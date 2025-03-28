全面入侵3年，面對復興之路，烏克蘭駐日大使克爾松斯基寄望「日本特色之援助」

俄羅斯全面入侵烏克蘭已逾三載，戰況陷入膠著，國土荒廢之際，日本在復原與重建上，能如何協助？早在2022年2月的侵略開始前，便已派駐日本的烏克蘭大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）強調，日本應發揮自身獨特優勢，提供「深具日本特色」的支援。

烏克蘭駐日大使。1962年生於烏克蘭基輔，畢業於基輔大學。歷任烏克蘭駐美國大使館參事官、外交部經濟局局長及駐土耳其大使等職，自2020年4月起擔任現職。曾獲烏克蘭總統經濟貢獻特別獎（2007年）及烏克蘭議會功績特別獎（2024年）。論著豐富，曾發表學術論文逾320篇，並出版《How to Build Relations with Asian Countries: Economy, Diplomacy, Cultural Features》（2021）、《How Nations Renew Itself: The East Asian Experience》（2023）、《Japan: One Hundred Million Arigato》（2025）等21冊專著。除了地緣政治專家的身份之外，亦擁有應用數學專攻的理學博士學位。

借鑑日本復興經驗 2024年2月於東京舉行的「日烏克蘭經濟復興推進會議」上，日本確認將以官民一體的方式支援烏克蘭的重建與復興。截至目前，日本的援助規模僅次於美國及歐盟各國，對烏克蘭而言無疑是一大助力。除了來自政府部門的支援之外，日本紅十字會等數百家非政府組織（NGO）亦提供了極為可觀的援助。 在烏克蘭的復興過程之中，借鑑日本經驗，成為珍貴指引。2023年，我在烏克蘭出版了一本關於復興的書籍，在過程中深入研究了日本的復興案例。今年適逢阪神淡路大震災30週年，而日本歷經關東大震災（1923年）、東日本大震災（2011年）等自然災害，以及第二次世界大戰的戰火蹂躪，皆能一次次從廢墟中站起，實現非凡的重建與復興。談及復興之道，日本無疑是世界典範，無人能出其右。

瑟爾蓋・克爾松斯基大使的著作，2025年1月17日，於烏克蘭駐日大使館 在書寫過程裡，我特別注意到後藤新平如何讓關東大震災中遭受毀滅性打擊的首都重獲新生。作為帝都復興院總裁，他迅速推動寬闊主線道路的建設與大規模的區塊重畫，並在短時間內果斷執行。這些復興事業所留下來的痕跡，至今仍清晰可見於東京的街道之中。烏克蘭並無餘裕以緩慢的步調進行重建，因此，最應借鑑的是被視為「典範實務（best practice）」的日本經驗，這也正是「深具日本特色」援助之精髓所在。

有效發揮日本排雷技術的實務經驗 根據烏克蘭國家緊急情況服務局（State Emergency Service of Ukraine）於2024年2月發布的資訊，因俄羅斯入侵所造成的地雷埋設風險區域約達15萬6000平方公里，相當於烏克蘭國土的四分之一餘。在這項排雷行動之中，日本的排雷技術與實務經驗發揮重要作用。

多年外交生涯所淬鍊出的言辭，蘊含深厚的學識與廣博的經驗，2025年1月17日，於烏克蘭駐日大使館 日本長年致力於柬埔寨的排雷行動，已經累積相當豐富的經驗。目前在烏克蘭所使用的排雷設備裡，約有三分之一來自日本。烏克蘭國家緊急情況服務局的特殊部隊已多次前往柬埔寨與日本，接受日本的專業培訓。除了設備與機材的援助之外，日本亦提供包含實際操作等詳細的技術指導。在全球清除地雷的領域裡，日本位居領導性地位。 對於遭受戰火摧殘的城鎮而言，首要便是清除地雷，唯有如此，居民方能安全返回家園。日本在此領域的貢獻，給予烏克蘭國民莫大的希望。此亦「深具日本特色」援助的典範之一。