄羅斯）、貝魯斯柯尼（義大利）、艾爾多安（土耳其）、杜特蒂（菲律賓），皆為國內權傾一時之強人。川普必稱，「此人可以作為交易談判對象」。
國內政權基礎不穩者，難與美國抗衡。因此，石破首相應先強化自己的政治地位，才能與川普相抗衡。
採訪者：nippon.com常務理事 古賀攻
標題圖片：美國總統川普在國會大廈宣誓就職＝2025年1月20日（法新社／時事）