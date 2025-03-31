烏俄戰爭3年：日本發生什麼改變？一位烏克蘭人學者的視點

烏俄戰爭3年：日本發生什麼改變？一位烏克蘭人學者的視點政治外交 國際 國際交流
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俄羅斯的政治宣傳
2006年9月，我第一次踏上日本這塊土地，展開為期半年的日文學習計畫，這是我第一次出國，也是此時才知道一項事實，原來日本人對於烏克蘭幾乎一無所知。
當自我介紹：「我來自烏克蘭」，即使我不曾到過俄羅斯，但不知為何，很多日本人卻好像理所當然地詢問關於俄羅斯的氣候、文化、文學。甚至，讓我感到驚訝的是，日本把烏克蘭的歷史、藝術視為俄羅斯的一部分，毫無概念。即使我不斷地說明：「烏克蘭不是俄羅斯。」這讓我也開始思考，這種對烏克蘭的扭曲印象是如何形成的？
在日本，為何烏克蘭被當做是「後蘇聯國家」且經常被認為是俄羅斯傳統影響圈內的國家呢？其中一因是，日本只從俄羅斯帝國、蘇聯以及蘇聯解體後的俄羅斯聯邦接收單方面的資訊來認識烏克蘭。換言之，俄羅斯是典型的「殖民地宗主國」，奪走了統治下的烏克蘭的發言權，一直以來為烏克蘭「代言」，而這些言論成為部分的出版品，在媒體上普及開來。
俄羅斯口中那些有關烏克蘭的偏頗歷史觀、政治宣傳究竟有多危險？我是在2014年再次深刻體會到這一點。同年2月，俄羅斯佔領烏克蘭的領土克里米亞半島，甚至是烏克蘭東部的頓巴斯地區。雖然日本政府批評俄羅斯的侵略行為，並且實施經濟制裁，但是當時的日本媒體無法完整分析來自烏克蘭的資訊，只能照單全收來自俄羅斯的報導內容，直接播出像是「克里米亞在歷史上是屬於俄羅斯的領土」「烏克蘭人和俄羅斯人是兄弟民族」「烏克蘭的俄語母語話者都是有俄羅斯血統的居民」的假消息，而且屢見不鮮。隨著時間流逝，這樣的媒體報導逐漸減少，面對烏克蘭與俄羅斯的戰爭長期化，很多日本人的認知度也越來越淺薄。
成為「親近的國家」
2022年2月24日，俄羅斯開始對烏克蘭發動全面入侵，日本政府立刻表明支持烏克蘭，對於試圖以武力片面改變現狀的俄羅斯予以嚴正譴責。前首相岸田文雄更表示：「今日烏克蘭，明日東亞。」這句話成為支持烏克蘭的重要象徵，至今仍記憶猶新。
或許是對10年前的反省吧，日本媒體的報導發生很大的變化。例如，親赴烏克蘭現場傳達第一手資訊；即使是少數，但是邀請日本國內專門研究烏克蘭的學者發表看法之類的，詳細揭露了俄羅斯的戰爭犯罪以及烏克蘭的人道危機。
當時，我與其他烏克蘭人譯者一樣，接受各種日本媒體的委託，龐大的翻譯量前所未有，最初的半年間，幾乎是每天埋頭在電視新聞和節目製作的工作上。在電視節目裡，除了烏克蘭的現狀，還有歷史和文化的說明，俄羅斯對烏克蘭施加蠻橫無理的措施和處置（禁止使用烏克蘭語等），報導題材廣泛，與10年前相比，有恍如隔世之感。
其中，具有象徴性的是日本外務省變更烏克蘭首都名稱的表記，把基輔的俄語發音「Kiev」改為烏克蘭語的「Kyiv」。之後，日本媒體不僅一齊仿效，甚至包括其他地名等也紛紛改為烏克蘭語表記，例如敖得薩的「Odessa」改為「Odesa」、車諾比的「Chernobyl」改為「Chornobyl」、聶伯河的「Dnepr」改為「Dnipro」。
