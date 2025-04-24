川普關稅政策之因應法：日本應與歐盟、澳洲、南韓等國建立「自主聯盟」

沒經歷過美國黃金時代的川普智囊團

川普政府主張的「對等關稅」，其背後的真正意圖是什麼？如果沒釐清這一點，日本將難以擬定有效的因應策略。即便川普總統在股市暴跌後宣布將政策延後90天實施，但這場關稅攻防的本質依舊絲毫未變。

其實，並不只有川普認為戰後自由貿易體制削弱了美國榮景。如今四十多歲的經濟學者中，也有不少人持有相同觀點，例如美國總統經濟諮詢委員會（CEA）主席史蒂芬・米蘭，以及近期訪日的川普政權智囊奧倫・卡斯，皆是代表人物。他們所屬的世代，並未經歷過美國的黃金時代。正因如此，他們普遍懷有一種強烈的「被害者意識」，認為美國明明提供了「核子保護傘」來維護全球安全，其他國家卻只是坐享其成。基於將安全保障與經濟利益視為一體的思維邏輯，他們主張既然享有美國的安保，就該在經濟上付出對等代價。對於這樣的世界觀必須高度警戒。

當然，反駁「自由貿易體制一直有利於美國」並不困難。只要是受過正統經濟學教育的人，大多都能從理論上指出，美國正是透過戰後所建立的經濟秩序，才得以維持其全球霸權。更有人主張，美國因為掌握了「美元」這個國際基軸貨幣，才能不斷開動印鈔機，源源不絕地印鈔票。

他們的邏輯是，為了重振美國製造業，必須提高關稅。但只要稍微了解美國經濟的實際狀況就會發現，就算提高關稅也於事無補——美國的生產基礎早已毀損，零組件等供應鏈支離破碎。再加上強制遣返移民，導致勞動成本飆升。在這種條件下，製造業根本不可能復興。如果真正的問題是貧富差距擴大、中西部白人勞工失業，那麼政府真正該做的，其實是透過再分配政策來解決。

只是，這樣的正確論點，恐怕很難打動當前的川普政權。畢竟，他們正在進行一場屬於自己的「大型實驗」，而這場實驗，很可能會一路持續到他們親身認清失敗為止。也因此，當前的混亂只能視為——讓他們意識到錯誤所必須付出的代價。



接受採訪的明星大學教授細川昌彥（nippon.com編輯部攝影）