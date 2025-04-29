美歐對立加深：歐洲防衛戰略面臨歷史性轉換

歐洲各國正逐步推動大規模的軍備擴張。此舉雖是為了因應川普政府日益明顯的「疏遠歐洲」政策，昔日透過北大西洋公約組織（NATO，北約）建立的美歐互信連結，已出現劇烈動搖。

美國的批評引發歐洲強烈反彈 事件起因於今年2月中旬在德國慕尼黑召開的安全會議上，美國副總統范斯發表演說，宣稱：「歐洲大陸當前所面臨的最大威脅，並非來自俄羅斯或中國，而是（歐洲的）內部問題。」言詞之間，猛烈抨擊歐洲民主政治之運作方式。 慕尼黑安全會議素來為美歐間重新確認彼此共享價值以及北約同盟意義的討論場域。然而此次范斯的發言卻大相逕庭，除了一再強調「歐洲必須大幅強化自身防衛」之外，其餘言論多數集中於指責歐洲各國。批評歐洲針對不實訊息與仇恨言論所實施的管控措施，斥之為「壓制言論自由」。此外，針對即將於次週舉行的德國大選，甚至公開袒護極右政黨「德國另類選擇黨」（AfD），引發干涉他國內政之嫌疑。 針對范斯上述言論，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）嚴辭回應「絕不容忍」，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）亦譏諷此舉彷彿是「公然挑釁歐洲」。無論如何，范斯的這場演說無疑暴露出川普政府輕視歐洲的真正立場。