前駐美大使暢談面對「川普2.0」時代的因應之道

美國正式進入「川普2.0」的時代。去年11月總統大選至今已逾2個月。川普在關鍵搖擺州大獲全勝後的成就感，加上前次的執政經驗，以及心腹重臣隨侍在旁，流露志得意滿的姿態，更顯權傾天下之勢。

以心腹親信為主的人事佈局，更包含「復仇幹部」 川普首次執政期間，因政治歷練不足，曾延攬所謂的「穩重溫和人士」擔任要職，如海軍陸戰隊出身的國防部長馬提斯（James Norman Mattis），以及商界巨擘提勒森（Rex W. Tillerson）出任國務卿等。不過此舉終究功敗垂成。 因此，這次的內閣人事大多選擇心腹親信，例如提名保守派媒體福斯新聞主播赫格塞斯（Pete Hegseth）為國防部長，以及被認為是反疫苗論者的小羅伯特・甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）為衛生部長，皆是明顯例子。至於白宮幕僚長為威爾斯（Susie Wiles）、國家安全顧問為瓦爾茲（Mike Waltz）眾議員、國務卿為盧比歐（Marco Rubio）參議員，以及財政部長為投資基金經理貝森特（Scott Bessent），這些職位則任用擁有社會聲譽之人士。另一方面，司法部、中央情報局、聯邦調查局等情報及安全部門，不諱言之，則多任用「復仇幹部」，即欲「以牙還牙」，以心腹任之。 其中值得玩味的是，昔日川普之親信班農（Steve Bannon），對於川普新的心腹權臣馬斯克（Elon Musk）卻是嚴詞抨擊，稱他為「真正的邪惡之徒」。班農等MAGA陣營人士雖然宣稱「我們由外部支持政權」，亦有可能是未獲重用之憤恨。由此可見，川普團隊並非鐵板一塊。

「格陵蘭」與「巴拿馬運河」言論背後之深意 川普之言行常被認為難以預測，但若細思，世間少有如此預示自己行動之人。眾人執迷於其不可預測性，其實正中了他的計謀。川普自己也曾提到：正因我狂，習近平才不敢輕易對臺動武。 川普要求讓與格陵蘭及收回巴拿馬運河之言論，的確出人意料。但細究其背景，亦非全無根據之發言。 格陵蘭的地位接近丹麥之殖民地，原為因紐特人聚居之地。他們對於丹麥的忠誠度本就不高。該地蘊藏相當豐富的稀土資源，加上軍事戰略地位，以及中國勢力之持續推進，其重要性不言而喻。 而關於巴拿馬運河，建造工程始於法國，後因難以竣工，最終由美國完成。巴拿馬昔為哥倫比亞所統治，獨立時受到美國援助，直至卡特總統時期，實質上皆受美國掌控。現在則由香港企業管理。此二者就歷史淵源、法理地位、經濟價值及安全戰略的觀點而言，確有其獨特之處。 川普對此揚言「不承諾不動用武力」，此言頗具威脅性。有論者憂慮武力改變現狀，而導致「法治崩壞」之危機。但目前僅止於言詞層面。美國雖主導聯合國海洋法公約、國際刑事法院及TPP（跨太平洋夥伴關係協定），卻始終未加入。從過往歷史來看，此乃其一貫作風。 如此狀況在日本製鐵收購案亦同，大國必堅守領土與核心關鍵產業，亦即糧食、能源、半導體、AI（人工智慧）及鋼鐵。美國在糧食與能源自給率極高，半導體雖稍遜，卻正力圖重返榮耀，人工智慧更是領先全球。至於鋼鐵，無論製造汽車或建築，鋼鐵皆為基礎。 對日鐵收購美國鋼鐵一事，有看法認為「在選舉年推進時機不當」，或是「雙方名稱不妥」的說法，皆有誤導之嫌。拋開是非對錯與時機是否適合，收購案受阻應視為大國欲掌控鋼鐵的具體展現。 關於此收購案，美國企業克里夫蘭克利夫公司（Cleveland-Cliffs Inc.）的執行長曾失言而成為熱議焦點，日本政府雖然毋須事事回應，不過必須協助自國企業。若遭不當對待，應向對方政府提出抗議，決不可任由對方擺布自國企業。

馬斯克將成美國外交的絆腳石 暫且不論格陵蘭與巴拿馬運河之爭議，對於即將於2月舉行的德國大選，馬斯克公然推崇極右民粹政黨「AfD（德國另類選擇黨）」的領袖，聲稱「非另類選擇黨不足以挽救德國」，又大力批評英國首相施凱爾（Keir Starmer），此等言行，明顯有礙美國外交。 美國國務卿盧比歐與國家安全顧問瓦爾茲必定深感其言多必失。馬斯克更揚言：「我正在德國建造特斯拉工廠」，如此倚仗財力而藐視他國之言行舉止，淪為美國最惡劣的國際形象，對於美國而言，極為不利。 繼社交平台X及特斯拉巨富馬斯克之後，昔日親民主黨之科技巨頭如Meta、亞馬遜等「GAFA」企業，也爭相討好川普。日本軟銀創辦人孫正義亦趨之若鶩。似因不願讓X獨攬利益，看起來掀起了一股「爭相阿諛奉承」之風潮。無論是好是壞，此皆源於看好川普2.0之強勢回歸。