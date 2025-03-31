烏俄戰爭3年：日本發生什麼改變？一位烏克蘭人學者的視點

自2022年2月24日起，俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵，至今仍持續。作為一位旅日烏克蘭人學者，本文以個人的親身經歷，回顧烏俄戰爭爆發以來的3年間，日本社會對烏克蘭的印象產生什麼樣的變化？

俄羅斯的政治宣傳 2006年9月，我第一次踏上日本這塊土地，展開為期半年的日文學習計畫，這是我第一次出國，也是此時才知道一項事實，原來日本人對於烏克蘭幾乎一無所知。 當自我介紹：「我來自烏克蘭」，即使我不曾到過俄羅斯，但不知為何，很多日本人卻好像理所當然地詢問關於俄羅斯的氣候、文化、文學。甚至，讓我感到驚訝的是，日本把烏克蘭的歷史、藝術視為俄羅斯的一部分，毫無概念。即使我不斷地說明：「烏克蘭不是俄羅斯。」這讓我也開始思考，這種對烏克蘭的扭曲印象是如何形成的？ 在日本，為何烏克蘭被當做是「後蘇聯國家」且經常被認為是俄羅斯傳統影響圈內的國家呢？其中一因是，日本只從俄羅斯帝國、蘇聯以及蘇聯解體後的俄羅斯聯邦接收單方面的資訊來認識烏克蘭。換言之，俄羅斯是典型的「殖民地宗主國」，奪走了統治下的烏克蘭的發言權，一直以來為烏克蘭「代言」，而這些言論成為部分的出版品，在媒體上普及開來。 俄羅斯口中那些有關烏克蘭的偏頗歷史觀、政治宣傳究竟有多危險？我是在2014年再次深刻體會到這一點。同年2月，俄羅斯佔領烏克蘭的領土克里米亞半島，甚至是烏克蘭東部的頓巴斯地區。雖然日本政府批評俄羅斯的侵略行為，並且實施經濟制裁，但是當時的日本媒體無法完整分析來自烏克蘭的資訊，只能照單全收來自俄羅斯的報導內容，直接播出像是「克里米亞在歷史上是屬於俄羅斯的領土」「烏克蘭人和俄羅斯人是兄弟民族」「烏克蘭的俄語母語話者都是有俄羅斯血統的居民」的假消息，而且屢見不鮮。隨著時間流逝，這樣的媒體報導逐漸減少，面對烏克蘭與俄羅斯的戰爭長期化，很多日本人的認知度也越來越淺薄。