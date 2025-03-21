動畫歌席捲世界的原由：日本流行樂歌手的海外策略

回顧近年的日本音樂排行榜，前十名中，有好幾首動畫主題曲已成了常態。例如YOASOBI的〈偶像〉（電視動畫《【我推的孩子】》主題曲）與King Gnu的〈SPECIALZ〉（動畫《咒術迴戰》第二期〈澀谷事變篇〉主題曲）等歌曲，長期佔據暢銷榜單，也在交流網站（社群平臺）蔚為話題，令人記憶猶新。

此外，透過Spotify等串流服務和影音網站，國外聽眾也得以直接收聽日語歌詞的歌曲。此現象漸趨顯著，使得動畫歌不只在國內，放眼世界也有很高的評價。

1960～1970年代：動畫歌的誕生

日本的電視動畫史從1963年的《原子小金剛》正式展開。主題曲歌詞出自詩人谷川俊太郎之手，有著方便孩童記憶的詞句，以及主角小金剛的特色。當時動畫被稱作「孩童取向的電視漫畫」，因此主題曲重視「淺顯易懂」，會不斷重複角色名和必殺技，算是一種主流。

另一方面，人稱「動畫歌帝王」的歌手水木一郎在多年後表示：「動畫歌在音樂、電視界受到歧視，不容許與當時主流的歌謠歌手站在同一個舞臺上。」當時的電視、音樂界確實有這樣的風氣。動畫歌被當成孩童取向的次級品，難以和歌謠、日本流行樂的歌手並列。

地位卑微的動畫歌迎來其中一個轉機是1974年的《宇宙戰艦大和號》。作詞家阿久悠寫出軍歌風主題曲，與孩童取向的「英雄讚歌」有了明顯的區隔，其戲劇性的樂曲也擄獲成人粉絲的心。到了1970年代後半，諸如《小拳王》、《機動戰士鋼彈》這些成人也能享受的動畫逐漸增加，主題曲重視文學性和藝術性的作品也開始受到關注。這種趨勢使得「動畫＝孩童取向」的刻板印象逐漸鬆動，動畫歌的表現幅度也跟著擴大。