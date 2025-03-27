富士電視台顯露出「治理失靈」的問題核心：高層最終辭任下台

富士電視台正面臨前所未有的危機。人氣節目主持人中居正廣捲入女性糾紛後，該台的處理方式遭到外界強烈批評，事態進一步擴大至廣告主中止投放廣告，甚至引發經營高層的大幅改組。

問題的核心在於，富士電視台不僅未充分釐清事實真相，對女性受害者的應對也有明顯疏失，嚴重暴露了公司的治理失靈。雖然事態至今尚未有平息跡象，本文將依時間順序整理整起事件的來龍去脈、相關人士的應對方式，並探討後續可能的發展。

事件概要

2023年5月：中居正廣在自宅舉辦餐敘，據報導，當時他與演藝圈相關人士「X子」發生了「重大糾紛」。糾紛的具體內容尚未明朗化。

同年6月：「X子」向工作上關係密切的富士電視台高層尋求協助。

同年7月：中居向富士電視台員工提及這起糾紛。

同年8月：富士電視台社長港浩一收到來自公司內部的糾紛報告。

2024年12月：富士電視台宣布，由岡田准一接任中居主持的節目《誰與中居》新任主持人，但當時並未說明中居是否將卸任。

同月19日：《女性SEVEN》報導中居與「X子」之間的嚴重糾紛，並指出中居已支付高達9,000萬日圓的和解金。

同月25日：《週刊文春》也刊登了類似內容，並指出發生糾紛的餐敘中，有富士電視台高層涉入。（該說法後來被更正為誤報）

同月27日：富士電視台否認有高層員工涉入此事。

2025年1月9日：中居發表聲明，承認曾發生過糾紛。由於內容提及「（因為已經解決）將繼續演藝活動」，引發爭議。

同月14日：富士媒體控股（FMH）的大股東——美國投資基金「Dalton Investments」致函FMH，信中表示「我們感到憤慨」，並要求設立第三方委員會和制定防止再發生措施。

同月17日：富士電視台港社長召開記者會。但因為限制記者入場，且不允許電視攝影機拍攝，遭到強烈批評。從當天開始，日本生命保險、豐田汽車等企業率先停止投放廣告，至25日為止已有超過100家公司撤下廣告。

同月23日：富士電視台和FMH召開臨時董事會。中居發表第二次聲明，宣布退出演藝圈。

同月27日：富士電視台舉行破例超過10小時的記者會，宣布嘉納修治會長和港浩一社長辭職。

同月29日：《週刊文春》發布更正報導。

中居的糾紛事件及其影響

關於中居，他與「X子」之間的糾紛引發外界高度關注。根據2024年12月的報導，該糾紛發生於2023年6月，之後據傳雙方達成包含高額金錢支付的和解協議。報導曝光後，中居以雙方簽有保密協議為由，對相關事實保持沉默。然而，他在2025年1月9日發表的聲明中提到「會繼續演藝活動」，此番言論引起廣泛批評。

外界批評多集中在認為該言論未能充分反映事態的嚴重性，加上仍存在刑事告訴的可能性，因此引發對中居本人的信任和未來演藝活動的質疑。儘管民事層面已透過和解達成初步解決，但由於仍可能面臨刑事追訴，整起事件的影響已不僅限於中居個人，甚至波及富士電視台整體的公信力。

這次事件的過程顯示，藝人的個人行為可能對相關企業的整體聲譽帶來巨大影響，同時也成為重新思考演藝圈的社會責任歸屬的契機。