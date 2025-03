全面入侵3年，面對復興之路，烏克蘭駐日大使克爾松斯基寄望「日本特色之援助」

瑟爾蓋・克爾松斯基 Sergiy KORSUNSKY

烏克蘭駐日大使。1962年生於烏克蘭基輔,畢業於基輔大學。歷任烏克蘭駐美國大使館參事官、外交部經濟局局長及駐土耳其大使等職,自2020年4月起擔任現職。曾獲烏克蘭總統經濟貢獻特別獎(2007年)及烏克蘭議會功績特別獎(2024年)。論著豐富,曾發表學術論文逾320篇,並出版《How to Build Relations with Asian Countries: Economy, Diplomacy, Cultural Features》(2021)、《How Nations Renew Itself: The East Asian Experience》(2023)、《Japan: One Hundred Million Arigato》(2025)等21冊專著。除了地緣政治專家的身份之外,亦擁有應用數學專攻的理學博士學位。