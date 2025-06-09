吉伊卡哇：誕生4年即風靡世界的「國民角色」財經 文化 設計 漫畫 動漫
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始於推特
「吉伊卡哇」是日語「莫名小萌物」的簡稱，是作者Nagano自2017年起在推特（現改名為X）發佈的二頭身動物漫畫角色。作者借此表達自己「想這樣生活」的願望，2020年1月起在專屬帳號上連載。
2011年前後，日本的插畫師開始紛紛在SNS上發佈角色和漫畫。隨著LINE、X、pixiv等SNS的迅速普及，大量被稱為「軟萌角色」的卡通形象應運而生。2014年5月，「LINE原創貼圖」政策上線，平臺將貼圖銷售額的50%返還給作者。此舉激發了插畫師的投稿熱情，成為「創作者經濟」(*1)發展的開端。
2013年，三麗鷗創造的「蛋黃哥」角色趕上了這波市場浪潮。該角色依託SNS發稿和粉絲轉發這種新連載形式，從2014年到2018年圈粉無數。2018年1月，「蛋黃哥」推特粉絲達100萬人（如下圖所示）。2020年疫情期間，越來越多的創作者轉至線上，LINE貼圖經濟更是如火如荼。2021年，貼圖創下1000億日圓銷售紀錄，排名前十的創作者平均收入高達11.8億日圓左右。不過，雖有154人收入超過1億日圓，但在註冊的390萬貼圖創作者中，能達到穩定盈利水準的還不到0.01%。
(*1) ^ 個人創作者透過網際網路提供作品與服務以獲得報酬的數位經濟形態
Nagano，當代首屈一指的插畫師兼詩人
在競爭殘酷的貼圖創作界，Nagano成名已久。他接連創造了「吐槽熊」「パグさん」「ぶりっこうさぎ」「気持ち色々パンダ」「うごうごうさぎ」「三択ねこ」等角色，多次登頂LINE創作者排行榜。著手創作「吉伊卡哇」時，他的推特粉絲已有33萬，早已是地位穩固的「人氣畫師」。
他為何僅憑一紙插圖角色，就能超過投入巨額開發和宣傳經費的動畫及遊戲作品，獲得如此高的人氣呢？其中很重要的一點，是Nagano的作品貫穿了以往報紙等傳統媒體常用的「諷刺漫畫」風格。他在推特發的「與貓共存」，配文「各做各的，來去自由，不時進入視線露個頭，悠哉樂哉」。在名為「冰棒饅頭」的作品中，提到「綿密香草味、軟糯紅豆餡，完美呈現」。這樣的描述激發讀者的想像力，可以說是自帶插畫的詩歌或俳句。
Nagano擅長用單幅漫畫表現「日常生活中平凡而幸福」的場景。在「吉伊卡哇」世界，角色們上演著一幕幕生存挑戰。這群渺小脆弱的生命體每天在重複著吃飯、工作和睡覺，報團取暖，咀嚼小小的幸福。而它們的日常，並未止步於營造寬鬆閒適的幻想空間，也給面對嚴峻現實的當代成年人送去溫情聲援。這或許就是它能引發共鳴的秘密所在。
從小有人氣到「大受歡迎」
2020年7月，Nagano創作的吉伊卡哇貼圖上架LINE，2021年3月斬獲LINE「頂流創作者部門」最優秀獎。該獎項是基於下載量、使用頻次和話題性，綜合評選出的優秀貼圖和表情符號。
接著，Nagano與專門從事角色周邊授權業務的Spiralcute公司合作，透過啟動周邊銷售、開設官方電商平臺等，正式進入周邊銷售領域。隨後，2022年4月，富士電視臺在晨間資訊節目「鬧鐘電視」開播動畫版。至此，「吉伊卡哇霸主」地位已堅不可摧。如下所示，「吉伊卡哇」推特官方帳號的粉絲一路暴漲。
2020年：1萬人→40萬人
2021年：40萬人→80萬人
2022年：80萬人→170萬人
2023年：170萬人→280萬人
「吉伊卡哇」推特官方帳號的粉絲數4年間實現了飛躍成長，到2023年末，已與《鬼滅之刃》（推特官方帳號的粉絲數294萬人）、《寶可夢》（粉絲數234萬人）、《航海王》（粉絲數206萬人）這些頂級內容並駕齊驅。截至2025年4月，吉伊卡哇粉絲數更是逼近400萬人，成為遙遙領先的國民角色。
要強調的一點是，「吉伊卡哇」並非出自動漫。它的起源，是在推特上幾乎每天更新一張的單幅短篇故事圖畫連載。從傳統媒體角度看，網際網路和SNS的傳播屬於非主流。然而，近年來，Niconico、Youtube、TikTok這些被業餘人士做為主戰場的媒體，讓專業人士展開激烈競爭的創作世界發生了翻天覆地的變化。「吉伊卡哇」便是這種變革的象徵。
出自非主流媒體的「吉伊卡哇」，接連斬獲專業人士評選的權威大獎。SNS流行語大獎（2022年）、日本角色大獎（2022年、2024年）、日本漫畫家協會獎大獎（2024年）…說是非主流鯨吞主流，也毫不為過。
源自中國的海外人氣
國內角色界的霸主「吉伊卡哇」，與這個軟萌的名字形成鮮明對照的，是它構建起了一個龐大的經濟圈。從2024年3月開始，其周邊還全面開始了在海外的行銷。
「吉伊卡哇」最先吸粉的海外市場是中國。當初，除平行進口的周邊外，還出現了許多盜版商品。為解決這個問題，Spiralcute公司與中國大型雜貨商「名創優品」合作，在上海開設了首家官方快閃店。該店2024年3月29日開業，頭3天即創下約800萬元人民幣的銷售額。排隊進店人數最多時達到7000人，甚至還驚動了公安，被要求不得在店外排隊等候。這股熱潮席捲北京、香港後，瞬間蔓延到臺灣、馬來西亞和韓國，之後快閃店還出現在了美國紐約和拉斯維加斯，盛況空前。
「吉伊卡哇」人氣爆棚，躋身2024年中國暢銷智慧財產權（IP）前10。在名創優品頒發的「超級IP獎2024」中，與哈利波特、迪士尼角色同獲該獎項。「日本的吉伊卡哇」如今已成為「世界的吉伊卡哇」。
以遊戲軟體，開拓新天地
「吉伊卡哇」的優勢在於其持續性。在推特連載的頭3年，僅有約200天未更新。它幾乎每天都有新內容推出，打開電視還能看到動畫片。各種聯名活動也豐富多彩，在街頭巷尾可以說是隨處可見。
「吉伊卡哇」具備完整的故事架構和世界觀體系，而且持續更新，這一特點是以往的軟萌角色所欠缺的。高頻率的內容更新和獨特的視覺設計，已成為新角色內容拓展中不可或缺的要素。
「吉伊卡哇」在媒體組合(*2)方面也邁出了新的一步。2025年3月，遊戲軟體《吉伊卡哇口袋》上線，第一週的下載量就創下300萬的記錄。在SNS、電視動畫、周邊銷售之後，「吉伊卡哇」如何借助遊戲軟體開闢一方新的天地？「世界的吉伊卡哇」想必會邁上更高的臺階。
標題圖片：「吉伊卡哇」快閃店登陸上海（2024年3月29日，新華社 / 共同通信Images）
(*2) ^ 運用多種媒體投放廣告、發表作品的傳播策略