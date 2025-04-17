負利率政策終結1週年：審思對於未來財政運作之影響

危機四伏的日本財政現狀

日本超過20年以來，長期處於「超低利率環境」的溫水裡，最近終於逐漸邁入利率上升的嶄新階段。

所謂的「利率上升」，對於「貸款方」＝「資金存放方」而言，自然覺得欣慰；但對於「借款方」來說，則可能因債務規模之大小，而陷入難以轉圜的困境。

在日本，最大的「借款方」正是國家本身。因此，本文擬針對未來利率進一步上升之際，深入探討對於日本財政運作可能產生的影響。

逐步縮減的日本公債利息負擔

對於依靠借貸資金營運業務與事業的經濟主體而言，能否持續承擔債務及如期償還債款，乃是未來存續與否的決定性因素。此原則不僅適用於民間企業，對於國家而言亦然。

截至目前為止，日本的公債餘額一路攀升（圖1），其規模（與名目GDP相比）甚至超過250%，惡化情況為全球之最，眾所皆知。即便如此，日本目前之所以尚能勉強維持財政運作，而且未曾落入巨大困境，原因全然歸功於公債利息支出始終受到抑制。如圖1所示，即使公債餘額呈雪球般增長，但日本之利息支付費用卻與此背道而馳，自1980年代後半至1990年代末期，大致維持在10兆日圓上下，進入2000年代前半更是不增反減。

其中的主要背景，乃是1990年代末期日本國內的金融機構因不良債權問題惡化而陷入危機之際，日銀相繼實施了史無前例的「零利率政策」與「量化寬鬆政策」── 在政策利率降至零後無法繼續調降的情況之下，日銀大規模購入公債，以此壓低長期利率。當時，這些政策在全球金融政策史上尚無先例，實屬前所未見的試驗性嘗試。

當年的日銀即使未必抱持著以寬鬆貨幣政策舒緩財政壓力之意圖，但透過大量購買公債，成功將長期利率一度壓低至不到1%的超低水準，結果卻意外地給予國家財政運作極大的便利。具體而言，在2000年代前半，高票息（高票面利率）的長期公債陸續到期之際，國家得以透過發行新一批附帶極低票息的長期公債籌資償還，從而使利息支出費用不升反降。

其後，日本於2008年遭遇導致雷曼兄弟倒閉的金融危機，2011年更歷經東日本大震災，遲遲未能擺脫通貨緊縮的困境，迫使日銀不得不長期延續寬鬆貨幣政策。第二次安倍政權上台後不久，2013年黑田東彥就任日銀總裁，進一步推動規模遠超2000年代前半「量化寬鬆」的「量化與質化寬鬆」政策，大量買入公債等債券。此後，所謂的「異次元寬鬆」政策，不僅延續超過黑田的兩任總裁任期共10年，更延續至現任總裁植田和男就任之後，事實上長達11年之久。受此日銀貨幣政策運作之影響，日本在2010年代後期進一步減少了支付公債利息的費用。