身為烏克蘭的一分子，我感到非常高興，同時這一刻也真正感受到日本的烏克蘭觀確實改變了。對許多日本人而言，烏克蘭從「陌生的國家」轉變為「親近的國家」。
掀起學習、研究熱潮
自2012年起，我定居日本，目前在大學教書，但是過去的日本跟世界很多國家一樣，大學裡的課程幾乎沒有與烏克蘭相關的科目，就連專門研究中東歐的教育機關，基本上是以俄羅斯的觀點來談論烏克蘭，而不是以國際觀點來探討。其證據就在於日本國內約有800所的大學，直到22年為止的通識課程中，導入烏克蘭語的大學寥寥無幾。
要成為精通某個國家的專家，首要即是用那個國家的語言進行讀寫，否則很難理解真正的歷史和社會，這是常識。反過來說，如果有更多人認識烏克蘭的歷史和語言，不只有助於建立正確的烏克蘭觀，也能夠加強國際間的連帶感，進而抑制俄羅斯想要改變世界秩序的野心。這一點，在我的心中逐漸成為了信念。
那麼，我可以做些什麼事？要如何讓大家持續關注烏克蘭的議題，甚至提升關注度呢？其中一個答案就是在任職的大學裡開設了以「烏克蘭的歷史與文化」為題的公開講座。自22年起至今已經連續3年，每次都有幾十位的參加者，每當看到他／她們認真聽講的態度，「終於輪到烏克蘭人自己講述歷史的時代」，讓我覺得一切都值得了。
有位去年參加公開講座的70多歲女性，我詢問她為何會對這個講座感興趣，她告訴我：「雖然我開始加入支持烏克蘭人的活動，但是我幾乎對烏克蘭一無所知，想要幫忙對方的話，至少也要知道一些關於他們的事，我覺得這很重要。」聽到她坦率的回答，我的內心感到一陣激動，同時也真實感受到自己邁出堅定的一步。
日本的出版市場也出現越來越多關於烏克蘭的新書，令人樂觀其成。不只是政治、歷史、軍事相關的內容，還有文學和烏俄戰爭目擊者的日記等，包含翻譯書籍在內，有各種類別的書籍上架，這對於真正理解烏克蘭人的身分認同有很大的幫助。
擴大的草根運動
這3年間，烏克蘭人和日本人的交流更加穩固深厚。目前，住在日本的烏克蘭人大約4000人，其中半數是在日本政府的援助下前來避難的民眾，這些旅日烏克蘭人透過民間非營利組織（NPO）等機構，參加各地舉辦的國際交流活動，藉由展覧或召開支持烏克蘭的集會運動。
其中一例就是以旅日烏克蘭人為中心成立的「Stand with Ukraine Japan（SWU Japan）」，他們每個月兩次在東京發起和平示威遊行，與支持烏克蘭的日本民眾舉著反戰的牌子和烏克蘭國旗，一起走上街頭。
在烏克蘭和日本的國際交流上，歷史最悠久的NPO「日本烏克蘭友好協會KRAIANY」也是不可忘記的存在。該協會在東京三鷹市經營的咖啡館「KRAIANY」，去年5月舉辦的活動吸引了不少日本人參加，其中一位60幾歲的男性表示：「有機會認識烏克蘭的歷史和文化，更加深了雙方交流。」這些踏實堅定的付出也逐漸開花結果。
日本人對烏克蘭的印象，逐漸轉變為「為了自由和獨立而戰的國家」。雖然「認識」和「理解」的過程需要一段時間，但是2國間的關係經常是從人與人之間的連結開始的，不能忘記這一點。最後，我想代表烏克蘭人，由衷地向日本大眾表達感謝之意。
標題圖片：「Stand with Ukraine Japan」的成員在街頭呼籲民眾支持烏克蘭，2024年11月17日，東京新宿（Yuliana Romaniv攝影）