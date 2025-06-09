吉伊卡哇：誕生4年即風靡世界的「國民角色」

超級人氣角色「吉伊卡哇」，最早來自推特上的連載漫畫。一群可愛生物展現的黑色幽默也虜獲了成年人的心，使全世界入迷。它為何能獲得如此高的人氣？

Nagano，當代首屈一指的插畫師兼詩人 在競爭殘酷的貼圖創作界，Nagano成名已久。他接連創造了「吐槽熊」「パグさん」「ぶりっこうさぎ」「気持ち色々パンダ」「うごうごうさぎ」「三択ねこ」等角色，多次登頂LINE創作者排行榜。著手創作「吉伊卡哇」時，他的推特粉絲已有33萬，早已是地位穩固的「人氣畫師」。 他為何僅憑一紙插圖角色，就能超過投入巨額開發和宣傳經費的動畫及遊戲作品，獲得如此高的人氣呢？其中很重要的一點，是Nagano的作品貫穿了以往報紙等傳統媒體常用的「諷刺漫畫」風格。他在推特發的「與貓共存」，配文「各做各的，來去自由，不時進入視線露個頭，悠哉樂哉」。在名為「冰棒饅頭」的作品中，提到「綿密香草味、軟糯紅豆餡，完美呈現」。這樣的描述激發讀者的想像力，可以說是自帶插畫的詩歌或俳句。 Nagano擅長用單幅漫畫表現「日常生活中平凡而幸福」的場景。在「吉伊卡哇」世界，角色們上演著一幕幕生存挑戰。這群渺小脆弱的生命體每天在重複著吃飯、工作和睡覺，報團取暖，咀嚼小小的幸福。而它們的日常，並未止步於營造寬鬆閒適的幻想空間，也給面對嚴峻現實的當代成年人送去溫情聲援。這或許就是它能引發共鳴的秘密所在。